Jak jsme depilovaly muže: bolest, křik... Ale bude vás to bavit

Muži totiž podle kosmetičky Lenky Vobnášilové snášejí bolest mnohem hůř než ženy a u depilace to platí dvojnásob. "Například takovou brazilskou depilaci, kdy odstraňujeme každý chloupek z intimních partií, u nás podstupují jen ženy," prozrazuje.

Drtivá většina mužů, kteří se rozhodli pro hladkou kůži po celém těle, podle Vobnášilové volí žiletku nebo holicí strojek.

Potvrzuje i to 25letý novinář Vedran Kovačevič, který se s námi rozhodl nejvhodnější depilační metody pro muže vyzkoušet. Používá výhradně strojek, ale přiznává, že s ním stoprocentně spokojený není. "Vydrží to jen pár dní, moje masérka si navíc stěžuje, že ji při masáži dorůstající chloupky píchají," svěřuje se.





Vedran je typický Balkánec. S hustým černým porostem po celém těle se už od puberty smířil, ale co ho stále trápí, jsou huňatá záda a ramena. "Vadí mi to hlavně z estetického důvodu, zvlášť v bazénu nebo na koupališti, lidé se na mě dívají, a to není nic příjemného," říká Vedran, kterému s oholením zad musí většinu pomáhat kadeřnice. "Nebo kdokoliv, koho mám po ruce," směje se.

S Vedranem jsme proto zašli do pražského Centra krásy Bomton, kde nám poradili, jaké metody depilace jsou pro pány nejvhodnější.

Odbornice na odstraňování chloupků Lenka Vobnášilová si Vedrana prohlédla odborným okem a jednoznačně doporučila vosk.

Potvrdila, že žiletka, strojek či chemické přípravky, které chloupek rozleptají, jsou jen krátkodobým řešením. "Další možností je cukrová pasta. Na rozdíl od vosku se chloupky trhají po směru růstu, chloupek se proto neotočí, tolik třeba nezarůstá, ale když jsou chlupy delší, tak to hodně bolí, zamotávají se do sebe a celá procedura trvá mnohem déle," popisuje.

V případě Vedrana nedoporučila ani laser. "Zákrok laserem je hodně drahá záležitost a musí se opakovat několikrát za sebou. Porost se pak většinou stejně znovu objeví, takže nezbývá než jít opět do kosmetického salonu. Vedran má navíc chlupy hodně tmavé. Všeobecně se má za to, že jsou pro laser vhodnější, což je na jednu stranu pravda, ale u tmavých a silných chloupků je zase mnohem větší riziko, že znovu narostou."

První depilace opravdu bolí

Kosmetička na větší plochy těla nejraději používá horký vosk, který se dá koupit ve specializovaných prodejnách. A jelikož si muži svá záda pravděpodobně sami neoholí, jejich partnerkám radí: "Teplý vosk nanášejte po směru růstu chloupků v menších plochách, nesmí vychladnout, takže ihned přiložte nachystaný proužek látky a proti směru růstu je rychlým pohybem vytrhněte i s kořínky. To samé platí, pokud použijete vosk studený, přiložte po směru, uhlaďte a trhněte."

Jak ovšem můžete vidět na fotografiích a videu, první depilace voskem může být pro muže opravdu nepříjemná a bolestivá. "Bolí to! Byl jsem před pár dny na obstřiku páteře a říkal jsem si, že horší to snad být nemůže. Ale omyl: Může!" zlobil se Vedran, kterému chybělo k útěku ze salonu jen málo.

Kosmetička ho ale uklidňovala, že první depilaci každý hůř snáší, napodruhé už to prý tolik nebolí. "Největší výhodou samozřejmě je, že vám hladká pokožka vydrží zhruba měsíc, pak se depilace musí opakovat. Chloupky pak určitě rostou méně. Zvlášť ten, kdo je zvyklý se holit, ocení, že nově narostlé chlupy jsou mnohem jemnější," vypočítává klady Lenka Vobnášilová.

Ukázalo se, že i teplota vosku hraje důležitou roli. Když totiž uprostřed depilace vyměnila studenější vosk za teplejší, bolest byla podle Vedrana mnohem snesitelnější. "Ze začátku jsem měl opravdu na krajíčku, bolest to byla pořádná, hlavně při nanášení vosku, chloupky šíleně tahaly a to bylo snad horší než samotné trhání. Ale téměř na konci, kdy chlupů na zádech nebylo tolik, už to skoro nebolelo," prozradil už s mnohem lepší náladou Vedran.

Když však chtěla kosmetička pokračovat i na břiše, Vedran proceduru nekompromisně ukončil s prohlášením, že se mu zarostlý hrudník vlastně líbí. Lenka Vobnášilová proto jen upozornila, že pokud si některý z pánů doma na hrudník troufne s voskem, musí počítat s větším podrážděním, zvlášť kolem bradavek, kde kůže velmi snadno zčervená.

"Muži k nám chodí hlavně na depilaci zad, když výjimečně depilujeme hrudník, většinou si klient přeje nějakou menší úpravu, třeba nechat čárku od pupíku dolů. Ale u Vedrana by to nešlo, vzhledem k hustotě porostu by to ve výsledku nevypadalo hezky a kůži má očividně velmi citlivou, takže určitě bych volila spíš strojek," říká.

Na intimní partie raději se strojkem

A to se týká i intimních míst. Vosk je na tuto jemnou a citlivou oblast prý příliš drastická metoda, to samé platí pro chemické přípravky. Ne každý dokáže odhadnut správnou délku působení a může pak vzniknout velké podráždění.

Pokud tedy muži přistupují k oholení strojkem poprvé, je potřeba delší chloupky zastřihnout, pak je možné pokračovat do hladka jako u klasického holení. Dalším vhodným způsobem pro intimní partie je žiletka s pěnou na holení. Zde je třeba dávat si velký pozor, hlavně při prvních pokusech se drobné rance zřejmě nikdo nevyhne. V obou případech se musí pánové smířit s tím, že už druhý den budou mít mírné strniště.

Neméně důležité je i následné ošetření kůže. Po použití žiletky je vhodná například voda po holení, po vosku je ideální olejíček, který pokožku zklidní a pomůže odstranit zbytky vosku. "Určitě teď pár dní nechoďte na sluníčko, mohou se udělat pigmentové skvrny, první večer po depilaci raději nepoužívejte ani žádný sprchový gel, spreje či vůně," doporučuje kosmetička.

Pupínkům a podráždění se podle ní úplně vyhnout nelze, zvlášť v letních měsících a navíc při první depilaci. "Stačí se jen lehce zpotit a záda se zanítí. Některá pokožka je natolik jemná a citlivá, že chloupky zarostou. Nejlepší proto je, když vám druhý či třetí den partnerka přejede po zádech lufou."

A jak hodnotí výsledek Vedran? "Musím uznat, že to vypadá dobře, takhle jemnou kůži jsem snad nikdy neměl. A jestli je pravda, že to podruhé už bolí mnohem méně, a navíc se po týdnu nemusím zase holit, asi bych do toho znovu šel. Z estetického hlediska to každopádně splnilo mé očekávání, a jak známo: pro krásu se musí trpět. Takže, chlapi, běžte do toho, ale počítejte s tím, že to bude bolet."

Lenka Vobnášilová na závěr upozorňuje ještě na jednu výhodu, která se pro změnu týká partnerek. "Pokud váš přítel bude chtít v holení pokračovat a bude od vás depilaci vyžadovat, máte velké štěstí, bude vás to totiž hodně bavit, jsem toho živým důkazem!"

