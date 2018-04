Na zácpu smíchejte jednu lžičku švestkových povidel a jednu lžičku másla. Rozehřejte, promíchejte a lahodné sousto snězte. Je to stoprocentně účinné.

Bolest zad odstraníte následovně: do dvou malých kapesníků zašiji jeden (nebo i trochu víc) balíček mořské soli, nebo syrové rýže. Dám na dvě minuty do mikrovlnky a přiložím na bolavá místa. Překryji to froté ručníkem a prohřívám si klouby nebo páteř (to si na polštářek lehnu). Dobré pořízení všem, vím o čem mluvím.

Jarmila Neomytková, Humpolec