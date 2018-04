Jaký jste typ pijáka: Mary Poppinsová nebo pan Hyde? Najděte se

Výzkumníci z Missourské univerzity v Kolumbii se ptali 364 mužů a žen v podrobném dotazníku na jejich běžné chování a na to, jak se chovají pod vlivem alkoholu. Na základě rozsáhlých dotazníků pak vědci rozdělili pijáky do čtyř skupin, píše britský The Telegraph.

1. Hemingway

Podle vědců je taková skoro polovina pijáků, odhadují je na čtyři z deseti lidí. Ethanol na nich nezanechává okamžitě příliš viditelné známky, ani nijak výrazně nemění jejich chování. Pití samozřejmě negativně ovlivňovalo jejich zábrany a intelektuální schopnosti, avšak méně než u ostatních skupin. I ve stavu přiopilosti jsou spolehliví, organizovaní a schopni vnímat abstraktní myšlenky.



Označení si skupina vysloužila po známém spisovateli a alkoholikovi Ernestu Hemingwayovi, který s oblibou prohlašoval, že může vypít nekonečné množství whiskey a stále zůstane střízlivý.



2 Bláznivý profesor

Opakem Hemingwayů jsou podle amerických psychologů tzv. blázniví profesoři. Ti si získali své jméno po filmu s Eddiem Murphym, ve kterém se stydlivý profesor díky chemické látce měnil ve lva společenských salonů.



Alkohol má na přibližně dvacet procent osob podobný efekt - uzavřené a tiché typy se rozpovídají a více otevřou. Ostatně právě proto si občas někdo dá panáka „na kuráž“. Tato skupina ztrácela oproti ostatním nejvíce zábran a převažovali v ní muži.



3. Mary Poppinsová

Asi 15 procent osob a zejména žen, co si občas dají skleničku, zařadili vědci do skupiny nazvané po slavné muzikálové chůvě.



Vědci ve své studii zveřejněné v žurnálu Výzkum a teorie závislostí zaznamenali, že u těchto osob dochází k podprůměrnému poklesu svědomitosti a rozumových schopností oproti ostatním pijákům po několika sklenkách (ovšem o trochu větší než u Hemingwayů). Na rozdíl od ostatních zůstanou sladké Marry Poppinsové i s alkoholem v krvi přívětivé, přátelské a empatické.



„Skupina Mary Poppinsové zahrnuje roztomilé a zodpovědné konzumenty alkoholu, kteří se méně setkávají s obtížemi, co souvisejí s jejich pitím,“ vysvětlili psychologové ve své práci.



4. Pan Hyde

Jak již název skupiny napovídá, těmto lidem pití alkoholu příliš nesvědčí. Stejně jako románový doktor Jekyll se mění v nepříjemného a jednoduchého pana Hydea. Pitím alkoholu velmi významně snižuje jejich svědomitost a intelekt a podporuje v nich hádavost a nepřátelské chování.



Právě lidé spadající do této skupiny nejčastěji zažívají výpadky paměti a pod vlivem alkoholu se chovají agresivně, perou se a páchají výtržnosti. Američtí psychologové spočítali, že se takto chová až 23 procent lidí, dvě třetiny z nich jsou ženy.



Výzkumníci doufají, že lepší pochopení lidského chování pod vlivem alkoholu jim pomůže nabídnout lepší a efektivnější pomoc alkoholikům.



