Jak na křečové žíly?

Asi před osmi lety jsem byla na operaci pravé nohy.

Křečové žíly se však tvoří na obou nohách časově stejně. Na operaci s druhou, tedy levou, jsem nebyla, podcenila jsem to, strach byl větší, naopak na pravé noze se mi časem objevily znovu.

Co se týká dědičnosti, potom v rodině takové problémy nemáme, jen má matka v 36 letech měla křečové žíly, nicméně po porodu mého bratra jí samy odezněly, zřejmě se samy vstřebaly.

Můžete mi, prosím, poradit, co mám dělat, co si myslíte, že by bylo nejvhodnější, nejvhodnější léčba, případně něco, abych se prostě křečových žil zbavila? Nebolí, jen v minulosti převážně tak cca dva dny před menstruací byly trochu cítit.

Případně mi poraďte, zda by nejvíce, případně jak, pomohla laparoskopie, na kolik zákrok přijde, kolik dní bych musela být hospitalizována a podobně. Děkuji za odpověď, Eliška Krautová