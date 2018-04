Někde jsem četla, že na to působí netřesk. Odtrhla jsem zdužnatělý list a tekutinou z listu jim kuří oka a bradavice potřela. Na noc jsem přiložila kousek dužiny na bolavé části, přelepila a nechala do rána. Tak jsme to provedli pouze jednou, syn a manžel tomu moc nevěřili. Kuří oka a bradavičky se však ztratily. Je to již rok a nic znovu nenarostlo.

Alena, Buchlovice