VIDEO: Naučte svého potomka skákat perfektní šipku

„Obecně se dá říci, že děti spíše baví ve vodě dovádět, hrát si a skákat bláznivé skoky. Šipka je svým způsobem složitý skok. Ale když se umí a skáče se z větších výšek, je skokem velmi ladným a kouzelným. Čím je doba letové fáze delší, tím se šipka stává skokem tajemnějším,“ říká Štěpánka Štrougalová z Baby Clubu Juklík s tím, že vaše dítko nemusí být nutně výborný plavec, ale v každém případě se ujistěte, že zvládá následující prvky:



Nezapomeňte: Před skokem zkontrolujte dostatečnou hloubku vody.

Děti musí mít z bezpečnostních důvodů palce dolních končetin ohnuté přes okraj bazénu či odrazové plochy.

Propojte výuku s hrou.

Chvalte při každé příležitosti.



Nespěchejte. Pokud dítě už nechce skákat, že ho to nebaví, či dokonce se mu skok nelíbí, respektujte jeho názor.

„Nesmí mu vadit voda v uších, očích a obecně na obličeji. Nesmí mít strach z hloubky, kde nemůže dosáhnout. Musí být ale schopno udělat z rukou stříšku, tedy zvedne ruce nad hlavu, kde se spojí, hlavu schová mezi paže a bradu přitiskne k hrudníku. Pokud jste si jisti, že dítě zvládá tyto tři body bez problémů, můžete zkoušet postupovat krůček po krůčku,“ dodává Štěpánka Štrougalová.

Stejně jako při všem, co děláte s dětmi, vše ukažte názorně, vydá to za sto vysvětlujících vět. Pokud se vy sami ani nikdo z rodiny na šipku necítíte, můžete se přiučit i pohledem na nějaké jiné zkušené dítě. Pokud máte možnost první skoky zkoušet ze břehu, který je v rovině s hladinou, je to pro výuku nejlepší.

1. Poloha na břichu

Začněte napřed výuku šipky z polohy na břichu. Rodič nejprve pomůže dítěti projít si šipkou z úrovně hladiny.



Ruce dítěte jsou ve stříšce, hlava schovaná mezi pažemi, brada přitisknutá ke krku.

Je lepší, aby byla rovina desky trochu nakloněná, dítě pak líp do vody sklouzne. To jde nejlépe u bazénu, v přírodě to lze zkusit i z nafukovací matrace na vodě nebo z velké desky či ze surfovacího plováku.

Jestli to situace dovoluje, rozmístěte na dno bazénu hračky, které motivují k jejich hledání a lovení. Dítě může motivovat a trochu rozptýlit třeba i nasazení plaveckých brýlí.



2. Poloha ze sedu

Další krok je ze sedu. Dítě si sedne na kraj bazénu (dolní končetiny má ve vodě) a s pomocí rodiče si projde celou šipkou ze sedu.



„Rodič stojí proti dítěti ve vodě. Dítě udělá stříšku, uši má schované mezi pažemi, brada pevně přitisknutá k hrudníku. Rodič vezme ruce dítěte a plynule mu dopomůže při skoku projít celým prvkem dokončeným splývavou polohou. Dbejte opravdu na to, aby dítě mělo bradu přitisknutou k hrudníku a do vody šly napřed ruce, následované hlavou, trupem a dolními končetinami,“ vysvětluje Štěpánka Štrougalová.

Čtěte v pondělí Jak naučit děti bezpečně plavat a proč je to důležité? Čtěte v pondělní příloze MF DNES OnaDnes.

Pokud dítě neustále zvedá hlavu, dejte mu za úkol držet bradou nějakou malou hračku. Bude se soustředit na to, aby hračku neztratilo, a půjde mu to lépe. Pokud najdete nějakou část prvku, s kterým si dítě nebude umět poradit, vždy je efektivnější hra než dril. Zahrajte si třeba, že si dítě „zacpává“ pažemi uši, pokud mu budou ruce plandat jinde než u hlavy. Uvidíte, že to bude fungovat lépe než věta „…sakra, drž ty ruce na uších“.

Pokud dítěti bude lumpačit zvedající se brada, může rodič zkusit změnu svého postavení. „Stoupne si ze strany dítěte, jednou rukou mu přidržuje hlavičku, druhou ho uchopí za dlaně a opět mu velmi citlivě pomůže při skoku. Ale pozor: Rodič si musí dát velký pozor, aby vedl dráhu skoku opravdu rovně a neměl tendenci s dítětem manipulovat do strany.

3. Z kleku, dřepu a pokrčených nohou

Triky Štěpánky Štrougalové Děti budou mnohem raději spolupracovat, když budou skákat do předem určeného prostoru. Může to být obruč ležící na vodě či větší nafukovací kruh.

Natočte své dítko na mobil. Ukázka vlastního skoku je většinou efektivnější než spousta slov.

Když dítě zvládne předchozí prvek s jistotou, můžete s ním přejít do kleku a pak do kleku na jedné noze. Kousek od finální podoby vás dělí skok z dřepu. Posledním předstupínkem je skok z pokrčených nohou.



Jakmile zvládá dítě první fázi skoku z úrovně hladiny, můžete výši odrazové plochy zvyšovat. Rodič opět začíná asistenci napřed z vody, postupně si může kleknout a pak i stoupnout na břeh k dítěti. A opět mu plynule pomáhá projít celou dráhou šipky.

Pokud se daří, pokračujte dál a šipku zdokonalujte. Pokud jste ale šipku zkoušeli a dítě nezaujala, odložte další výuku o několik dnů později. Nebo se opravdu můžete obrátit na plavecké školy a kluby, kde instruktoři mají bohaté zkušenosti a také spoustu motivačních plaveckých pomůcek.