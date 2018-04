Jak líčí ti nejlepší? Tipy a triky od slavných vizážistů

Vizážistkou je patnáct let. Sedm let se podílela na pořadu Banánové rybičky s Halinou Pawlowskou, třináct let je supervizorkou Miss ČR, líčí na velkých módních přehlídkách pro Styl Brno a Fashion Week v Praze. Líčila modelku Ivu Kubelkovou, Helenu Zeťovou, Leonu Machálkovou, Magdalenu Koženou a další.