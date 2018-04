Jak nejlépe uspokojit muže: ukažte mu, co vás v sexu baví

"Lidé touží po návodech. Chtějí vědět jak se "správně" chovat, ale ve skutečnosti žádný obecný návod neexistuje," říká Katarína Filasová, psycholožka, která radí lidem jak spokojeně žít.

Kdyby zaručený recept na uspokojení muže existoval, byla by to podle ní velká škoda. "Přišli bychom tak o možnost objevování a sex by ztratil své kouzlo. Pak už by opravdu stačilo jen se dívat na porno," míní Filasová.

Vyhovte jeden druhému

Podle Zlatka Pastora, sexuologa, gynekologa a porodníka, přináší partnerovi zásadní uspokojení to, že je uspokojen druhý partner. Žena chce vyhovět muži, muž ženě. "Ženy často předstírají orgasmus, jenže ne proto, že podvádějí, ale proto, že to muži udělá radost. Muži chtějí uspokojit ženu, protože jim to dělá dobře a vzrušuje je to," říká Pastor.

Nicméně i bez předstírání podle něj platí, že co dělá dobře vám, dělá dobře i vašemu partnerovi. Hlavní je si vyhovět navzájem. Jak konkrétně to udělat, je ale velmi individuální.

"Při sexu bychom si měli společně vychutnávat souznění těl tak, jak to vyhovuje nám i partnerovi," tvrdí Pastor a Filasová souhlasí. Navíc si myslí, že muž je nejšťastnější, když je jeho žena spokojená a má z milování také požitek.

MUDr. Zlatko Pastor Sexuolog, gynekolog a porodník, vedoucí lékař GONA s.r.o., za kterým chodí muži, ženy i páry všech věkových kategorií řešit své sexuální problémy. U mužů je to nejčastěji předčasná ejakulace a problémová erekce, zatímco ženy trápí nejčastěji poruchy sexuální touhy a bolesti při styku.

Nedělejte nic proti svému gustu

Podle psycholožky platí v sexu, stejně jako v dalších oblastech života, pravidlo, že každý by měl zajít jen tak daleko, kam je to pro něj v pořádku. Rozhodně nedoporučuje v sexu praktiky, které se nám sice nelíbí, ale kvůli partnerovi je děláme. To může ve vztahu roztočit bludný kruh: "Já kvůli tobě dělám ..., tak ty teď kvůli mně musíš...". Za chvíli bude takový vztah plný povinností, které oba nesnášíte, ale musíte je dělat kvůli tomu druhému. A je známo, že k tomu, co musíme dělat z povinnosti, si často vypěstujeme odpor.

"Není nic horšího, než když se někdo v sexu obětuje," myslí si i sexuolog. Pokud se nám milovat nechce, je daleko lepší v tu chvíli sex muži odmítnout, než se s ním milovat s výrazem: "Dělej, ať už to mám za sebou." Nejenže takový sex muže neuspokojí, ale naše chování se ho může i dotknout.

Muži rádi lichotky, stejně jako my

Muž je dobyvatel. Chce být při sexu úspěšný. Chce vynikat. "Když se mu nedaří ženu uspokojit, skutečně ho to trápí," podotýká Pastor.

klíčem jsme my samy Univerzální recept na uspokojení muže není. Nicméně se zdá, že správným klíčem k dosažení cíle jsme my samy. Jen my v dokážeme v partnerovi vzbudit takovou důvěru, že nám svěří svá tajná přání, která mu posléze splníme. A zas je jen na nás, abychom mu ukázaly, co nám dělá dobře, aby on mohl zase vyhovět nám. Svého partnera totiž nejlépe uspokojíme právě tím, že on dokáže co nejlépe uspokojit nás.

Není tedy nikdy na škodu, dopřejeme-li našim ješitnějším protějškům trošku toho lichocení. Na druhou stranu, přiznejme si, že ani my ženy mnohdy nechceme od svého partnera slyšet pravdivou odpověď na otázku: Jsem tlustá? K harmonii v sexu i ve vztahu vůbec přispívá vzájemná tolerance a pochopení.

"Pozor na lhaní a předstírání," varuje psycholožka. Lež přináší jen krátkodobý efekt. Z dlouhodobého hlediska působí značné potíže. "Pokud totiž po nějaké době předstírání přijdete s tím, že dosavadní sex vám vlastně nevyhovuje a chtěla byste něco jiného, bude muž jen nechápavě kroutit hlavou," vysvětluje Filasová. Muž vás pak může začít právem podezírat, že k němu nejste upřímná. Ze vztahu tak začne mizet to nejdůležitější, totiž důvěra.

Nejlepší sex je, až když se oba poznají

Důvěra je pro dobrý sex důležitá i pro dvacetiletého mladíka z Prahy, který si nepřál být jmenován. Ani on však nezná návod, jak nejlépe by ho mohla partnerka uspokojit. Za nejlepší milování spontánně označil takové, které přináší uspokojení oběma partnerům.

Dobrý sex prý zažívá s partnerkami až po určité době, kdy se oba konečně poznají a opadne vzájemný ostych. Tehdy se ve vztahu objeví láska a důvěra. "Není to jako při sexu na jednu noc, kdy si sice zasouložíš, ale to je tak všechno," říká.

Tvrdí, že teprve po několika měsících začínají partneři zkoušet nové věci a sex je skutečně baví. Hlavní je, aby se nebáli vymýšlet způsoby jak se navzájem potěšit. Zkoušet i něco, co tomu druhému nejdřív může připadat zvláštní. Orální praktiky jsou pro něj samozřejmostí.

Mgr. Katarína Filasová Psycholožka Mgr. Katarína Filasová se věnuje individuálním a párovým konzultacím. Pomáhá klientům zorientovat se ve svém životě, zbavit se nefunkčních vzorců chování a rozšířit svůj úhel pohledu o nové možnosti řešení problematických situací. Vede semináře praktické filozofie Principy života.

Za dobrým sexem stojí dobrý vztah

Dvacetiletý muž v podstatě popsal to, co Zlatko Pastor shrnul do jedné věty: "Základním pilířem dobrého sexu je dobře fungující vztah, což může být v některých případech ten hlavní problém, který pár potřebuje vyřešit."

"Potíž je někdy v tom, že lidé berou sex jako něco, co existuje samo o sobě, mimo vztah," upozorňuje Katarína Filasová. Ale tak to bohudík není. Pokud vám doma sex neklape, zamyslete se nad vztahem. Co když nefunguje tak, jak by měl? K dobrému sexu patří pohodová atmosféra.

Jste-li si však jistá, že váš vztah klape, jen ten sex stereotypní, nezoufejte. "Pravidelný sexuální život je založen na stereotypu. Je to neromantické, ale pravdivé," vysvětluje sexuolog Pastor. Pohádka o tom, že se budeme milovat až do smrti, končí podle něj většinou svatbou. O tom, jak je to po dvaceti letech manželství, už však žádné pohádky nejsou. Jestliže však toužíte po něčem novém, budete s tím muset přijít zřejmě sama. Váš partner to pravděpodobně jen uvítá.