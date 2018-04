Jak léčit chřipku

Byliny: pomáhají, ale používejte je správně

Zmírnit příznaky nachlazení a chřipky pomáhají i byliny. Pokud se v nich dobře nevyznáte, sáhněte po nějaké směsi, kterou vám doporučí v lékárně. A dodržte postup jejich přípravy. Po uplynutí doporučené doby čaj slijte přes cedník, pokud možno jiný než kovový.

Favorit je lípa, její květ obsahuje řadu důležitých látek podporujících produkci potu, žluči a moči. Navíc rozpouští hleny a snižuje dráždivost ke kašli. Polévkovou lžíci květu přelijte vroucí vodou, ale již dále nevařte, nechte vylouhovat a po 10 až 15 minutách slijte. Lze ho podávat samostatně nebo s citronem.

Chcete-li se opravdu pořádně zpotit, tak nálev užijte po třetí hodině odpolední nebo použijte lipový květ i k přípravě koupele. Na nachlazení je vhodný i jitrocel (čaj se připravuje asi z pěti gramů rostliny, přelije se vroucí vodou a louhuje se 10 až 15 minut), květ černého bezu (účinná je i šťáva z čerstvých plodů), máta (na šálek se používá čajová lžička listů nebo dvojnásobek nati, zalije se vroucí vodou, louhuje 15 minut), mateřídouška či heřmánek.

Na rýmu pomáhá i heřmánek, sléz a chmel. Pro zvýšení imunity se doporučuje užívat vitaminy i přípravky přírodního původu, jako jsou acerola, echinacea, šípky, rakytník.

Kuřecí polévka: snězte ji, i když nebudete mít chuť k jídlu

Při těžkých nemocech nebývá chuť k jídlu. Je třeba se přemáhat, aby se tělo neoslabilo hladověním? Ano, je lepší zkusit nechutenství překonat. Hladovka by vám mohla ublížit. Pokud už nic jiného, zkuste do sebe dostat aspoň kuřecí vývar. Obecně platí, že je i v době nemoci lepší dodržovat zásady správné životosprávy, mít dostatečný, ale ne nadbytečný přísun energie a strava musí obsahovat jak tuky, cukry, tak i bílkoviny, vitaminy a minerály, aby tělo v žádném směru nestrádalo.

Dobré je i pečivo s libovou šunkou či již zmiňované vývary. Dobrým zdrojem živin jsou také banány a jogurty. Právě bílkoviny obsažené například v mléčných výrobcích bývají podceňovány. Přitom se přímo podílejí na zvyšování obranyschopnosti těla. A co babské rady? Například tolik propagovaný panák slivovice? Při rozvinutém onemocnění příliš nepomůže. Svoji malou roli má jen v prevenci.

Slivovice vyvolá větší tvorbu žaludečních šťáv, a tak virus jen těžko projde přes takovou bariéru. Jinak platí, že po aplikaci alkoholu se rozšíří mírně cévy a zvýší se cirkulace krve. To může mít jak pozitivní vliv - protože virus potká více bílých krvinek, tak i negativní dopad, neboť virus se rychleji roznáší. Ani další rada lidového léčitelství - horký černý čaj s citronem, není nejlepším lékem. Odvádí tekutiny z těla, nemocný by neměl pít jen samotný čaj po celý den. Vhodnější jsou ovocné čaje, minerálky či ovocné šťávy.

Kapky: aplikujte dříve, než použijete kapesník

Jedinou výhodou opravdové chřipky je, že minimálně na jejím začátku nebudete mít rýmu. Při nachlazení je naopak jedním z nejčastějších příznaků. Uvědomte si hlavně, že při rýmě není nos ucpaný hleny, ale tím, že sliznice jsou oteklé. Hleny jsou to, čím se oteklé sliznice brání. Pokud by zmizel otok, zmizí hlen, smrkání tedy moc nepomůže, dokonce může uškodit.

Pokud se o ně snažíte, zvýšíte tlak v oblasti nosohltanu a vzduch bude mít tendenci uniknout někam jinam. Tak se mohou viry rozšířit do sluchové trubice či vedlejších nosních dutin a způsobit tam další zánět. Průchodnost nosu je však dobré zlepšit. To se podaří nosními kapkami, které sníží otok sliznice, ale také nosními spreji, které hlen naředí.

