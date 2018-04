Jak na příkrmy? Chce to trpělivost, bryndák a mixér

Začít přikrmovat mrkví nebo dýní? Jak moc jídlo mixovat? Kolik lžiček má dítě sníst? A ještě mnohem detailnější dotazy se mi honily hlavou, když jsem začínala přikrmovat svou půlroční ratolest. S odstupem jednoho roku a tisíců spořádaných lžiček si troufám všem podobně vystrašeným maminkám říct: Nepatlejte se s tím přikrmováním tolik! Pro zdravé dítě stačí dodržovat pár hlavních zásad a zbytek už nějak vyplyne. A co nevyplyne, to dítě samo vyplivne.

Sedmý a osmý měsíc: kašičky a bryndáčky

Co byste měla vědět o příkrmech Dítěti do jednoho roku jídlo zásadně nesolíme ani nesladíme. Dítě to nevyžaduje a my tím nezvyšujeme předpoklady pro pozdější zbytečnou konzumaci solí a cukrů. Přibližně do jedenácti měsíců bychom pro dítě měli vařit v převařené kojenecké vodě. Má malý obsah minerálů a nezatěžuje tolik dětské ledviny. První rok připravujeme jídlo z biopotravin či domácích výpěstků, u kterých víme, že neobsahují škodlivé látky. Každou novou potravinu zavádíme odděleně po tři dny, abychom odhalili případnou intoleranci či alergii. Kravské mléko můžeme použít pro přípravu pokrmu až od deseti měsíců. Použijeme-li odstříkané mateřské, nenecháme ho přejít varem, ale ohříváme maximálně na 55°C.

Ze začátku přikrmování dítě v podstatě jen učíme, jak správně "papat". "Dosud výhradní kojenec se nejprve musí naučit posunovat jídlo rty dozadu do úst," vysvětluje Simona Lazzari, dula, výživová poradkyně a lektorka kurzů vaření příkrmů z pražského Studia pro ženy s.r.o. O opravdovém najezení se nemůže být zatím řeč, mateřské či umělé mléko představuje stále osmdesát procent podílu stravy dítěte.

I když je do osmého měsíce dětská strava výhradně kašovitá, nemusí být její konzumace tak snadná. Nezřídka skončí sousto na bradičce kvůli málo otevřeným rtům nebo ho dítě místo spolknutí omylem vystrčí jazykem ven. Klasické názorné "ham" v matčině podání s pusou pořádně dokořán v takovém případě zpravidla zabere. Pozor hlavně na to, aby reflex "kapr na suchu" nepřetrval u matky i poté, co dítě už samo jí.

Začněte zeleninou a vytrvejte

Též zvykání na dosud nepoznané nové chutě může v tomto období přinést zábavné situace a klidně i nové rekordy v plivání na dálku. "Nenechte se odradit, někdy je třeba opakovat nabízenou surovinu i desetkrát," povzbuzuje maminky těch nejvybíravějších labužníků Simona Lazzari.

Babská rada je začínat zeleninou, nikoli slaďoučkým ovocem, po kterém by už dítěti nemusela taková brokolice šmakovat. Nesmí nás zviklat ani to, že my bychom tu oranžovou kaši bez chuti nesnědli ani za nic. "Děti detekují v potravinách chutě, které tam my už dávno necítíme," upozorňuje Simona Lazzari. Dítě si prý opravdu pochutná i na obyčejné kaši z vody, mléka a ovesných vloček.

Devátý a desátý měsíc: ptáčátka se mění v prasátka

Zatímco první dva měsíce přikrmování jsou podle Simony Lazzari děti taková malá ptáčátka, v dalších dvou měsících se změní na roztomilá prasátka. "Od 10. měsíce i dříve, záleží na malém strávníkovi, dejte kojenci do ruky lžičku," radí totiž lektorka. A to prý i přesto, že dost často budete mít pocit, že to neustojíte. Nečekejte ovšem, že by si dítě jídlo na lžičku opravdu nabralo. Bude se ale snažit strefovat do pusy, a tím si zlepšovat koordinaci ruka-pusa. Vy si zase zdokonalíte koordinaci ruka-hadr.

Na druhou stranu už nemusíte dítěti všechno mixovat. "Dítě se snaží rozmělňovat potravu jazykem proti patru a rostoucími zoubky," říká Lazzari. A doporučuje servírovat pokrmy na nerozbitném stabilním talířku tak, aby dítě poznalo i jednotlivé potraviny, jejich tvary, barvy a konzistence. Většina malých prasátek se k tomu nenechá dvakrát pobízet a osahá a opatlá si rádo všechno nejen na talířku.

Nezapomeňte na rozmanitost

Plusem tohoto období je neustále stoupající množství potravin, ze kterých můžete vařit. Rozmanitost příkrmů nastavuje podle Simony Lazzarri škálu akceptovaných potravin do budoucna, jejich oblibu a preference. Proto se nebojte zpestřit dítěti jídelníček a kromě zeleniny, masa, brambor a rýže použít také pohanku, lámanku, kuskus, bulgur, jáhly, luštěniny, také bazalku, majoránku, kopr, fenykl. "Můžete začít i s rybou," odporuje Simona Lazarri obvyklým radám počkat s rybím masem až do dvou let. Hovězí maso je podle ní lepší nabízet zatím jen jedenkrát týdně. "Obsahuje nevhodné látky, které se špatně metabolizují," vysvětluje.

Jedenáctý a dvanáctý měsíc: malý objevitel

Prokousali jste se do období velikých prasátek. "Dítě vkládá palcem a ukazováčkem labužnicky do úst cokoli," popisuje Simona Lazzari. Lžičkou se snaží nakrmit, ale ještě to samo nedokáže několik měsíců. Se zvědavostí malého objevitele zkouší, jaký zvuk vydává kaše dopadající na zem, jak klouže okurka po stole, jak působí gravitace na polévku, když se miska otočí dnem vzhůru. "Je čas na rozvíjení a utužení stravovacích způsobů a přijatelných návyků," říká tomuto trénování rodičovské trpělivosti lektorka.

Velikou útěchou budiž vám to, že konečně můžete vařit pro dítě jídlo, na kterém si pochutnáte i vy a dokonce i mužská hlava rodiny. "Scalopine z kuřecích prsíček na citronu s hráškovým bulgurem, ragú, rizoto s lososem a rajčátkem," vyjmenovává Simona Lazzari několik chutných receptů z jídelníčku téměř ročního dítěte, které učí vařit maminky v pražském profesionálním studiu vaření Chefparade. Právě rozmanitost, inspirace a hlavně využitelnost nových poznatků je vedle odborných ucelených informací hlavním lákadlem, proč maminky na kurzy vaření příkrmů chodí.

Dítěti by možná stačily jen brambory a rýže s nějakým tím masem a zeleninou pořád dokola. "Cílem postupného zavádění příkrmu je však naučit dítě na to, co jsme zvyklí jíst my," shrnuje Simona Lazzari. Jen tak mu nebudeme muset vařit zvlášť napořád.