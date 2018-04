Jak lze léčit obezitu

PŘEDCHOZÍ DÍL SERIÁLU

Pokud dietní léčba opakovaně selhává, je možné uvážlivě přistoupit k moderním lékům na bázi sibutraminu nebo orlistatu. Sibutramin působí na vnímání pocitu sytosti a mírně zvyšuje výdej energie.

Druhý z léků je vhodný pro ty, jimž dělá problém omezit příjem tučných potravin (u ostatních je jeho podávání víceméně zbytečné).

O tyto léky však nemohou žádat ženy, které by si přály zhubnout pět až sedm kilogramů. Jsou určeny skutečně obézním lidem, jejichž takzvaný body mass index je vyšší než třicet -například při výšce 170 centimetrů váží více než 88 kilo. Léky navíc nejsou nikterak levné.

Zmenšení žaludku jako Maradona

V případě, že někomu obezita ohrožuje život, je možné přistoupit k chirurgickým zákrokům. V současné době je nejrozšířenější metodou takzvaná gastrická bandáž, pomocí níž lze zmenšit objem žaludku. Tuto operaci nedávno podstoupil například známý argentinský fotbalista Maradona.

Žaludek je pomocí bandáže předělen na dvě části. V momentě, kdy je po požití malého množství stravy jeho horní část naplněna, dostaví se pocit sytosti a obézní člověk přestává jíst.

Gastrické bandáže a ostatní chirurgické zákroky jsou vyhrazeny skupině lidí s BMI nad čtyřicet - například při výšce 170 centimetrů váží 116 kilo.

Nafouknutý balonek v žaludku

Existuje nemalé množství těžce obézních, které není možné vzhledem k jejich zdravotnímu stavu operovat v celkové anestezii. Někteří si ani nepřejí podstoupit nemalý chirurgický zákrok, jakým je bezesporu výše zmíněná bandáž žaludku. Jim lze po důkladném zvážení situace aplikovat takzvaný nitrožaludeční balonek, odborně označovaný zkratkou BIB.

BIB je balonek zaváděn endoskopicky ústy a přes jícen do žaludku, a to jen při místním znecitlivění. Poté, co je balonek umístěn do žaludku, je do něj napuštěn fyziologický roztok a balonek pak volně plave v žaludku. Výsledkem je, že člověk má pocit nasycení i poté, co sní i malé množství jídla. K dosažení dobrého výsledku je však i zde zapotřebí vědět, jaké pokrmy a v jakém množství jíst.

