Nevlídný podzim je tu. Chřipku zažene ovoce i umyté ruce

"Nekomplikované infekce dýchacích cest způsobuje mnoho původců, zejména virů a bakterií. Projevují se například suchým kašlem, pálením za hrudní kostí, bolestí hlavy, svalů a kloubů, chrapotem či pálením a slzením očí," říká docent Rastislav Maďar, prezident Fóra infekční, tropické a cestovní medicíny.

A dodává, že nebezpečné jsou hlavně skutečná chřipka, RSV infekce u dětí a některé bakteriální infekce, které mohou vést k závažným komplikacím a mohou skončit nejen hospitalizací v nemocnici, ale dokonce až smrtí.

Obávaná chřipka

Chřipka se vyskytuje celoročně, případů přibývá v chladnějším období, tedy na podzim a v zimě.

"Infekčnost pacienta začíná již jeden až dva dny před vznikem prvních příznaků a končí obvykle pět až sedm dní po nástupu chřipky. Děti a pacienti s oslabenou imunitou však mohou být infekční i delší dobu," vysvětluje docent Maďar.

Skutečná chřipka oslabí obranyschopnost dýchacích cest i celkovou imunitu a vyčerpá kapacity imunitního systému, čímž vzniká riziková situace při další akutní infekci.

Chřipka může také akutně zhoršit dlouhodobé chronické onemocnění například srdce, jater, ledvin či astma.

Nutná prevence

Když se chcete vyhnout častým infekcím, musíte se o své tělo dobře starat. Zapomeňte na kouření a alkohol, choďte do sauny, jezte dostatek ovoce a zeleniny a nezapomínejte na odpočinek a dobrý spánek.

V období chřipkové epidemie se izolujte od nemocných, vyhýbejte se velkému počtu lidí na veřejných místech (kina, divadla, MHD, nákupní centra, zdravotnická zařízení), a pečlivě dodržujte hygienu rukou (s mýdlem a důkladným vysušením, případně s dezinfekcí).

Dále je nutné chránit ústa a nos u kašle a kýchání kvůli rozšiřování kapénkové infekce - používejte jednorázové kapesníky, nedotýkejte se očí, nosu a úst po kontaktu ruky s "nakaženými" povrchy a předměty (kliky, nákupní vozíky, bankomaty, peníze apod.).

Účinnou ochranou před nemocí i jejími komplikacemi je také očkování, a to hlavně proti chřipce a pneumokokovým infekcím.

"Jako lékař uznávám některé alternativní postupy, seznámil jsem se s ajurvédou při opakovaných návštěvách Šrí Lanky i s čínskou medicínou přímo v Pekingu. Věřím na sílu přírody a toho, co nám poskytuje. Pokud by však na všechno stačily bylinky, nebyly by v minulosti lidstva devastující pandemie. Jen známá španělská chřipka si vyžádala přes 40 milionů obětí, včetně mladých lidí," říká docent Rastislav Maďar.

"Různé přírodní produkty a babičkovské rady existují staletí, významné úspěchy v boji s infekčními nemocemi však přinesla až moderní medicína od druhé poloviny 20. století. Ignorance a podceňování moderních, vědecky ověřených a neustále monitorovaných postupů, včetně vakcinace, tak může mít fatální následky," dodal Maďar.