VIDEO: Jak kouření ničí plíce. I jedna cigareta už škodí

Kouření je stále častější už mezi školáky. V Hongkongu si toho všiml i středoškolský profesor Ryan Au Tat Kong z Yan Chai Hospital Tung Chi Ying Memorial School a rozhodl se vytvořit odstrašující video, kde demonstruje škodlivost kouření na plicích prasete.



Plíce připojí na ventilátor a poté do nich vhání cigaretový kouř. Následně zakouřené plíce rozřízne a srovná je se zdravými. Ukazuje se, že i jediná cigareta už na plicích zanechá následky.



"Některé škodliviny z tabákového kouře se v plicích ukládají, a to hned od první cigarety," potvrdila OnaDnes.cz doktorka Eva Králíková z Ústavu hygieny a epidemiologie a Centra pro závislé na tabáku.



Plíce jsou pro všechny škodliviny z tabákového kouře jakousi vstupní branou do lidského těla. "Kouřením jsou plíce zasaženy nejvíc, i když cigaretový kouř poškozuje úplně všechny části těla včetně cév, ledvin, mozku, kostí nebo chrupavek," vysvětluje Králíková.



Ukládání dehtu v plicích odpovídá zhruba počtu vykouřených cigaret.

Přestat s kouřením se ale vyplatí vždycky. "Například už po čtyřiadvaceti hodinách od poslední cigarety klesá riziko infarktu, a to asi o třetinu. Do roka dokonce o polovinu," dodává lékařka.Postižení plicních funkcí a vznik nádoru je individuální, i když obecně platí, že s větší dávkou se riziko zvyšuje. Dehtové látky přitom v plicích zůstanou až do smrti.