Jak na póry a čím hydratovat? Deset otázek na kosmetickou redaktorku

1. Je mi 26 let. Kdy si mám začít kupovat krémy proti stárnutí?

Dosud jste se o pleť moc starat nemusela, a přesto vypadala svěže a mladistvě. Teď se to bude pomalu měnit, ale pokud navíc máte dobré geny a nepřeháněla jste to s opalováním, je předčasné za krémy na vrásky utrácet. Dbejte hlavně na pravidelné pečlivé čištění pleti, a to i pokud dorazíte domů nad ránem. Pokud máte sušší pleť, mažte ji hydratačním krémem nebo lehčí emulzí, na den s ochranným faktorem.

První protivráskový krém si kupte za čtyři roky, kdy se na pleti objevují první jemné vrásky. Hodí se krém s kolagenem, který udržuje kůži pevnou, a s kyselinou hyaluronovou, která hydratuje. Jako protivrásková prevence fungují i antioxidanty, koenzym Q10, vitamin C a vitamin E. Příliš se neopalujte a vzdejte se cigaret.

2. Jak mohu zamaskovat rozšířené póry na pleti? Jde to?

Ano, ale musíte si k tomu vybrat ten správný make-up. Měl by obsahovat např. takzvané minerální pigmenty, díky nimž nejsou póry tak viditelné. Make-up po tváři nerozmazávejte, ale zlehka vklepávejte. Nebo vyzkoušejte jemný silikonový gel, který nabízí například firma Benefit nebo Dermacol. Je průsvitný a zneviditelní rozšířené póry. Pleť po něm bude hladká. Roztírejte jej od nosu k problematickým partiím.

3. Co je lepší pro hydrataci těla: krém, olej nebo mléko? Jaká je nejlepší ochrana proti slunci?

Jak se chránit před sluníčkem? * Namažte se krémem úplně všude, protože jinak budete překvapeni, kde všude se můžete spálit. Já se o tom nedávno přesvědčila na španělské pláži, kdy jsem nenamazané paty nechala vyčuhovat zpod slunečníku.

* Nezapomeňte nikdy používat balzám na rty s SPF. Právě na rty hodně často zapomínáme, a přitom jsou vystaveny slunci pořád. Stejné je to s ušima, achilovkami, lícemi, nosem... Na množství krému nešetřete, používejte takový, který chrání před UVA i UVB zářením.

* Na pláž nebo k bazénu si přibalte voděodolné produkty. Pamatujte ale, že utíráním ztrácejí svou funkci.

Suchou pokožku je potřeba pořádně "napustit" vlhkostí a zároveň vytvořit ochranu, aby voda z pokožky neunikala. V pořadí efektivnosti je na prvním místě olej, po něm krém a mléko. Rozdíl je v poměru vody a oleje v daném přípravku. Krémy mají více oleje než vody, mléka mají méně oleje.

4. Moje pleť je pořád mastná, i když používám pijáčky a pudr.

Používejte odličovače na mastnou pleť a následně přípravek, který absorbuje maz, zkuste používat pod make-up silikonovou bázi, která pleť zmatní. Používají ji i vizážisté. Make-up používejte takový, který neobsahuje olej, vhodná je pro vás hydratační tónovací emulze. Krycí prostředky nenanášejte prsty, zanesli byste si na pleť mastnotu. A nakonec obličej přepudrujte.

5. Proč jsou moje nehty pořád rozbité? A čas od času se mi po nanesení laku objevují na nehtech bublinky. Dá se jim předejít?

Váš problém může být v tom, že jsou nehty přesušené. Hydratujte je spolu s rukama oleji, krémy, mléky s glycerinem a bambuckým máslem. Nepoužívejte přípravky s formaldehydem a toluenem. Odlakovače by neměly obsahovat aceton, vysušuje. Pokud po uschnutí laku na nehtech objevíte bublinky, znamená to, že jste nehty buď špatně odmastila před nanášením laku (pomůže vám s tím odlakovač), nebo nanášíte vrstvy laku rychle za sebou a ve velké vrstvě.

6. Je pravda, že odličovací ubrousky se nesmějí používat moc často?

Nejde o to, jak dlouho používat odličovací ubrousky, ale zda používáte takové, které jsou vhodné pro váš typ pleti. Plusem je, že jejich užíváním odličujete pleť večer i ráno, jen zbytečně utrácíte peníze, protože odličovač s odličovacími tampony vás vyjde levněji.

7. Velmi mnoho produktů hlásá, že umí zamaskovat kruhy pod očima. Jak mám poznat, který si mám koupit, abych zbytečně nevyhodila peníze za špatný přípravek?

Pokud máte světlou pleť, budete se nejspíš potýkat s červenými nebo fialovými kruhy pod očima způsobenými vlásečnicemi, přes které prosvítá krev. Pokud je vaše pleť tmavší či v barvě oliv, mohou být kruhy ještě tmavší, téměř fialově černé. Na světlou pleť si pořiďte co nejsvětlejší korektor, na snědší řiďte tmavší.

Korektor vklepávejte pouze do tmavších částí. Vynechte otoky, které jsou světlejší, abyste na ně zbytečně neupozornili. Mně se nejvíc osvědčily korektory se štětečkem a světlou hydratační emulzí. Štětečkem snáze překryjete jen místa, které jsou třeba. Kuličkové korektory fungují jako 2v1 - chladí a zakryjí kruhy, ale výsledek není precizní. Kolem očí nepoužívejte pudr a tuhé korektory, které zvýrazní vrásky.

8. Proč se říká, že si nemám parfém nanést na jedno zápěstí a otřít zápěstí o sebe?

Kvalitní parfém je vystavěn odborníkem, tzv. nosem, a to stojí spoustu peněz. Odborník tento parfém staví do tzv. pyramidy podle toho, jak se jednotlivé ingredience, kterých může být opravdu hodně, odpařují. Každá vonná esence má totiž jinou schopnost odpařování. Na vrcholu pyramidy jsou molekuly, které ucítíte jako první, a vůně se pak rozvine až k základu. Roli zde hraje čas, za který se vůně postupně mění.

Konečný mix esencí ze dna pyramidy vydrží na pokožce až dva dny. Tím, že hned z kraje přerušíte postupné odpařování a vnímání parfému, nepostřehnete třeba tu ingredienci, která vám nemusí vonět. Přinesete si z obchodu flakon s vůní, která vás může zklamat. A třeba vám bude smrdět.

9. Co můžu udělat pro to, aby moje vlasy po pracném natahování vydržely rovné?

Tím, že se vlasy přirozeně kroutí, ztrácejí pevnost, to je dáno geneticky. Při detailním pohledu byste viděli, že vlas vypadá jako přezrálá šiška - je plný otvorů. Žehličkou na vlasy je můžete vyhladit, ale ne na dlouho. Suché vlasy natáhnou vlhkost, a může to být i pot, otevřou se a zkroutí. Můžete je ale napustit zpevňujícími oleji nebo keratinem v kadeřnickém salonu.

10. Jak dlouho vydrží moje řasenka, aby se mi nedělaly žmolky? Chci hladké řasy!

Někdy chcete nabrat co nejvíc hmoty na kartáček, a proto ji zkoušíte z řasenky pumpovat. To nedělejte. Polovinu hmoty tím z řasenky jen vyplýtváte, protože zůstane u závěru a zaschne tam. Pokud je kartáček příliš obalený hmotou, raději ho jemně otřete ubrouskem. Zkuste to před každou aplikací.