Jak najít partnera? Hlavně musíte chtít uspět a něco pro to udělat

Dobře to může dopadnout v obou případech. Hlavně musíme chtít uspět a být také ochotni pro to něco udělat. Čímž nemají odborníci na mysli držení diety nebo spaní na natáčkách, ale "jen" ochotu vidět a ocenit dobré úmysly našeho protějšku.

Máloco je dokonalé přesně podle našich představ, jenomže, jak se říká: někdo vidí sklenici vody poloprázdnou a jiný vidí, že ještě zbývá celá půlka plná.

Základním předpokladem porozumění není společný zájem, ale ochota respektovat se. Jako dlouhodobě spokojená se jeví ta partnerství, kde se oba snaží o kompromis, o rozdělení nepříjemných povinností a kde je patřičně oceňována snaha druhého. Na to společný zájem nestačí.

Důležitá je i představa o fungování v rodině. Tady platí pořekadlo, že chování k mamince je ukázkou toho, jak může v budoucnu vypadat chování k partnerce. Muži mohou naopak partnerku odhadnout podle tchýně. Je nesporné, že rodina, ve které vyrůstáme, nás velmi silně ovlivní a většina z nás přejímá model partnerského soužití, jaký zažívá ve své první rodině. I když se zuby nehty bráníme, je to v nás.

Pozor na muže, kteří mají ve své matce oddanou pomocnici a podporovatelku. Brzo může přijít první "maminka to dělala jinak", vzápětí "ona to vždycky stihla" a začínají potíže. Mějme tedy oči na stopkách už od první chvíle, kdy přicházíme do partnerovy rodiny a náš vztah vypadá vážně.

Co nám může pomoci * Podívejme se, jak vypadá tradiční rodinné foto

* Jak se členové rodiny podílí na chodu domácnosti (aneb co zbude na nás)

* Kdo a o čem rozhoduje? Hlava rodiny je na globální problémy lidstva a maminka rozhoduje o financích, studiu, dovolené a nákupu auta?

* Kdo vynáší tašky s nákupem?

* Jak je to s péčí o děti? Umí táta něco uvařit a maminka vyměnit žárovku?

S věkem se naše role také často mění. Velmi mladé páry čeká to, že až definitivně dospějí (a i to nebývá naráz), změní se. Pokud jsou oba tolerantní a mají snahu, obtíže přečkají. Je důležité dát partnerovi čas a prostor, aby se mohl těšit z našich úspěchů a růstu. Nechme mu vedle sebe stálé místo a nezapomínejme, že úspěch přišel i díky jeho ochotě nás podporovat. Ptejte se také samy sebe, co od vztahu očekáváte, co můžete udělat pro jeho hladký průběh. A mluvte spolu. O všem, i když to není vždycky zábava. Ale pomáhá to.

Shrnutí * Při hledání partnera buďte prozřetelní!

* Všímejte si, odkud partner pochází

* Návštěva v jeho rodině leccos napoví o uspořádání ve vaší rodině budoucí.

* Jak se na váš výběr tváří vaši kamarádi? Ti to s námi obvykle myslí dobře.

* Je skvělé, že se pro svou lásku chceme změnit k lepšímu. Ale dá se to vůbec vydržet, být z fleku někým jiným?

* Jaké jsou jeho představy o dalších letech? Není podezřelé, že se chystá na zahraniční stáž ještě před svatbou?

* Doba je taková, že se vkrádají úvahy o uspořádání majetku před svatbou. Zvažte, zda za tímto účelem neoslovíte právníka.

Tomu, jak si správně vybrat partnera, se věnuje celá řada publikací. Mezi nimi také kniha renomovaného psychologa a poradce pro manželství a rodinu Petra Šmolky s názvem Výběr partnera - pro nezadané i zadané. V té autor podrobněji rozebírá, čemu máme věnovat pozornost.

"Poslouchejte, co vám druhý říká, jak se k vám chová," radí psycholog. "Dávejte pozor, jak vypadá, jak se upravuje (češe, líčí, obléká), v jakých vyrůstal podmínkách, všímejte si jeho mimiky, pantomimiky, očních kontaktů, doteků, vzdálenosti, kterou si (ne)udržuje..."