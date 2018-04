Jak na celulitidu

Ukládání tuků na rizikových partiích bývá totiž geneticky dané, působí na něj ženský pohlavní hormon a špatné fungování lymfatického systému.

Celulitida je podpořena mnohdy také životním stylem, stresem, kouřením, alkoholem, užíváním hormonální antikoncepce, pubertou, těhotenstvím, klimaktériem či přibývající váhou.

Zbavit se celulitidy úplně, se nám asi nepodaří, ale můžeme alespoň projevy celulitidy o dost zmírnit nebo potlačit. Pokud se budeme pouze mazat krémem nebo navštěvovat lymfatické masáže, kýžený výsledek nám to nepřinese. K dobrému výsledku je nutné podstoupit léčbu komplexnější.

Omezte bílé pečivo, dostatečně a pravidelně pijte neslazené vody, čistící bylinkové čaje nebo zelený čaj, a to nejlépe tři litry denně. Sportujte a pohybujte se hlavně v dolních partiích tak, aby se dostatečně prokrvily. V teplé sprše si chvíli masírujte kritické partie lufou nebo jiným masážním kartáčem z drogérie a po koupeli si naneste krém proti celulitidě. Účinný je například Styler Creme od Weyergans High care, který stojí okolo tisíc korun a seženete jej pouze v salonech, kde používají metodu baňkování Vacu press. Po nanesení krému si pak oblečte kompresní punčochy nebo stahovací kompresní legíny, které pořídíte přibližně kolem tisíce korun a nechte si je alespoň několik hodin.

Skvělou pomocí je neodmyslitelně masáž kritických partií, která vám pomůže výrazněji s prokrvením a lepším odvodem těchto tuků. Skvělá je ruční lymfatická masáž, ale výrazněji pomůže podtlaková masáž, pomocí skleněných baněk, kterou provádí mnoho kosmetických salónů u nás, za různé ceny. Princip baňkování je všude stejný: pod tlakem se kůže nasaje do skleněných baněk a tukové buňky se natáhnou do takové míry, že se jejich stěny stanou průchodnějšími a pronikne přes ně více kyslíku. To podnítí rychlejší spalování tuků a zplodiny tohoto metabolismu se odvedou lymfatickou soustavou.

Masáže baňkováním se doporučuje navštívit 2x až 3x týdně, cena jedné masáže se pohybuje okolo 400 až 500 korun. Dobré ceny a viditelný výsledek jsme objevily v pražském Studiu Slunečnice na Proseku. Asi po měsíci je výsledek již vidět, proto buďte trpělivé.

Boj s celulitidou je bojem na dlouhou trať a jedná se skutečně o komplexní léčbu, proto se nevzdávejte hned po týdnu a zařaďte do svého denního programu co nejvíce pravidelných činností, které celulitidu odbourávají, a hlavně nezapomínejte na dostatečný pitný režim!