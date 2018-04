VIDEO: Hvězda potřebuje cvik, ale zvládnete ji i se svým dítětem

Hvězda už je jeden ze cviků, kterým vaše děti rozhodně ohromí spolužáky a další vrstevníky. Trénink tak může být náročnější, ale pyšný výraz ve tváři dítěte a větší mrštnost za to stojí. Než se do přemetu stranou pustíte, musí již dítě zvládat stoj na rukách neboli stojku (jak naučit dítě stojku si přečtěte zde).



Hokej a tenis počkají

Odborníci v posledních letech mluví hodně o tom, že se děti začnou až příliš brzy specializovat na určitý sport, a nikdy tak nepoznají celou jejich škálu a nemají vlastně ani šanci zjistit, v čem jsou lepší než ostatní a v čem jsou pouze průměrní. Nemají šanci se rozvinout po všech svých sportovních stránkách. Přitom nemusí jít o úspěch dítěte na sportovních kláních - pokud mu cvičení nebo sport jde, pak u něj může vydržet déle a poskytuje mu větší radost.



Mezi základní dovednosti dětí by měl patřit běh, cval, skok, házení a chytání míče, kopání do míče, kotrmelec, později skákání přes švihadlo, jízda na kole a bruslích, plavání, stojka i hvězda.



„Předškolní věk vyžaduje všestrannost a vyváženost pohybové aktivity bez toho, aby ho dítě strávilo skloněné nad hokejkou nebo zlomené v pase při gymnastice. U předškoláků lze postupně přidávat konkrétní pohybové úkoly bez silových a vytrvalostních cviků, ideální je zařadit cvičení s pomůckami a vhodným nářadím. Rozhodně nelze doporučit posilovací cviky, extrémní rozsahy pohybů v kloubech nebo doskoky a dopady z neúměrné výšky. Není možné chtít po dětech fyzicky náročné výkony, jejich svalová a kosterní soustava není připravená na velkou zátěž,“ myslí si Kristýna Přibylová, autorka speciálního cvičení pro děti podle jejich psychomotorického vývoje Monkey ́s Gym.



Jak dítě naučit přemet stranou

„Technický základ pohybu je švih jedné a odraz druhé nohy, zajišťující přetočení těla stojem na rukou kolem příčné osy. Hnací silou je relativně dlouhý krok vpřed, kdy přes mírně pokrčenou odrazovou nohou zahajuje předklon trupu s jeho částečným pootočením a současné zanožení švihové nohy do individuálně maximální polohy,“ vysvětluje Jan Beran, odborný konzultant cvičení s dětmi v tělocvičně.

Přemet se dá dělat z poskoku i z místa, nejprve samozřejmě začněte staticky. Vlastní příklad je pro děti vždy velmi přínosný, proto jim zkuste cvik vždycky co nejlépe popsat a hlavně názorně předvést. Pokud se na to necítíte, je určitě lepší přenechat dítě odborníkům, které ho naučí správné pohybové základy a navíc při tréninku odpadnou problémy a nálady vyvstávající z domácích hádek. Jakýkoliv příjemný čas strávený sportem je pro dítě přínosem a zvyšuje šanci na to, že pro něj sport bude běžnou součástí života a koníčkem.

První ruka se při přemetu stranou pokládá na zem tak daleko, aby nedošlo k naskočení těla na ni, ale ne příliš blízko, aby pohyb stále směřoval dopředu a měl švih. „Druhou ruku je výhodné opřít o zem v šíři ramen. Prsty ruky musí směřovat mírně proti směru pohybu. Toto postavení je nejefektivnější, co se do odrazu druhé ruky týče,“ objasňuje trenér Jan Beran.



Jak dítěti pomoci

Dítěti pomáháte tak, že mu stojíte za zády a držíte ho zkřižmo za pas. „Aby si děti uvědomily správnou polohu nohou, dlaní a hlavy, využíváme značky. Klademe je nejdříve do oblouku, později do do roviny,“ popisuje odborný konzultant dětské tělocvičny Monkey ́s Gym.

Pokud je dítě pravák, začínáme přemetem na pravou stranu, u leváka pak na levou nohu. Přemet napravo začíná ze stoje na levé noze, unoží pravou nohu a upaží. Spolu s došlápnutím pravé nohy se dítě ukloní vpravo a současně unoží levou nohu. Tělo pokračuje v pohybu a uhmátne pravou rukou vedle těla dostatečně daleko, potom následuje levá ruka (na šířku ramen dítěte od pravé). Se současným odrazem pravé nohy se dítě dostane do stojky s maximálním roznožením. Po přetočení se dítě odrazí levou rukou od země a došlápne na levou nohu, nakonec přenese váhu těla na pravou nohu. Ve výsledném cviku by měla švihová noha opisovat oblouk nad dítětem namísto počátečního oblouku.

Jedná se o poměrně složitý cvik, který se nehodí pro úplné začátečníky. „Děti musí být zpevněné, nesmí se prohýbat ani vysazovat zadek. Chybou lektora je, když je ve špatném postavení k dítěti a neuchopí jej zkřižmo za pas,“ nabádá rodiče Jan Beran. A dodává, že byste rozhodně ani v domácím ani jiném prostředí neměli zapomínat na rozcvičku pro zahřátí organismu a protažení svalů, lehký strečink zařaďte i na konci cvičení.