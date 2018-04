Jak lépe snášet práci na směny

Lidskou přirozeností je ve dne pracovat a v noci odpočívat. Člověk se v běžném životě řídí 24hodinovým rytmem, který je mu vrozený a je řízen tzv. biologickými hodinami. Proto není vůbec snadné přizpůsobit se práci na směny.

Je-li adaptace obtížná, mohou vznikat poruchy soustředění a může potom snáze dojít při práci k úrazu, uvádí server www.dobry-spanek.cz. Při dlouhodobějších problémech s přizpůsobením se mohou dostavit třeba žaludeční problémy nebo nemoci oběhové soustavy.

Odborně se onemocnění, které vzniká jako důsledek dlouhodobé nezvládnuté práce na směny, jmenuje desynchronóza.



Je to projev rozladění vrozených biorytmů a vyznačuje se zejména nervovou labilitou, zažívacími potížemi, poruchami spánku.

Směnný provoz každý prostě nesnese. Určité skupiny lidí, zejména s vážnými onemocněními, by měly volit jednosměnnou pracovní dobu zcela automaticky. Práce na směny je zcela nevhodná například pro diabetiky, osoby s poruchami spánku, lidi s trávicími potížemi. Aby se člověk dokázal převrácení biorytmu při práci na směny lépe přizpůsobit, měl by dodržovat několik zásad:

Jídlo

Jednou z hlavních podmínek je pravidelnost jídla. Žaludek pracuje ale nejvíc ve dne, takže člověk pracující přes noc by měl jíst spíše lehce, třeba různé saláty, netučná masa, mléčné výrobky, jogurty. Naposledy se najíst kolem čtvrté hodiny ranní, protože vydatná "snídaně" by mu mohla narušit kvalitu spánku.

Společenský a rodinný život a relaxace

Směnný provoz má kromě zdravotního stavu vliv i na život společenský. Mladí lidé mohou mít kvůli nočnímu zaměstnání problémy navázat trvalejší vztah. Lidé pracující ve směnném provozu se se svými blízkými vidí často jen o víkendech a na dovolené. Řešením je co nejčastější relaxace při oblíbené činnosti, kulturní život, sport, odreagování se v přírodě, pěstování koníčků a samozřejmostí je zapojit do aktivit rodinu a její příslušníky. Cílem je co nejlépe odstranit stres po vyčerpávající noční práci.

Harmonogram času – spánková hygiena a relaxace

Člověk pracující v noci by si měl vytvořit individuální harmonogram pro využití svého volného času hlavně s ohledem na spánek. Narušení rytmů - a tím pádem spánku - střídáním směn hodně poznamenává celkový spánkový rytmus. Problematická je možnost spánku ve dne, protože je nedostatek tmy a usnutí je velmi obtížné. Proto je vhodné rozdělit si spánek například na jednu část po směně a na druhou před ní.

Střídání a rotace směn

Vládnou velké rozpory v tom, jak často se směny mají střídat. V praxi nejběžnější a zavedené je střídání týdenní, někteří autoři doporučují jako vhodnější střídání obden nebo po 2–3 dnech. Existují i studie o vhodné rotaci směn: optimální se jeví sekvence noční – ranní – odpolední. Uvádí se, že tento způsob rotování směn zvyšuje produktivitu práce a snižuje i fluktuaci pracovníků.

Lékařská péče

Významnou roli hraje při střídavém provozu zdravotní stav. Pracovníci ve směnném provozu potřebují velmi kvalitní zdravotní péči závodního lékaře, kterou by jim zaměstnavatel měl poskytnout bez ohledu na denní dobu.