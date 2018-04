Jak naučit děti lyžovat? Do ničeho je nenuťte a pojmenujte jim lyže

„Kromě základních pohybových návyků jako je běhání, skákání, házení nebo chytání je dobré ve věku okolo tří až čtyř let začít pěstovat takzvané rodinné sporty jako je lyžování, jízda na kole, plavání a bruslení,“ říká Martin Jahoda ze společnosti SportAnalytik, která se zabývá individuálním výběrem sportů pro děti na základě jejich fyzických předpokladů.



Rodinné sporty

Dobrým úvodem do rodinného sportování je právě lyžování, které je zároveň u dětí velmi oblíbené. Jak ale dosáhnout toho, aby malé dítě bez zkušeností se dvěma kluzkými prkénky rychle ovládlo ty nejzákladnější lyžařské dovednosti? A kdy se do toho vlastně pustit?



„Ideální čas je kolem třetího roku věku. Tříleté dítě už je dostatečně psychicky i fyzicky vyvinuté, aby s lyžováním začalo plnohodnotně, chápalo, co se kolem něj odehrává a neškodilo to jeho kloubním spojením, která nejsou v tomto věku stále plně vyvinutá,“ říká Ondřej Novák, privátní instruktor lyžování a lektor dětského vzdělávání Apul (Asociace profesionálních učitelů lyžování). Mějte ale rozumná očekávání - u tříletého dítěte je úspěch, pokud ve výstroji vydrží hodinu. Opravdové učící optimum nastane mezi čtvrtým a pátým rokem.

Pro začátek odborníci nedoporučují lyžařskou výbavu kupovat (pokud ji tedy dítě nepodědí), ale půjčit ji. Pokud dítěti lyžování nepůjde nebo ho nebude bavit, budete mít o starost méně. O jeho zralosti k lyžování se můžete přesvědčit doma jednoduchým testem. „Než s lyžováním začnete, zkuste dítěti doma, někde na starém koberci, obout lyžařské boty a připevnit lyže. Nechte ho dělat krůčky, zvedat nohy atp. Pokud do bot vůbec nechce nebo po minutě dostane záchvat, zvažte oddálení výuky,“ doporučuje instruktorka lyžování Sabina Kmecová z Nebespánu v Kašperských Horách.



Místo činu a bezpečnost

Důležité je samozřejmě i „místo činu“. Pro začátek je vhodný velmi mírný svah s dojezdem do roviny, nejlépe v ústraní, kde dítěti nebudou hrozit kolize s rychlejšími lyžaři. Nezapomínejte samozřejmě ani na ochrannou helmu, kvalitní nepromokavé rukavice (ideálně s sebou vezměte jedny náhradní), teplé oblečení a fyzickou i psychickou pohodu dítěte (mělo být vyspalé, syté a nikoliv přejedené, napité a vyčurané).



„Při výuce dětí hraje velkou roli bezpečnost. Pokud se vaše dítě cítí bezpečně, dokáže vnímat nové informace a pracovat s nimi. V nekomfortní zóně, která může být dána nejen špatně zvoleným terénem, ale třeba i nesympatickým instruktorem, se jeho výukový proces téměř zastaví. Pokud si tedy nejste jisti, co máte sami děti učit a nemáte k tomu ani vhodný terén, svěřte je alespoň na prvních pár hodin odborníkům,“ radí Ondřej Novák, který publikuje v lyžařském časopisu Snow a na webu Skiwithme.cz.



Nejčastějším problémem výuky potomků rodiči jsou podle jeho zkušeností donesení si domácích roztržek na svah, stejně jako nedostatek vhodných pomůcek a zkušeností s výukou. Naopak kombinace několika hodin s instruktorem a dalšího času s trpělivými rodiči je pro mnohé děti tím pravým ořechovým: „Dítě si ujasní, že požadavky a určitá disciplína jsou stejné, a bude méně smlouvat,“ radí Kmecová z lyžařské školičky v Kašperských Horách.



