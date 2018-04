Jak na bílé zuby: nejlepší je kombinace bělení doma i v ordinaci

Můžu nějak ovlivnit barvu svých zubů?

Zuby postupně žloutnou zejména vinou některých potravin jako je káva, černý čaj, červené víno, čokoláda, borůvky nebo cigarety. Nevhodné jsou také některé léky, třeba antibiotika s obsahem tetracyklinu.

Lze pomocí bělení dosáhnout barvy zubů, jakou mají modelky v časopisech?

Zázraky se nedějí. Chrup lze uměle zesvětlit pouze o pár odstínů. Jestliže má někdo velmi žluté zuby, extrémně bílé barvy nedocílí ani drahými postupy. Navíc zuby celebrit v časopisech jsou většinou vybělené až díky počítači.

Co je nejlepší způsob bělení?

Ideální je, když zuby budete bělit ve spolupráci se svým stomatologem. V ordinaci přesně na míru zhotoví nosič bělícího gelu, který pak lze použít doma. Naplní se gelem a nosí se zpravidla několik hodin denně, většinou ve spánku. Bělení v tomto případě zabere několik dní.

Kolik stojí bělení u zubaře?

Procedura přímo v ordinaci je rychlejší, doba se v různých ordinacích různí - může to být třicet minut, ale třeba také hodina. Odlišné jsou také ceny, které si za to lékaři účtují, může jít o tisíce i desetitisíce. Zuby vybělené od zubaře vydrží jeden až tři roky, je to ale velmi individuální záležitost.

Pro koho se bělení zubů nehodí?

Zuby nebělte, pokud je máte poškozené nebo trpíte zánětem dásně. Bělení se nedoporučuje ani těhotným a kojícím ženám, ani mladistvým. Bělení zubů může vyvolat různé alergické reakce. Zuby mohou trnout nebo být citlivé podobně jako dásně. V takovém případě se doporučuje změnit bělicí látku nebo na jeden až dva dny raději s bělením přestat, případně zkrátit dobu jednotlivých bělení.