Hlen totiž brání správné funkci nosu, člověk má sklon dýchat ústy. Navíc se hlen může posouvat nosohltanem do dolních cest dýchacích, středouší či do nosních dutin a tam může způsobit zánět.

Na ucpaný nos existuje ještě jeden trik. Ponořte si ruce po lokty do horké vody. Na rukou se rozšíří cévy a v nose se následkem toho sníží otok. Rýma je obvykle způsobena viry, na které antibiotika nezabírají. Známkou toho, že už nemáte jen běžnou rýmu a potřebujete možná i antibiotika, je, když hlen zezelená nebo se přidávají další komplikace - například neklesá teplota nebo máte silný kašel.

Antivirotika: velká pomoc, ale ne zázrak

Antivirotika - pilulky na lékařský předpis, které dovedou chřipku zastavit nebo aspoň zmírnit její průběh. Zjednodušeně řečeno zavřou buňku tak, že do ní virus sice vstoupí, pomnoží se, ale už nemůže ven a nešíří se dál do dalších buněk. Napadená buňka pak stejně jako ta, ze které se viry dál šíří, umírá.

Lék musíte dát hned na začátku, když chřipka začne. Relenza a tamiflu jsou jedinými antivirotiky, která se používají pro léčbu těžkých stavů při chřipce. Tobolky Tamiflu je možné získat na recept v lékárně. Relenzu používají lékaři zejména v nemocnicích, protože u tohoto léku je aplikace náročnější - relenza se inhaluje. Obě tato antivirotika jsou však určena pro závažné stavy a nehodí se pro léčbu běžného chřipkového onemocnění. Rizikoví jsou v tomto směru vždy staří a chronicky nemocní pacienti.

Mezi komplikace může patřit například plicní selhání, které už vyžaduje vysoce specializovanou léčbu. Léky pro nejtěžší případy uvolňuje ministerstvo zdravotnictví z rezerv. Lékárníci také varují před padělky léku Tamiflu při případném nákupu na internetu.

Vitaminy: dodávejte si je v ovoci či polévkách

Nemusíte se cpát vitaminy po hrstech. Určitě má význam užívat vitamin C, ideální je přijímat ho z čerstvého ovoce, dokonce se doporučuje zvýšit dávku vitaminu C až na jeden miligram denně (například dva kilogramy pomerančů).

Nejvíce ho mají citrusové plody. Jak je na tom tolik vychvalované kysané zelí? Záleží na tom, kolik ho sníte a v jakém stavu, v syrovém je užitečných látek více. Nejlepší je kombinovat zdroje vitaminu C a nebýt v příjmu jen jednostranný. V každém případě přirozený zdroj vitaminu C je lepší než tableta. Je třeba dostatečně pít, nejvhodnější jsou ředěné čerstvé ovocné šťávy. Dalším vhodným nápojem je teplý čaj - ideálně bylinkový, ovocný nebo jen velmi slabý černý.

Pokud do něj budete přidávat citron nebo med, dejte jej až do chladnější tekutiny, v horké by přišly o většinu užitečných látek, jejich rozkladu také pomáhá, pokud tekutinu zamícháte kovovou lžičkou. Studeným nápojům je lepší se vyhýbat, protože dráždí oslabené sliznice. Pro zvýšení imunity po infekcích se doporučuje užívat vitaminy i přípravky přírodního původu, jako jsou acerola, echinacea, šípky, rakytník, černý rybíz, křen, citron, pomeranč, paprika.

Léky: při vysoké teplotě střídejte

Pokud máte opravdovou chřipku a souvisící bolesti hlavy a celého těla jsou větší než při běžném nachlazení, pak sáhněte raději po lécích, v nichž je jako látka tlumící bolest a zároveň snižující teplotu (antipyretika) obsažen ibuprofen. Na trhu jsou například léky Brufen, Ibalgin či Nurofen. Látka ibuprofen má například oproti paracetamolu protizánětlivé účinky, na rozdíl od něj dráždí trávicí ústrojí. Nemocní by ho tedy měli polykat po jídle.

