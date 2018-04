Jak na ptačí chřipku? Pijte víno, radí virolog

Bratislavské pracoviště, na kterém Russ působí, totiž vyvíjí univerzální vakcínu proti všem typům chřipky. Podobná látka by pak lidi chránila i před očekávanou pandemií.

O tom, že tato celosvětová nákaza propukne, je expert přesvědčen. Nelze si podle něho dělat naděje, že se lidské a ptačí viry nepromíchají. Až se to jednou stane, bude se virem ptačí chřipky moci nakazit člověk od člověka.

A kdy virus zmutuje? "To nelze odhadnout, ale přijde to asi opět z Asie," míní virolog Russ. Sám je přesvědčen, že lidé mohou už dnes hodně udělat pro to, aby se budoucímu pandemickému onemocnění vyhnuli.

Špičkový odborník nabízí následující recept: pravidelně se očkovat proti chřipce, nekouřit, sportem posilovat imunitní systém a každý večer si dát dvě deci červeného vína. "A s tím vínem to myslím vážně," dodává.

Současná podoba ptačí chřipky způsobovaná virem H5N1 je podle Russe v Česku i v sousedních zemích možná už několik let. "Jen jste dosud nevyšetřili dostatečné množství zvířat, abyste prudce patogenní virus H5N1 zjistili," říká.

A může to být pravda. Česká Národní referenční laboratoř totiž hledá chřipkový virus ve tkáních uhynulých ptáků až od letoška. Lidé by však podle vědce neměli podléhat panice. "Případy nákazy lidí od drůbeže jsou velmi vzácné na to, jak obrovská je v Asii koncentrace obyvatel, kteří žijí s drůbeží ‚na hromádce‘," říká.

Od roku 1997 bylo smrtelným virem H5N1 infikováno asi 170 lidí a zemřela necelá stovka.