Jak na sebevědomí: pochvalte se a dávejte si přiměřené cíle

Potkáváte nebo v televizi vidíte muže, který přetéká sebejistotou, a říkáte si, jak to dělá? Na co je tak pyšný? Ale i on cítí pod hrdou fasádou stejnou nejistotu jako vy. Pochybovat o sobě totiž není výsadou uťápnutých chudinek bez sebevědomí, ale základní vlastností každého lidského tvora. Ano, ani takoví bouráci jako Jiří Paroubek a Mirek Topolánek nemají tolik sebedůvěry, kolik nám předvádějí, i když je tomu těžko uvěřit. Slibuji, že tohle je poslední politický příměr - ale chápete, že tady se tomu nedalo odolat.

"Společnost nás nutí vyrovnávat se s pochybnostmi o sobě samých tím, že je popřeme. Zvláště muže učíme od raného věku zatajovat nervozitu a slabost, krýt svoje chyby a blufovat, když si právě nevěří," říká britská psycholožka Anne Dicksonová, která vede už dvacet let kurzy osobního rozvoje pro ženy.

"Muži tedy nejsou automaticky sebevědomější než ženy. Jsou jen agresivnější a sebestřednější."

Doktorka Dicksonová stručně a jasně shrnula to, že muži mají větší tah na branku, průraznost a nedělá jim potíže považovat své cíle za nejdůležitější. A my? Nezlobte se, pane, ale stojíte mi na noze. Kdyby vás to neobtěžovalo... kdybyste mohl... jaksi o kousek poodstoupit. Ne, hned ne, až se vám to bude hodit.

Prostě slušně a skromně, jak nás to učí od školky. Holčičky mají být tiché a ke každému milé. Holčičky se necpou dopředu. A holčičky se už vůbec neperou!

"Většina žen nechce být agresivní – bojíme se, že nás nebudou mít lidi rádi, nerady děláme problémy, a proto neumíme jít přímo za svým."

No a co teď s tím? Máme všechny hromadně nastoupit na vojenské školy a naučit se řvát rozkazy a válcovat své okolí agresivním přístupem? Ne. Bude to mnohem těžší.

"Musíme základ svého sebevědomí přesunout z toho, co si o nás myslí ostatní – jak jsme jim sympatické nebo jak jim připadáme chytré – na to, co si o sobě myslíme my samy," radí psycholožka. Logicky nejdřív objevíme svůj strach a napadne nás, že jsme opravdu slabé, zranitelné a neschopné. Špatný závěr! Být sebevědomá neznamená být za každých okolností silná. Znamená to vidět se slabá a svou slabost přijmout. To je první krok. K ženskému sebevědomí, kterému se kupodivu dá naučit, vedou ještě další tři.

Váš muž, vaše zrcadlo

Největší podíl na vašem pevném sebevědomí má váš partner. Ani rodiče, ani kamarádi, ani dosažené vzdělání nebo pozice v práci, ale životní partner.

Vyplynulo to z průzkumu, který si nechal zpracovat Slovensko-český ženský fond. Když vás váš muž obdivuje a podporuje, má to na vaši jistotu lepší účinek než nejdražší psychoterapie. Doma podporovaná žena prý potom snadněji postupuje v práci a na veřejnosti vystupuje s větší jistotou. Jinak má totiž podle stejného průzkumu celá pětina z nás potíže prosadit se v zaměstnání i ve společnosti. A některé dokonce trpí výčitkami svědomí, že usilují o role, které patří mužům. Skoro se nechce věřit, že zmíněný průzkum nepochází z devatenáctého století, ale z loňského roku.

Druhým krokem ke zdravému sebevědomí je tedy partner, který vás chválí, váží si vás a otevřeně vás podporuje. A největší "šichta" ho podle uvedeného průzkumu čeká, až budete na mateřské. Odchod z práce, izolace od kamarádek a celodenní péče o malé dítě znejistí i jinak energickou a sebejistou bytost.

Kašlete na pravidla

Sebevědomí ženy prý pramení z toho, že je krásná, štíhlá a dobře oblečená. Tohle pravidlo hlásají výrobci dietních nápojů a jogurtů, plavek i tenisek. Přitom je to nesmysl, který stojí za nejedním mikroskopickým ženským egem. Kdyby to byla pravda, pak by spousta slavných filmařek, lékařek, vědkyň a spisovatelek byla uzlíčkem vnitřních nejistot jen proto, že mají velký zadek nebo špatnou trvalou.

Sebevědomí ženy pramení z toho, že se vidí taková, jaká je, a LÍBÍ SE JÍ TO. Vidí svoje chyby, ale přijímá je, ví o svých slabostech, ale nemá pocit, že se jimi snižuje její hodnota.

Takže v praxi: "Z ekonomky mě vylili před maturitou, nevypočítám ani rovnici pro čtvrtou třídu základní školy a dodnes jsem nebyla schopná se naučit anglicky ani nadávat." Z téhle základní pozice můžete buď dojít k tomu, že jste absolutní nula, která se v současné době, kdy se angličtina žádá všude, hodí akorát na uklízečku, nebo se můžete posunout dál. Kde je psáno, že na úspěšné podnikání nebo práci potřebujete maturitu? Když víte, v čem jste dobrá, a umíte to dokázat, nepotřebujete bumážku, jen spoustu energie.

