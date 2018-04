Bábovka, perník a další dobroty, které jsme pro vás pekly na Jarmark

Ořechový koláč jako sen

pekla editorka Lucie Formáčková

1 hrnek cukru krystal

2 hrnky polohrubé mouky

4 vejce

1 prášek do pečiva

½ hrnku rozpuštěného másla

1 hrnek mléka

1 hrnek sekaných vlašských ořechů

máslo na vymazání a mouka na vysypání plechu

1. V míse smícháme mouku s práškem do pečiva, cukr, žloutky, olej, mléko a ořechy, nakonec vmícháme tuhý sníh z bílků.

2. Těsto vylijeme na máslem vymazaný a moukou vysypaný plech.

3. Dáme péct do trouby vyhřáté na180°C asi na 25 minut.

Jablečný štrúdl, který si oblibila celá redakce

pekla redaktorka Petra Barochová

1 měkký tvaroh

1 Hera

1 vanilkový cukr

40 - 45 dkg hladké mouky

jablka

strouhanka

cukr

skořice

ořechy

rozinky

1. Z mouky, hery, tvarohu a vanilkového cukru vypracujeme těsto. Rozdělíme na dvě koule a každou rozválíme na pomoučeném vále na tenčí plát. Posypeme strouhankou, jablky, cukrem, skořicí, ořechy a rozinkami.

2. Těsto zabalíme a utěsníme okraje, navrch na pár místech propícháme vidličkou a potřeme rozšlehaným vajíčkem.

3. Pečeme v předehřáté troubě při 180°C asi 30 minut dozlatova.

Perník od sousedky

pekla vedoucí redakce Pavla Matějů

2 hrnky hladké mouky

1 hrnek polohrubé mouky

1 prášek do perníku

1 hrnek oleje

2 hrnky cukru

2 vejce

2 hrnky mléka

Možno přidat:

2 lžíce kakaa

nasekané ořechy

rozinky apod.

1. Ze všech surovin vymícháme těsto a nalijeme do pekáče vymazaného a vysypaného hrubou moukou nebo strouhankou.

2. Pečeme asi 40 až 60 minut napřed na 180 stupňů, pak zmírníme asi na 160 stupňů.

Poznámka: Ať jsem dětem pekla cokoliv, u staršího syna vždy vítězil tenhle rychlý perník, na který mám recept od sousedky. Tentokrát jsem vzala ten největší hrnek, co jsem doma našla, aby toho bylo na Jarmark co nejvíc, jenže mi nestačil cukr, a tak mě opět zachránila sousedka. Okraje perníku přišly synům odpoledne vhod, protože na Jarmarku pomáhali už od půl sedmé ráno.

Muffinky cvak cvak a je to

pekla administrátorka Kavárničky Bára Veselá

2 hrnky polohrubé mouky

3/4 hrnku cukru

1 vanilkový cukr

1 prášek do pečiva

1/2 lžičky soli

2 lžičky skořice

1 vajíčko

1 hrnek mléka

1/4 hrnku rostlinného oleje

2 - 3 jablka oloupaná a nakrájená na kostičky

1. V míse smícháme všechny suché ingredience, přidáme vajíčko, mléko a olej a vidličkou promícháme do hladkého těsta.

2. Přidáme na jemné kostičky nakrájená jablka a promícháme.

3. Nalijeme ze 3/4 do košíčků na muffiny a pečeme dozlatova na 200°C.

Tvarohové šátečky, které dlouho nevydrží

pekla administrátorka blogů Barbora Buřinská

1 Hera

1/4 kg měkkého tvarohu

1/4 polohrubé mouky

mouka na rozválení těsta

Na náplň:

1/4 kg měkkého tvarohu

vejce

cukr

vanilkový cukr

moučkový cukr (případně i vanilkový cukr) na obalení šátečků

1. Z Hery, tvarohu a mouky zpracujeme těsto. Rozválíme na placku a vykrajujeme čtverečky cca 3 x 3 centimetry.

2. Doprostřed každého čtverečku dáme tvarohovou náplň. Poté jednotlivé rohy překlopíme přes sebe a vytvoříme šátečky. Klademe na pečící papír na plechu.

3. V předem rozpálené troubě pečeme při zhruba 180 - 200 stupních asi 15 minut, pochopitelně záleží na typu trouby.

4. Ještě horké šátečky obalujeme v moučkovém cukru smíchaném s vanilkovým cukrem.

TIP: Pokud je tvarohová náplň příliš tekutá, vmíchejte do ní trochu pudinkového prášku pro zahuštění. Šátečky můžete plnit i povidly, marmeládou či makovou náplní.

Poznámka: Když šátečky peču večer k snídani na druhý den, tak ten, kdo vstává jako poslední, má většinou smůlu. Polovinu jich mnohdy sníme ještě večer…

Zdrhací bábovka

pekla spřízněná duše Monika Hrušová

4 vejce

3 hrníčky polohrubé mouky

1,5 hrníčku cukru

1 hrníček vlažného mléka

1/2 hrníčku oleje

1 prášek do pečiva

1 vanilkový cukr

1 vanilkový puding

2 lžíce kakaa

1. Nejprve si vyšleháme zvlášť čtyři bílky. V jiné nádobě utřeme žloutky s cukrem a s vanilkovým cukrem. Pak přidáme prosátou polohrubou mouku společně s práškem do pečiva a s vanilkovým pudinkem (nevařeným). Vše zalijeme vlažným mlékem, poté za stálého míchání přiléváme olej a nakonec jemně vmícháme bílky.

2. Zhruba dvě třetiny těsta nalijeme do máslem vymazané a moukou vysypané bábovkové formy. Do zbytku těsta přidáme kakao a vlijeme do formy. Pečeme zhruba 40 minut na 180 - 200 stupňů.

Poznámka: Pozor! Těsta je celkem dost. Když jsem poprvé tento recept zkoušela, bábovka mi "zdrhla" z formy a těsto se vylilo do trouby. Musela jsem vydrhnout celou troubu, část těsta odlít a po vyschnutí trouby teprve bábovku upéct. Od té doby část těsta peču v malé formě na biskupský chlebíček. A i když je těsto na bábovku i na chlebík naprosto stejné, oba moučníky chutnají trošku jinak.