Jak poznat kvalitní vajíčka? Na barvě nezáleží, na slepici ano

Vejce jako vejce, dalo by se říci a nandávat do košíku prostě ta nejlevnější. Není to však pravda. Nikdy nekupujte naslepo. Kvalitní vejce musí mít čistou, nepoškozenou a neporušenou skořápku. Skořápka má totiž obrovský vliv i na vnitřní kvalitu vejce, a pokud byste je skladovali dlouho, mohlo by být vajíčko kontaminováno.