Třeba máte organizační talent, třeba vás milují a respektují děti nebo dokážete zázračně pečovat o zahradu. Víte, co by z takového materiálu udělal muž? Minimálně post ministra školek a skalniček!

A druhý příklad: "Mám dvacet kilo nadváhy, celulitidu i na čele, a to mě čeká dovolená u vody. Zřejmě zase vyhraju cenu Hroch hotelu Alexandria." S obrazem vlastního těla je ženské sebevědomí spojené nejtěsněji. Zřejmě proto nutí v televizním pořadu Nahá jsi krásná jeho účastnice, aby se konfrontovaly se svými fotkami v prádle vyvěšenými na bilboardech.

Touto drastickou cestou ale k cíli nedojdeme. Není nutné milovat svoje tělo od prvního ďolíku po poslední špek, důležité je mít ho ráda jako svůj životní nástroj. Dýchá, chodí, cítí, slouží a přináší potěšení. Čím méně se budete nimrat v detailech, tím lépe.

A zaručená rada je soustředit se na to, co je na nás krásné, a pořádně to zdůraznit. Takže zapomeňte na torturu před zrcadlem. Zejména se nikdy nestavte nahá k zrcadlu zády a nepokoušejte se prohlédnout si vlastní zadek přes rameno. Na to by dojela i supermodelka. Raději si kupte kvalitní a dobře padnoucí prádlo, které odvede záslužnou práci pod oblečením i samotné.

Třetí krok: To, co vám nejde, a to, co se vám na sobě nelíbí, uznejte a zapomeňte na to. Není potřeba se neustále trápit tím, že nemáte nadání na práci s počítačem, pečení domácích moučníků a při aerobiku znamenáte fyzické ohrožení pro všechny cvičenky kolem sebe. Pište prostě na stroji, bábovku si kupte a najděte si jiný sport. Lepší než se utápět v sebekritice je zjistit, v čem jste dobrá, a chlubit se tím. A když se vám potom bude chtít, můžete se s novou sebejistotou na všechny své chyby vrhnout a napravit je. Ne proto, že by vám ubíraly na ceně, ale proto, že se vám chce!

Sebe sama nepodvedeš

Nikdo nejde večer spát jako duševní troska a nevstává ráno coby ředitelka galaxie a přilehlých mlhovin. Nové sebevědomí se nedá uspěchat, a to proto, že se nedá vylhat. Když budete o sobě říkat jedno, ale myslet si druhé, tak to rovnou zabalte. "Musíme přestat sebevědomí vnímat agresivním, machistickým způsobem a pochopit, že jde vlastně o sebedůvěru. Víru v sebe a svoje vlastnosti a schopnosti," radí psycholožka.

"Což znamená si nejdřív přiznat, co cítíme a čeho se bojíme. Za odměnu pak budeme schopné lépe reagovat v různých životních situacích. Už totiž nebudeme mít pocit, že musíme vyhrát, ale že je důležité se dohodnout a vyjádřit svůj názor. Využijeme také svoji citlivost a intuici ve svůj prospěch, místo abychom je považovaly za přítěž." Vida, to zní jako správné využívání ženských zbraní, ne?

Pátý krok k lepšímu sebevědomí vlastně není jen jeden, je to dálkový pochod. A ten chce čas. Třeba se vám to povede na pátém, na desátém kilometru - a třeba až v cíli. V cestě za pevným ženským sebevědomím nevyhrává ta první, ale každá, která projde cílovou páskou.

Nové pero nebo nová práce

V oblasti sebevědomí se po celém světě konají neuvěřitelné výzkumy. Vědci ho obracejí ze všech stran, pitvají a prověřují. Kde se bere? Jak se spravuje? Nedá se třeba koupit? Na univerzitě v Hongkongu například přišli na to, že lidé, kteří ztratili důvěru ve svoji inteligenci, třeba selhali ve školním testu, si nejčastěji jdou koupit nové pero. Prý jim to pomáhá získat znovu vládu nad svojí hlavou.

Nevím, jestli vám pomůže nová propiska, nebo to spíš bude chtít nový životní přístup, ale nic není ztraceno. Víra ve vlastní úspěch už je polovina úspěchu. Zvlášť jde-li o něco tak křehkého jako ženské sebevědomí.

Renata Ptáčníková, která vede kurzy Jak získat sebedůvěru a neztratit cit, tvrdí, že ženy touží hlavně po lásce a ocenění. A když nás nemiluje a neocení naše okolí, musíme to udělat samy. "Sebeláska je strašně důležitá věc. Když se nemáte ráda sama, nemůže vás mít rád nikdo jiný. A vážit si sama sebe znamená, že se nespokojím s prací, která mě nebaví, nebo s mužem, se kterým jsem nešťastná. Někdy to účastnice našich kurzů nerady slyší. Zejména teď, když je krize a lidi se spíš o práci bojí, než by dávali výpověď. Ale špatným zaměstnáním si můžete zkazit větší kus života než hledáním nového."

Tak se do toho pusťte a třeba za nějaký čas vejdete do baru se stejným klidem jako "Hej hombre" ze začátku tohoto článku. A proč by ne?