Domácí barvení: jak si nezničit vlasy a kdy jít raději ke kadeřníkovi

Vypadá to lákavě a hlavně jednoduše – koupíte si v drogerii krabičku a zavřete se s ní do koupelny, abyste z ní za chvíli vyšla s vlasy stejně úchvatnými, jako má modelka na obalu. Jenže realita bývá často odlišná: odstín chytne jinak, barva je po pár umytích nijaká a původní lesk vlasů se vytratí. Necitlivým zásahem si je dokonce můžete zničit natolik, že se vám začnou lámat nebo vypadávat.



„Ženy přirozeně rády experimentují s barvami, ale mně jako odbornici je líto, když pak vidím jejich vlasy zničené nešetrným domácím barvením,“ povzdechne si Julie Černá, ředitelka kadeřnického Salonu Petra Měchurová. I když stejně jako ostatní profesionálové doporučuje nechávat si barvit vlasy u odborníků, realisticky dodává, že když už se rozhodneme pro domácí barvu, měli bychom se vyvarovat alespoň těch největších chyb.

Na blond to nepůjde

Pokud se chystáte na výraznější změnu barvy, určitě se vypravte – alespoň napoprvé – do kadeřnického salonu. Kdybyste se totiž snažila doma v koupelně změnit své havraní vlasy na platinovou blond, mohla byste skončit v lepším případě s prapodivným načervenalým odstínem, v horším se zničenými a polámanými vlasy.

„Zvlášť zesvětlování je hodně problematické, protože stáhnout tmavou barvu je velký zásah, který vlasy ničí. Navíc najít v obchodě dobrou blond barvu je velmi těžké. Když se totiž z vlasů stahuje pigment, mívají často červený, oranžový nebo žlutý nádech, což není nic pěkného. V salonu je pak většinou ještě tónujeme, ale to si sama doma neuděláte,“ vysvětluje Černá.

Na brunety pak číhá nebezpečí spíš v dlouhodobém horizontu: postupem času je totiž jejich barva pořád tmavší a tmavší, a to i přesto, že stále používají stejný odstín od stejné značky. Je to proto, že si při dobarvování odrostů nanesou směs i na zbytek vlasů, čímž je neustále ztmavují.

Dokonalá blond? Rozhodně existuje, ale budete potřebovat dobrého koloristu, pravidelnou péči a kvalitní produkty. Více o tématu si přečtěte tady.

„Ženy si často barví větší část vlasů, než je potřeba, a pak vznikají nehezké přechody, protože barva chytne jinak na přírodní a jinak na už barvené vlasy,“ dodává Černá. „Právě proto vám kadeřník málokdy nanese jednu barvu na celou hlavu, většinou dá jeden odstín ke kořínkům a konce vlasů jen natónuje.“ To se vám sice s barvou z drogerie nepovede, nicméně je vždy dobré snažit se nanést barvu jen ke kořínkům a neprotahovat ji do délek.

Testovací pramen

Protože se každá barva chová trochu jinak a dopředu nikdy nevíte, jak bude reagovat zrovna na vaše vlasy, je důležité provést nejen test snášenlivosti na kůži, jak nabádají návody, ale na zkoušku napřed nabarvit jeden skrytý pramen vlasů. „Jinak chytne barva na přírodní vlasy a úplně jinak zase na barvené, rozdíly budou i mezi použitými značkami a druhy. Zvlášť důležitý je pak test u henny, protože byste jinak taky mohla skončit se zelenou hlavou,“ vysvětluje Černá a dodává, že stejně důležité je držet se návodu ohledně doby působení.

Šediny nevadí

Pokud se rozhodujete mezi permanentní barvou a přelivem, radí Černá sáhnout – alespoň pro začátek – spíš po přelivu: „Jsou sice krycí jen částečně a výšku tónu vlasu změní jen o jeden až dva, zato jsou šetrnější.“ Vlasy méně zatěžují také barvy na olejové bázi a bez amoniaku, nicméně Julie Černá podotýká, že ze zdravotního hlediska se nemusíme bát žádných: „Dnes už ani doktoři ženám neříkají, aby si v těhotenství nebarvily vlasy.“

První pomoc na odrosty Zkuste barevný pudr, který vlasy nadzvedne a lehce zakryje i prosvítající odrosty, nebo korektor ve fixu, který zvládne 2 i šediny.

Ve prospěch méně krycích barev navíc mluví i trendy: „Letí teď co nejpřirozenější vlasy, a ty nemají pigment po celé délce stejný. Stejně tak se poslední dobou prosazuje spíš lehké tónování a prosvítání původní barvy, a to klidně i šedin. Je to rozhodně víc moderní než efekt ‚umělá helma‘, kdy jsou vlasy obarvené od kořínků po konečky stejným, stoprocentně krycím odstínem.“

Aby se nevymývala

Jestliže chcete prodloužit sytost barvy, je třeba myslet na ni při každém mytí. „Určitě je dobré používat péči určenou na barvené vlasy, vybrat si můžete i šampony a kondicionéry přímo pro blondýny nebo brunety. A opravdu to má smysl – všimněte si samy, že když použijete na barvené vlasy jinou řadu produktů, barva se vám vymyje mnohem rychleji,“ apeluje Černá.

Nezavrhuje dokonce ani babské rady, které prý mají reálný základ: „Například studená voda má dobrý vliv nejen na pokožku těla, ale i hlavy, protože ji prokrvuje. Bez teplé vody ovšem vlas neodmastíte, takže bych doporučila opláchnout je studenou až na závěr,“ podotýká Julie Černá. Blondýnkám pak neuškodí zesvětlující účinky citronu a hnědovláskám zase například odvar ze slupek ořechů.