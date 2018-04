To nejlepší prádlo není z bavlny, polyamid lépe drží, radí expertka

Mnoho z nás dělá chybu hned na začátku - nakupujeme ve spěchu, abychom měly celou záležitost co nejrychleji z krku. Koupíme si jakoukoli podprsenku, která "moc netlačí", nebo dokonce zkoušení vynecháme úplně a popadneme to první, co nás zaujme na ramínku. Jenže prádlo, které nesedí, se o to dříve vytahá. A my můžeme do obchodu vyrazit znova.



Jak z bludného kruhu utéct, nám poradila Michaela Vlčková - expertka, která se dovozu a prodeji spodního prádla věnuje už více než dvacet let.



1. Najděte tu pravou prodejnu

"Měla by být specializovaná, obsluhovat by vás měl vyškolený personál," říká odbornice. "Prodavačka by vám měla odborně poradit a vybrat prádlo, které je vhodné právě pro vás." Kamenem úrazu podle ní často bývá netaktní přístup: "Ne každému je příjemné obnažovat se před cizím člověkem. I na to by měl personál myslet a zachovat v takovém případě diskrétnost."



2. Prádlo vybírejte podle účelu

"Pokaždé zvažte, na jakou příležitost si prádlo kupujete," radí Vlčková. Jinou podprsenku si koupíte na běžné, každodenní nošení, jiné na sport nebo naopak na významnou společenskou událost, podotýká. "Každá podprsenka splňuje jiná kritéria - respektujte je, jen pak se budete cítit opravdu dobře."

3. Vsaďte na kvalitní materiál

Tip odbornice "Pokud jde o zdobení na spodním prádle, vyberte si francouzskou nebo švýcarskou krajku či výšivku. Jsou nejzajímavější a nejstylovější," doporučuje Michaela Vlčková.



Jak poznáme, že se nám prádlo po několika vypráních doslova nerozpadne? "Ty nejlepší značky používají převážně materiály z mikrofáze, syntetického materiálu, který se hodí víc než bavlna," vysvětluje expertka. "Je totiž pevnější a poskytne vám větší podporu. Barva vydrží déle a ještě navíc propouští pot ven," dodává.



Mikrofáze se většinou na cedulce skrývá pod obecnějším názvem polyamid, takže je dobré zeptat se personálu na konkrétní složení. Chybět by neměl ani elastan.



4. Nebojte se investovat

"Držím se hesla, že nejsem tak bohatá, abych kupovala laciné věci," říká s úsměvem Michaela Vlčková. "Spodní prádlo je přímo ve styku s kůží, celý den ho zatěžujeme. Proto je rozumné pořídit si aspoň dvě kvalitní soupravy za rok."



Uznává, že podprsenku v hodnotě dvou tisíc a víc už mnoho lidí považuje za luxusní. "Takový kousek se ale vyrábí ručně a průměrně se skládá z pětačtyřiceti dílů. Investice se vám navíc vrátí: když se o prádlo budete dobře starat, vydrží vám mnohem déle než laciné prádlo z řetězce," shrnuje svou zkušenost expertka.

5. Soustřeďte se na čísla

Správné rozložení Váha poprsí by měla ležet: z 80 % na obvodu podprsenky



z 10 % na košíčku



z 10 % na ramínkách



Neznamená to jen správně si odebrat míry, i když právě to je velmi důležitý krok, se kterým by vám samozřejmě měla pomoci i prodavačka.

"Profesionální obsluha by navíc měla u klientky zkontrolovat takzvaných pět bodů. Podle nich pozná, jestli má podprsenka správnou velikost i střih," popisuje Michaela Vlčková.

