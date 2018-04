Muži lžou, aby přežili, ženy pro snazší život, zjistil rakouský vědec

Vzájemné osočování

Muži vyčítají ženám, že lžou, když říkají, že na kráse nebo velikosti nezáleží. A co teprve na velikosti bankovního konta. Ačkoli poslední platí pro intelektuální Evropu. V USA a Izraeli je to prý jinak, dokonce radikálně. Informace o mužově platu prý je to první, co chce žena při seznamování vědět a žádné obelhávání nepřipustí.

Ženy mužům nevěří, mluví-li o exkluzivitě lásky, čili věrnosti. Obě pohlaví mají, zdá se, svá „bolavá místa“. Ale jedno mají společné: jak muži, tak ženy si předhazují virtuozitu ve lhaní.

Proč lžou muži?

Za lhaním muže vězí většinou typické mužské komplexy. K tomuto závěru dochází rakouský badatel, zkoumající lež, Peter Stignitz, jak referuje hamburský lifestylový magazín Modern Living a cituje ho Spiegel.

Typický macho nikdy nepláče, nepřizná slabost, protože se nechce zesměšnit. V populaci sice nepřevažují koncentráty tvrdosti a síly, jaké známe z akčních filmů. Přesto je taková filozofie více či méně zakódována v každém muži. A protože je i rozsévačem semene, musí si k tomu zajistit podmínky. Každé ženě tedy namlouvá, že ona je ta jediná vyvolená, zatímco očima rentgenuje každou pěknou kolemjdoucí. "Při dotazu na volnočasové aktivity všichni muži údajně nejraději sportují, zatímco pravdivá odpověď by zněla: sledování televize," tvrdí Stiegnitz.

Proč lžou ženy?

My ženy prý máme zakódovanou potřebu harmonických vztahů. A jelikož pravda bolí a zraňuje, uchylujeme se často ke lži. Mnohdy milosrdné. "Vypadáš dobře, moc ti to sluší!", mažeme si med kolem úst, přestože si o zjevu dotyčné myslíme pravý opak. Někdy je to odsouzeníhodné – a sice v případech, kdy se nejedná o milosrdnou lež, ale o úmyslné klamání za účelem poškodit konkurentku a vyloučit ji ze soutěže. To ženy, hlavně v boji o muže, umějí moc dobře! I zde se podepsala evoluční biologie. "Na nejvyšším místě ženské hitparády lhaní stojí falešné údaje o věku, váze nebo předstíraný orgasmus. Z existenciálních důvodů nebo kvůli dětem si často nalhávají, že mají krásné manželství," tvrdí Peter Stiegnitz.

Praktické rady záletníkům: lži, ale věrohodně.

V dnešní zkomercializované době se to jen hemží návody na cokoli. Samozřejmě i na to, jak si počínat při nevěře. Máš-li tajnou milenku, lži, ale věrohodně. Vymysli si důvěryhodnou, pokud možno jednoduchou historku a nezaplétej se do detailů! Pamatuj si, co jsi kdy řekl! A také komu! Radí psychologové pánům, co sedí na dvou židlích. Ano, většina příruček tohoto druhu je určena mužům…proč? Protože stále ještě přežívá teorie, že muži zahýbají častěji než ženy….

Pokrokoví psychologové a terapeuti to však dávno pokládají za předsudek. Argumentují logicky: s kým ti muži zahýbají? No přece se ženami, tedy aspoň většinou…A vyjadřují se podobně jako kdysi dávno Plzák: zatloukat, zatloukat, zatloukat! Přiznat jen to, co je stejně již známo...

Proč mají ženy lepší nos a lžou přesvědčivěji?

Většina žen pozná manželovu lež i po telefonu. Moje kamarádka Alice mi jednou řekla: "Stačí mi pár vět a vím, kolik uhodilo. Poznám, kdy má špatné svědomí nebo se chystá přijít až ráno…Po dvaceti letech manželství už ho mám přečteného! Opačně to ale neplatí ani trochu. On mně zbaští vždycky všechno a nemusím se nijak zvlášť snažit."

Čím to je? Máme my ženy talentovanější ucho nebo nadání číst jemné signály řeči těla? Obecně lze říci, že ano. Ochránkyně mláďat a domácího krbu byly těmito schopnostmi vybaveny lépe než muži. Stejně jako komunikační zdatností, kterou lze uplatnit vždycky – i u zatloukání nevěry.

Díky lži se vyvíjíme

Je lež odsouzeníhodná nebo chvályhodná? Záleží samozřejmě na okolnostech. Každopádně má své kladné stránky a valnou měrou přispívá k vývoji lidstva. Je dávno prokázáno, že lhaním, tedy konstruováním jiné reality, si cvičíme mozek, čímž zpomalujeme jeho stárnutí. A vědci přišli i na to, že nebýt schopnost lhát, nebylo by ani pokroku a vývoje.

Na druhé straně platí, že sdělit lze všechno, záleží pouze na volbě slov….I to cvičí mozek a usnadňuje soužití. Což pro soužití žen s muži platí přinejmenším dvojnásob.