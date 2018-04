Jak jste přišli na Code:Mode: barvy, vzory a klobouky

VELKÁ FOTOGALERIE EXTRAVAGANTNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ

Prodejkyně značky Natebe svůj stánek postavily z krabic. Oblečení měly prý převážně ze second handů, doma si ho upravily a přešily, aby jim lépe sedlo. Líbily se nám hlavně jejich čepičky, ve kterých se bránily proti chladu tovární haly.

Zima trápila i Jane Bond: "Mikinu RipCurl, co mám na sobě, jsem dostala od Ježíška v osmnácti letech, od té doby mě hřeje. Boty mám od Bella Bruta a je to nejlepší investice letošní zimy," předvedla se tvůrkyně extravagantních čelenek.

Prodejkyně značky Natebe ve vlastnoručně přešitých secondhandových kouscích Tvůrkyni originálních čelenek Jane Bond hřála mikina RipCurl

U oblečení Zuzany z CVOK a Davida z MySquare jsme ocenili zejména jejich svěží barevnost.

Martina ze značky MeryGoRando spojila turecké kalhoty s kostkovanou bundičkou a dredy si ozdobila květinou.

CODE:MODE jaro 2011 - Martina z MeryGoRand CODE:MODE jaro 2011 - Zuzana z CVOKu

Zajímalo nás hlavně, jestli najdeme tvůrce v jejich vlastních modelech. A tady je malý výběr těch, kteří nezklamali. Další vychytané modely nejen tvůrců, ale i návštěvníků, najdete ve velké fotogalerii.

Adélu z Vinylbags jsme načapali s její vlastní kabelkou z vinylových desek. Veronika byla oblečená do trika Amebis a tureckých kalhot z vlastní kolekce značky Sophistic by Veronika.

CODE:MODE jaro 2011 - Veronika Benešová CODE:MODE jaro 2011 - Adéla z Vinylbags

Skupina tvůrců 460 nula 1, kteří studují textilní fakultu v Liberci, byla ozdobena vlastními doplňky, stejně jako Ilona z Acid designs.

Stánkaři od značky Čóromóro, která má podtitul Nos to na triku!, nosí svou značku i na legínách.

Návrhářka Veronika Benešová si oblékla triko Amebis a turecké kalhoty z vlastní kolekce Sophistic by Veronika.

Kdyby měli všichni stejný vkus, byla by to nuda

Nakonec jsme neodolali a fotoaparát otočili i proti návštěvníkům a návštěvnicím Code:Mode. Rozhodli jsme se je nehodnotit, názor si udělejte sami. Jistě, víme, že méně je někdy více, jak kombinovat barvy a podobně.

Zároveň ale můžeme říci, že nejlépe vypadáme, pokud se dobře cítíme a usmíváme se. Právě to platí o všech vyfocených a my si myslíme, že o tom přeci móda má být. Byla by nuda, kdybychom měli všichni stejný vkus.

Lenka s Václavem přišli sladění v baloňácích, které sehnali v second handech. Kristýna doplnila baloňák "dortíkovou" kabelkou Oilily, která jí ladila s pastelovými botami.

CODE:MODE jaro 2011 - Kristýna CODE:MODE jaro 2011 - Lenka s Václavem

Barbra na sobě měla trochu divočejší model s Mickey Mousem a červenými brýlemi. Ale zaujala!

Vašek v kostkované košili, vestě a cylindru byl velmi stylový.

CODE:MODE jaro 2011 - Vašek v cylindru CODE:MODE jaro 2011 - Barbra s Mickey Mousem

Martin zaujal mikinou s akcentovaným rolákem od slovenské značky We are not sisters.

Mezi nejkrásnější páry podle nás patřil Martin s Eliškou, smáli se na celé kolo a to je základem každého povedeného modelu.