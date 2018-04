Nakupujete doplňky na internetu? Připravte si pravítko a rozvahu

Kozačky, lodičky, tenisky

Právě nákup bot na internetu může být tvrdší oříšek, než se na první pohled zdá. Jistě, každá z nás zná svou velikost. Přibližně. Jenže málokdo v kamenném obchodě s jistotou sáhne po jediném páru: většina lidí zkouší dvě velikosti a ještě se modlí, aby jedna nebyla příliš malá a druhá zase moc velká. Standardizované velikosti sice existují, ale spíš ve fantazii příslušných expertů.

Tip Změřte si vždy obě nohy, délka se může lišit. Je-li rozdíl výrazný, zvolte raději větší velikost.

Každá značka má ve skutečnosti určitou odchylku. Když si boty pořizujete na internetu, je proto vhodné si nohu přeměřit, nejlépe pomocí pravítka. Vypadá to legračně, ale váš nákup se tak zjednoduší a snáze se vyhnete případné reklamaci. Každý dobrý e-shop nabízí tabulku velikostí, kde uvádí i odpovídající délku nohy v milimetrech.

Nejlepší přítelkyně ženy

Pokud jde o kabelky, naše první rada zní: luxusní kousky nekupujte on-line, raději jděte do značkového butiku. Investovat dvě a půl výplaty do napodobeniny by byla škoda. Výjimku může tvořit jedině oficiální e-shop dané značky nebo zavedený portál se značkovým zbožím. Není jich mnoho, ale patří k nim třeba britské Asos a Net-a-Porter, italská LuisaViaRoma nebo francouzský Colette.

Také při nákupu kabelek si pozorně si pročtěte všechny rozměry. Jinak se může stát, že až k vám dorazí třeba vytoužené psaníčko, zjistíte, že se do něj nevejdou ani klíče od auta.

Zvlášť v případě kabelek větších, určených na každodenní nošení, je pak dobré si uvědomit, že firmy většinou uvádějí vnější rozměry. Zásadní roli přitom hrají ty vnitřní.

"Pracuji na volné noze, a často proto nosím laptop do města. Dlouho jsem sháněla kabelku, do které se vejde. Pečlivě jsem ho změřila na délku i na šířku. Pokaždé, když jsem si objednala novou kabelku, mě ale překvapilo, že se do ní laptop nevejde. Až po několika pokusech mi došlo, že rozdíl mezi vnějšími a vnitřními rozměry je několik centimetrů," vypráví třicetiletá Kristýna, která na on-line nakupování nedá dopustit.



Na co si dát pozor

Co ještě sledovat ostřížím zrakem? Rozhodně si projděte informace o materiálech. Popisek výrobku může znít třeba "kožené kotníčkové boty", ale když se proklikáte k informacím o složení, zjistíte, že kůže tvoří jen nepatrnou část.

Internetové obchody často uvádí i rady, jak o který materiál pečovat a kam ho nosit, či nenosit. I to je dobré vědět dopředu, jinak se může stát, že vám firma neuzná reklamaci s tím, že jste se o boty nebo tašku nevhodně starala.

Čtěte také informace o doručování, poštovném, zrušení nákupu a vracení zboží. V Evropské unii platí, že do sedmi dnů můžete zboží vrátit bez udání důvodu, prodejce vám musí peníze i s poštovným vrátit do 30 dnů. Pokud jste se však rozmýšlela víc než týden, už k reklamaci musí být důvod.

Vracení zboží do zemí mimo EU (nejčastěji to jsou Spojené státy nebo Asie) může být komplikovanější. Proto si vždy vše pročtěte dopředu. Není to zrovna zábavné počtení, ale v budoucnu vám může ušetřit starosti.

Pár tipů na závěr

Při on-line nákupech si dobře rozmyslete, co házíte do fiktivního nákupního košíku. Na první pohled sice e-shopy připomínají zábavnou počítačovou hru a navíc je příjemné, že v nich nefiguruje žádná hotovost. Ale to všechno je také velmi zrádné.

Řiďte se rozumem, vlastním stylem a až potom trendy. Jaké vlastně letos jsou? "Do letošního podzimu vtrhly barvy, a to výrazné," říká Václav Bureš z internetového obchodu značky Baťa. "Objevují se nejvíce na kabelkách, patří k nim i metalické doplňky a cvočky. Dokonce se zase vracejí osmdesátky v celé své oslnivosti, včetně zvířecích motivů nebo stylových kozaček až nad kolena."

"V našem e-shopu najdete velmi široký sortiment. Na některé vybrané kousky ani v obchodech nenarazíte," doplňuje k nákupu podzimních doplňků Václav Bureš.