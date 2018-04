Jak jsme si nechaly otestovat pleť

Na každou se hodí něco jiného. Na vlastní kůži (a to doslova) jsme si nechali otestovat pleť a poradit s výběrem kosmetiky. Nutno říct, že se naše testérky v lékárně jako novinářky nepředstavily - to aby nebyly případně v péči zvýhodněny před jinými zákaznicemi. Také fotografii jsme pořídily tajně.

Za patentovaným testem se skrývají výsledky desetiletého vědeckého výzkumu včetně metody tzv. patentovaného algoritmu (ADPS), vycházející z výsledků vyšetření více než 6 000 lidí z celého světa a uskutečněného ve spolupráci s šesti sty dermatology.

Ve 250 vybraných lékárnách v Česku totiž nyní probíhá Týden citlivé pleti. Tak jako odborníci poradili nám, poradí i vám. Jen zapomeňte na indulonu a připravte se na výdaje. Péče o pleť je dnes už vážně docela drahá věda.



Simoně vadí skvrny

"Vyškolená lékárnice mi postupně položila dvacet otázek. Jestli jsem na něco alergická, jestli jsem měla někdy ekzémy a jak kůže reaguje na zimu, horko, na znečištěné ovzduší, na kořeněnou stravu či emoce, zda mě někdy pálí, štípe či svědí a podobně," vypráví pětačtyřicetiletá paní Simona, která se pro ona.idnes.cz nechala otestovat spolu s pětadvacetiletou studentkou Dominikou.

"Po pravdě bylo zřejmé, že odbornice by mou pleť odhadla i bez otázek. Stačilo se jen podívat. Tím spíš, že můj obličej snese hodně. Jen oči mě někdy pálí. Jenže se mi už sem tam objevují pigmentové skvrny a nevím, zda přece jen nepotřebuji nějakou speciální péči." A tak se Simona zeptala. "‘I na skvrny existují krémy, ale je to docela na dlouho. Hlavně byste měla používat proti sluníčku krém s ochranným faktorem alespoň padesát,‘ poradila mi a odkázala na kolegyni, která mi pleť rovnou otestuje pomocí přístroje."

"Ta mě usadila na židličku, otevřela notebook, z něhož vedla šňůra k oblému ukazovátku, takové velké tužce zakončené senzorem. Ten mi přiložila postupně na čelo, na nos, na bradu a na tvář. Na monitoru naskočily detailní fotografie mé kůže a lékárnice měla jasno," líčila Simona.

Dozvěděla se, že je její pleť spíš mastnější a pórovitá. "Ptala se, jaké používám přípravky na odlíčení. Mléko se prý moc nehodí, protože v pórech přece jen zůstává. Doporučila mi pleťovou vodu a na den ještě regulační emulzi se zmatňujícím účinkem. A protože mám pleť zároveň dehydrovanou, jen se sedmatřiceti procenty vody - a má být mezi 40-50 procenty - poradila mi pod denní nebo i noční krém proti vráskám použít speciální hydratační sérum. Zmínila jsem i ty citlivé oči. Upozornila mě, že obličejový krém musí vždy končit na lícních kostech. Neměla bych ho použít v okolí očí. Tam patří jiná, speciální řada."

Simona už ví. "Teď už jen našetřit," směje se. "Když sečtu všechny doporučené krémy, zaplatila bych kolem tří tisíc korun. A to jen za obličej tak na tři měsíce. Přitom skoro to samé dám jednou za stejnou dobu za dobrého kadeřníka a do toho sem tam manikúra, pedikúra a pochopitelně nějaká dekorativní kosmetika. Oblečení nepočítaje. Čím jsem starší, tím víc sama sebe stojím. Peněz i času," povzdechla si.

Citlivou pleť lze charakterizovat jako pleť, která je přirozeně zranitelná. Reaguje podrážděním na vlivy, které jsou obvykle dobře tolerovány, a hůře se brání různým útokům. Tato hyperreaktivita pleti je přímo spojena s podrážděním nervových zakončení v pleti a projevuje se v závislosti na profilu citlivé pleti prostřednictvím nejrůznějších symptomů: píchání, pnutí, svědění, pálení občas spojené se začervenáním.

Dominika řeší akné i ekzém

Dominika si nechala otestovat pokožku, protože po vysazení antikoncepce má problémy s akné. "Zároveň trpím i ekzémem a na obličeji mám suchá místa. Nevím, jaký typ kosmetiky bych měla používat - zda na problematickou pleť, která ale vysušuje, nebo hydratační, která ale nepomůže od akné."

Odbornice v lékárně jí opět změřila podíl vody v pokožce. "Měla jsem jen 34 %, což bylo dost málo. Ještě se mě vyptala na to, jakou kosmetiku v současnosti používám. Já se zase zajímala o to, jak řešit problémy s akné. Podle ní nemají moje pupínky na svědomí rozšířené póry, ale že příčiny budou nejspíš hormonální."

Doporučila Dominice víc pít a pokožku ošetřovat kvalitnější kosmetikou. "Kosmetice na problematickou pleť se mám vyhýbat, protože pokožku příliš vysušuje. Doporučila mi micelární vodu na citlivou pleť, která odlíčí i vyčistí, na noc bych měla používat krém z řady pro atopiky, na den mi doporučila silně výživný krém z hydratační řady. Vzhledem k ekzému bych měla používat i speciální sprchové gely či mýdla, kromě oleje, který mi předepisuje kožní lékařka, mohu vyzkoušet vedle kosmetiky Avéne také A-Derma, která je určena právě pro suchou a atopickou pokožku. Celkem bych v lékárně za doporučenou kosmetiku utratila přes tisíc korun."