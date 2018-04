Léčba vyžaduje poněkud delší proces, který sestává z toho, že namáčíte postižená místa do vlažného vývaru, který stále udržujete teplý, na cca 15 minut.

Pak necháte místo 15 minut odpočinout a znovu opakujete. My jsme si na to vyhradili celou noc, kdy jsme si povídali a u toho prováděli ozdravnou kůru. Ekzém se zlepší zhruba o 70-80%, u lehčích projevů zmizí zcela. Je to zaručené a vyzkoušené.