Jak nejsnáze skoncovat s kouřením

Rozlučte se s cigaretami Když se rozhodnete přestat kouřit, je dobré postupovat promyšleně. Budete tak mít větší šanci na úspěch. Jak na to, radí lékařka Eliška Bartlová. 1. Proč chcete skončit?

Sepište si všechny důvody, proč je pro vás důležité přestat s kouřením. To bude váš první úkol. Seznam mějte na očích. 2. Přestaňte naráz a zahoďte cigarety

Stanovte si den D. Nejlepší je přestat naráz. Nekouřit vůbec je snazší než kouřit málo. Zničte všechny své cigarety, ze svého okolí odstraňte popelníky a vše, co by vám kouření připomínalo. 3. Pochlubte se okolí

Rodině i spolupracovníkům oznamte, že nekouříte, a požádejte je, aby vás ve vašem úsilí podpořili. 4. Pijte hodně vody a zažeňte hlad

Zásobte se vodou a šťávami, které potlačují chuť na cigaretu. Po ránu vypijte sklenici vody s jablečným octem, pijte minerálky s hořčíkem. Snězte každé dvě až tři hodiny nějakou nekalorickou pochutinu. 5. Dýchejte zhluboka

Naučte se nějakou techniku, jako je například "švédská metoda dýchání" (touhu po cigaretě překonáte hlubokými nádechy a výdechy). 6. Vyhýbejte se kuřákům

Ve volném čase si hledejte zdroje endorfinů a vyhýbejte se kuřácké společnosti. Jděte do kina, na procházku, cvičte, sejděte se s přáteli nekuřáky. Když vám někdo vnutí cigaretu, s klidem ji rozdrobte do popelníku.