Ibuprofen si také více než paracetamol, který je také ze skupiny antipyretik, umí poradit například i se záněty kloubů, jejichž bolest rovněž tlumí. Teplotu, bolest a záněty snižuje i kyselina acetylsalicylová, kterou najdete například v lécích Aspirin nebo Acylpyrin. I ta však může negativně působit na sliznici žaludku.

Navíc ji nikdy nesmějí užívat děti do 16 let, kterým hrozí nebezpečný Reyův syndrom. Při běžných virózách, jako je nachlazení a rýma, které doprovází teplota, jsou naopak nejvhodnější léky s obsahem paracetamolu. Ve formě sirupů je snadno mohou užít i děti. U všech platí: pokud teplota neklesá, je dobré léky střídat, ale vždy minimálně po čtyřech hodinách. Prodávají se také například v kombinaci s vitaminem C či jinými látkami, které uvolňují sliznici nosu, jako je Coldrex Hot Rem (nápojové sáčky) nebo Paralen Grip či Febrisan.

Sirupy na kašel: užívejte podle toho, zda dráždí, či nikoli

Je-li kašel součástí běžné virové nákazy, která není provázena dalšími obtížemi, není potřeba s ním chodit k lékaři. Vzhledem k tomu, že napomáhá odstranit z dýchacích cest škodlivé látky, není vždy užitečné jej tlumit. Pokud je to neúnosné, kašel je obtěžující nebo brání spánku, užívají se takzvaná antitusika. Většina z nich tlumí kašlací reflex v centru pro kašel.

Jde nejčastěji o přípravky s obsahem kodeinu a jemu podobných látek. Bývají i v tabletách a některé z nich jsou na lékařský předpis. Užít léky na utlumení kašle se doporučuje zejména před spaním. Naopak léky, které vykašlávání podporují - takzvaná expektorancia - se před spaním užívat nedoporučují. Stejná zásada platí i pro mukolytika, která napomáhají upravit charakter hlenu a tím usnadňují vykašlávání. Zjednodušeně lze říci, že užít by je měl člověk zhruba mezi pátou a šestou hodinou odpoledne.

Nikdy neužívejte léky na tlumení současně s léky podporujícími kašel. Tak by docházelo k hromadění většího množství hlenu v dýchacích cestách bez možnosti vykašlávání. Léky na vykašlávání bývají stejně jako na tlumení ve formě tablet, sirupů či kapek. Většinu z nich je možné koupit bez lékařského předpisu. Potíže mohou zlepšovat i byliny, i u nich je třeba volit podle toho, zda potřebujete kašel tlumit, či podporovat.

Pocení: dospělým prospěje, děti chlaďte

Nemáte-li vysokou teplotu, netřeští vám hlava a úplně netrpíte, neberte si léky. Horečka je totiž obranným mechanismem proti virům. Tělu nejvíce prospěje, když ulehnete, budete se potit a spát. Ulevit si lze studenými zábaly. Teplotu snižujte léky (antipyretiky) až večer před spaním, protože v noci má teplota tendenci stoupat, a jen v případě, že je vám opravdu zle. Ležte ideálně týden, tři dny jsou nezbytné. Při skutečné chřipce vám obvykle bude tak špatně, že vás do postele doslova porazí. Pokud nemoci přecházíte, můžete si způsobit komplikace - například zápal plic nebo mnohem závažnější zánět srdečního obalu.

Při chřipce vás pravděpodobně bude bolet hlava a tělo více než při viróze, pak také po nějakém medikamentu sáhněte. U dětí - zejména těch malých - horečku rozhodně srážejte, nepomohou-li léky, jsou na místě zábaly. Dítě by určitě mělo ležet v posteli, ale netrvejte na pocení.

"Po podání antipyretik se v akutním stavu dítě zpravidla nezpotí, protože horečky se stále vracejí, nedochází k poklesu teplot, naopak situace, kdy k tomu dojde, je již známkou lepšícího se zdravotního stavu," vysvětluje dětská lékařka Hana Cabrnochová. U klasické chřipky to bývá spíše tak, že teploty trvají i více dní.