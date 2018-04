Jak najít dokonalou sukni? Zapomeňte na mindráky, ukažte své přednosti

Mysleli jste si, že nás sukně doprovází od počátku věků? Není to tak docela pravda. Pomineme-li totiž pravěk, kdy jsme chodily opásané kusy kožešin, zjistíme, že sukně jako samostatná jednotka přišla na scénu až v polovině 19. století. Do té doby byla buď nedílnou součástí celého svrchního oděvu, nebo plnila roli spodničky, která mohla jen v těch nejodvážnějších variantách decentně vykukovat vepředu.

Sečteno a podtrženo, sukně je pořád ještě mladice. My máme ovšem to štěstí, že žijeme v době, kdy žádný přísný diktát neexistuje. Můžeme nosit střihy, barvy, materiály a hlavně délky, jaké se nám zachce. Každá mince má ovšem rub i líc a platí to i pro naoko absolutní svobodu. V tak velkém výběru se můžeme snadno ztratit a bezradně tápat po tom, co nám vlastně bude doopravdy slušet.

Základem úspěchu je podle mě realistický pohled na vlastní tělo. A nejde jen o to, zkritizovat, co se dá. Naopak, hledejte na sobě to, co je hezké a ladné. Jedna má štíhlý pas, jiná krásně klenuté boky, štíhlé nohy nebo třeba úzké kotníky. Klíčem je dobře si rozmyslet, co chcete ukázat a co zase potlačit. Výběr vhodného kousku pak bude o mnoho snazší.

Můžeme si to předvést na nejcharakterističtějších typech postavy.

Chlapecká figura

Máte ploché břicho, štíhlé boky a méně výrazný pas? Ideální pro vás budou střihy, které umí vyčarovat ženské křivky. Můžete zvolit klasickou pouzdrovou sukni, slušet vám bude i sukně tulipánová, dílová, skládaná či do áčka. Nebojte se ani rafinovanějších střihů a pevných materiálů, jako jsou kůže nebo tvíd.



Přesýpací hodiny

Pyšníte se širšími boky a úzkým pasem? I vy bez obav sáhněte po "pouzdrovce". Je však důležité, aby dobře seděla a nikde se nekrčila. Slušet vám bude také velmi ženský zavinovací střih, sukně kolová, zvonová nebo asymetrická. Pátrejte po měkkých a splývavých materiálech, ať už půjde o bavlnu, šifon, či hedvábí.



Drobeček

Už je to tak, k menší postavě patří kratší sukně. Kdo se nebojí ukázat nohy, může zvolit minidélku. Pro méně odvážné, nebo pro ty, kdo pracují v kanceláři, je vhodnější délka těsně ke kolenům. Opticky vás prodlouží malý trik: sjednoťte barevně sukni a horní díl. A pokud neodoláte svodům maxisukně, nebo zatoužíte po delší pouzdrovce, rozhodně nevynechejte vysoké podpatky.



Dlouhánka

Jestli máte naopak vzrůst hráčky basketbalu, využijte svých možností a experimentujte s délkami. Kolová tříčtvrteční sukně ani etno kousek v maxidélce pro vás nebudou problém. Zejména dlouhonožky by však měly opatrně zacházet s miniaturními sukýnkami: mohou působit lacině a nepříliš harmonicky. Rozhodně dejte přednost vypasovaným kouskům před bokovými.