1 Jenom když dítě chce

Zlaté pravidlo platné u výuky jakéhokoliv sportu říká, že nemáme děti do ničeho nutit. Pokud dítě chce lyžovat, nechte ho, i když už vám připadá, že je to třeba vzhledem k jeho věku moc dlouho. Když dítě lyžovat nechce, nenuťte ho. Při prvním náznaku nevole mu sundejte lyže a běžte stavět sněhuláky. Za chvíli se pravděpodobně k lyžování zase vrátíte.

Lepší a přínosnější jsou veselé čtyři pětiminutovky za den než probrečených dvacet minut v kuse hned po ránu. Zejména v útlém věku navíc donucování může vést k úplné několikaleté nechuti lyžování znovu zkusit.

2 Abstraktní jazyk děti mate

Zatlač na vnitřní hranu vnější lyže! Rozumíte tomu? A co teprve vaše dítě? Ale když jednu lyži pojmenujete Tom a druhou Jerry, a váš potomek si stoupne jednou na Toma a jednou na Jerryho, docílíte stejného výsledku a navíc jste si s vaším malým šampionem hráli.



3 Kolena dopředu?

Dokola obehraný pokyn, který je stejně abstraktní jako tlačení na vnější lyži. Zásadní však je znalost pohybového vývoje určitých věkových skupin dětí a svalových skupin, které pro pohyb, v tomto případě lyžování, používají. Nejmenší děti až do pěti let věku budou vždy jezdit v mírném záklonu, protože nemají vyvinuté stehenní svaly a pro udržování své rovnováhy používají svalstvo v oblasti hýždí. Nutit je, aby pokrčily nohy v kolenou je tedy zbytečné a často používaný prvek „ruce na kolena“ naopak záklon podpoří.

Dejte jim raději do rukou nějakou hračku, ať ji dovezou dolů. Budou lyžovat vzpřímeně a navíc je opět zabavíte nějakým úkolem, při kterém nemyslí na lyžování, přesto však své lyžařské pohyby automatizují.

4 Nechte děti jezdit

Nejlépe se dítě naučí lyžovat lyžováním. Všechny děti, ale zejména ty nejmenší, lyžují velmi intuitivně a samy si najdou vhodné pohyby pro ovládání lyží, které jim vyhovují. Snažte se je spíše zabavit úkoly, hravou formou výuky, při které nenápadně sledujete své cíle.



Když jezdí sedmileté dítě v záklonu, není nic snazšího, než s ním místo „rukou na kolena“ během oblouků skákat, nebo ho vzít do lehkého neupraveného terénu, na skokánky, do dětského funparku, tedy tam, kde mu stavíte do cesty úkoly, překážky a ono na ně samo reaguje a zlepšuje svůj základní postoj. Drilování je pro závodníky a i v tomto věku je velkou otázkou. Dril a neustálé pokyny, vyvolávání pocitu neschopnosti a podobně spíše děti otráví. Děti si mají co nejvíce hrát, stejně tak je tomu i na lyžích.

5 Jsi nejlepší

Nezapomeňte děti chválit. Negativní přístup, zvyšování hlasu a rozčilování, že mu to nejde, děti opět spíše odradí. Děti chtějí dělat to, co je baví, co mohou sdílet s ostatními dětmi a se svými rodiči. A když se podíváte o pár řádků zpět a sáhnete si do svědomí, kolikrát jste zvýšili hlas na svého potomka jen kvůli tomu, že „nedává kolena dopředu“?

Přitom to vlastně často bylo způsobeno jen vaší vlastní neznalostí problematiky a obecnými představami, jak by mělo lyžování vypadat. Děti se učí velmi často podle ukázky. Pokud tedy chcete, aby vaše dítě lyžovalo stejně dobře jako vy, nechte ho jezdit a ukazujte mu svoji představu o nejlepší lyžování. Velmi pravděpodobně vás začne dřív nebo později kopírovat.