Jak MF DNES položila otázky Santa Clausovi

Je sice starý, vousatý, bělovlasý a dost obézní, ale na internet naskočil jako mladík. V kyberprostoru je jako doma.



MF DNES jej požádala, aby odpověděl na pět otázek: jaký je jeho vztah k jeho středoevropskému bratranci Ježíškovi zda jsou přátelé a zda spolu hovoří o své práci; co dělá celý rok, když nerozdává dárky; jak vůbec stihne rozdat všechny dárky; zda dostává dárky sám a co od něj letos dostane autor dotazů.

Santa Claus neodpověděl na nic konkrétně. Ale člověk se z konverzace dověděl něco mnohem cennějšího: třeba to, že Santa Claus nesídlí za polárním kruhem, ale v Ohiu. Pokud ne, tak tam má aspoň přechodné bydliště.

Podstatné však je, že odpověděl. Vyřešilo to základní otázku dětství. Nyní už je to jasné: odpovídá, tedy existuje.



Domlouvat se se Santou je nyní nejsnadnější věc na světě. Stačí si najít na internetu odkazy na jeho jméno. Pak mu můžete poslat vzkaz elektronickou poštou.



Někde, jako třeba na stránce www.northpole.com, však musíte nejdřív vyplnit kádrovací dotazník. Jméno: Milan. Věk: 40 (Santovi asi lehce poklesne brada). Kolonka "Byl jsi zlobivý, nebo hodný?" zůstává nevyplněna (jak říkává prezident Havel: Nepřísluší mi, abych sám hodnotil svoji činnost). Na závěrečnou otázku "Máš komín?" se odpovídá snadno - Ano.



Pak už zbývá jen dopsat otázky a dopis se žádostí o rozhovor odeslat. Odpověď přišla poměrně brzy, ale Santa moc sdílný nebyl.

"Dear Milan," píše, "děkuji Ti za zaslaný dopis. Al