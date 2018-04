Jak nechytit doma chřipku. Větrejte a myjte si ruce pečlivěji

Na co nezapomenout Je důležité, aby nemocný člověk nemusel v průběhu svého onemocnění na veřejnost, do lékárny či do obchodu a měl v zásobě nejméně na týden následující: * léky na snižování horečky a tlumení bolesti

* papírové kapesníky

* dezinfekční prostředek na ruce na bázi alkoholu

* běžně užívané léky, které máte předepsané od svého lékaře

* potraviny a předměty osobní hygieny

* Zjistěte si zároveň, že máte správné kontakty na svého praktického lékaře, členy rodiny a přátele, popřípadě sousedy, abyste jim mohli zatelefonovat, pokud byste potřebovali pomoci.