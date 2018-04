Faraonova kletba může potkat i vás. Jak na střevní potíže v zahraničí?

Pro některé země jsou cestovatelské průjmy natolik typické, že už je turisté i pojmenovali. V Egyptě vás tak pravděpodobně čeká faraonova kletba, v Mexiku zase Montezumova pomsta.

Střevní potíže jsou opravdu tím nejčastějším problémem, který dokáže dovolenou pokazit. Jedna špatná zpráva hned na začátek: častému běhání na toaletu se v některých destinacích pravděpodobně neubráníte. Jde například o Egypt nebo Tunisko či Thajsko.

Pár hodin navíc si také zcela jistě na toaletě posedíte v Indii. Existuje však mnoho pravidel a rad, jak možnost nákazy snížit na minimum.

Před cestou si dejte probiotika

Tělo se při cestě do exotické destinace "potká" s neznámými mikroorganismy, se kterými se neumí vyrovnat. Odlišná mikroflóra střevům zkrátka nesvědčí. Proto je vhodné se na cestu začít připravovat již několik týdnů dopředu.

Vhodné je zejména zvýšit příjem probiotik. Ty najdete v kefírech, kyškách i jogurtech. Pokud míříte do zemí, kde průjem skutečně řádí, pak si raději zajděte do lékárny a zakupte probiotika v kapsli, která jsou velmi silně koncentrovaná. Účinnost probiotik je mnohonásobně vyšší, když se kombinují s prebiotiky. To je látka, která zajistí, že se probiotikum ve střevě udrží.

Ať už jste vyjeli na vlastní pěst či s cestovní kanceláří, vždy musíte dodržovat několik zásadních pravidel. Opatrnost je podle odborníků nejvýznamnější bod prevence. V první řadě pijte jen balenou vodu, pozor si dávejte na to, zda nejsou uzávěry porušeny.

V Egyptě a také v Indii se občas stává, že stánkaři prodávají vodu v PET lahvi, ale ta je již použita. Stejně tak opatrní buďte, když si večer objednáte vychlazený drink, ledové kostky mohou sice vypadat skvěle, pravděpodobnost, že budou z točené vody, je však veliká. Pozor byste si měli dát také na zeleninu a ovoce, které nelze oloupat, a tedy se musí umývat. Není také od věci se na chvíli stát vegetariánem. Například po příjezdu do Indie vás stejně chuť na maso přejde.

Léky kupte spíše na místě

Cestovatelé i lékaři se vesměs shodují: léky na střevní potíže je lepší koupit v zahraničí. Naše léky nefungují tak bezpečně. Většinou tyto prášky nebývají drahé a seženete je v každé lékárně.

Pro jistotu si však vezměte nějaké léky s sebou. Nejlepší je přibalit si živočišné uhlí, pokud to do dne nezabere, pak zkusit endiaron nebo ercefuryl. Jestliže ani poté nebudete mít od problémů pokoj, zkuste nolicin. Pak by potíže měly do tří dnů přejít, jestliže budou pokračovat, je lepší zajít k lékaři. Nezapomeňte ani na imodium, to sice průjem neléčí, ale snižuje frekvenci stolice, což je při cestování zásadní.

Potíže hrozí i v all inclusive

Jestliže si zaplatíte drahou dovolenou v luxusu, neznamená to, že se vám potíže zcela vyhnou. Způsobit je může zejména snaha ochutnat všechno, co tamní kuchaři nabízejí. Velké množství jídla v divokých kombinacích nedokážou střeva strávit.

Na takové potíže si však prášky neberte, netrvají dlouho a stačí nasadit dietu. Ta pomůže i při pálení žáhy či pocitech těžkosti, které mohou souviset s podrážděným žlučníkem. Zaberou také léky, jako je cholagol na žlučník či třeba renie na žáhu.

Pokud budete mít potíže s nadýmáním, pomůže vám pohybová aktivita, případně espumisan, který velmi účinně pomáhá odstranění plynu ze střev. Častá návštěva toalety však není vždy spojena jen s jídlem, velký vliv má stres. Průjem související s psychikou uklidní jedna nebo dvě tablety immodia.

Zácpa

Střevní potíže však nejsou spojeny jen s častým běháním na toaletu. Velká skupina lidí řeší na dovolených zcela opačný problém: zácpu. Ta je způsobena změnou denního režimu i pobytu.

Někteří lidé mohou mít potíže, když nemohou chodit na svou domácí toaletu nebo mají pocit, že hotelové WC není dostatečně čisté. Proti psychice je v tomto případě těžké bojovat.

Při krátkodobé dovolené ji není potřeba řešit a problémy se obvykle upraví samy po návratu domů. Jestliže na místě setrváte déle, pomůže vám pohyb, odlehčená strava, ovoce, zelenina a kefíry.

Na někoho má také vliv odlišná strava, která způsobí, že střevo pracuje pomaleji, aby zpracovalo i potraviny, na které není zvyklé. "Zde doporučuji zásadně přírodní projímadla, například psylium. To je volně k sehnání i všude ve světě v lékárně," říká lékař Michal Kolář ze společnosti Euresis.