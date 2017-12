Základy dětského bruslení. Kdy a jak začít s dováděním na ledu

Nejvhodnější věk pro nácvik bruslení je okolo čtyř let, ale záleží samozřejmě na konkrétních schopnostech a soustředění vašeho potomka. „Rodič by měl poznat, zda dítě je schopno vnímat trenéra,“ myslí si trenérka bruslení Lucie Arazimová.



Podobně jako u plavání nebo lyžování se totiž i u bruslení vyplatí investovat do kurzu nebo několika základních lekcí s profesionálem. Vyhnete se tak vštípení špatných pohybů nebo třeba držení těla, které se později odstraňují s většími obtížemi. Ostatně bruslařské základy se dnes snaží dohnat i mnozí profesionální hokejisté, kteří se bez dobře zvládnuté techniky neobejdou.



Jaké vybrat brusle?

„Brusle by neměly být podle nás profesionálů přezkové, ale šněrovací na tkaničku. U holek jsou to bílé s tkaničkou, u chlapců většinou černé hokejové s tkaničkou. Přezkové jsou možná levnější, ale nesedí na dětské noze tak dobře a nelze je dostatečně ohnout,“ vysvětluje Lucie Arazimová, která učí bruslení hokejisty HC Letci Letňany, ale sjíždějí se za ní i mimopražští zájemci o výuku.



Pokud chcete, aby vaše dítě nebylo po deseti minutách otrávené, tak je nutné ho na led vhodně obléknout. Kalhoty i rukavice by měly být nepromokavé i tepelně izolovat, protože zpočátku stráví dítě více času válením se po ledě než balancováním na hraně bruslí. Zároveň by měla vnitřní vrstva odvádět od těla pot, protože pohyb po ledu je zpočátku pro dítě namáhavý.



Bez čeho se neobejdete

„V kurzu bruslení je nutné mít s sebou helmu a rukavice, to jsou základní ochranné prvky. Chrániče jsou na uvážení rodičů, já je doporučuji na lokty a kolena. Helma i rukavice by měly být hokejové či lyžařské, nikoliv cyklistické,“ připomíná rodičům Arazimová, která se sama věnuje krasobruslení.



Bruslení by stejně jako jakýkoliv jiný sport mělo dítě především bavit. Důležité je proto neklást na něj příliš vysoké nároky a nečekat rychlé pokroky. Berte také v potaz, že se malé dítě asi rychle unaví nebo ho činnost přestane bavit, pokud mu ji nějak nezpestříte.



Krok za krokem

Týden sportu zdarma v Praze Od 25. do 31. prosince můžete vyrazit na spoustu kluzišť i dalších pražských sportovišť zdarma.



„Pokud dítě nikdy nestálo na ledě, je ideální vzít hrazdičku, aby se jí drželo. Určitě nemůžete po dítěti hned ze začátku chtít, aby se po ledě klouzalo. Nejdřív je důležité jen a pouze učit stabilitu. Dítě se tedy s hrazdičkou snaží o klasickou chůzi, ťapání na bruslích,“ říká trenérka bruslení. S hrazdičkou to v každém případě moc nepřehánějte, jakmile se vám bude po pár lekcích zdát, že by to dítě mohlo zvládnout bez ní, rozlučte se s ní, aby si na ni dítě nezvyklo spoléhat.

„Pokud na zimním stadionu není hrazdička k dispozici, tak by rodič měl nahradit hrazdičku a jet pozadu a držet dítě za ruce,“ dodává Lucie Arazimová. Pokud nejste sami zapálení bruslaři, vyrážejte s dítětem na led raději v neklouzavých botách než na nejistých bruslích, abyste mu opravdu byli oporou.



Podívejte se, jak trenérka Lucie Arazimová učí bruslit hokejisty: