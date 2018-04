Jak jsem zhubla já

Zároveň jsem však holdovala dobrému jídlu, nedomnívala jsem se, že bych to měla nějak omezit, protože přece sportuji!

Ovšem chyba! Nikdy bych pomocí cvičení neshodila ani kilo, měla jsem sice tělo pevnější, ale na objemu nikdy neubývalo.

Pak mi jeden známý říkal, že se chystá na závody v kulturistice, a proto musí nějaké to kilo rychle zhubnout. Přestal proto jíst tuky a cukry.

Řekla jsem si, to je to tak jednoduché? Ano. Od té doby všechna jídla, která konzumuji, vařím pouze ve vodě, kromě soli používám všechna možná koření, přestala jsem jíst sladké, piju pouze vodu. A to vše kdykoliv mám hlad, třeba i v jedenáct večer.

A vida! Postupně jsem zhubla zhruba o 7 kilogramů a už jsem na své nové váze zhruba 3 roky. Přestala jsem se trápit v posilovně, dělám sport už pouze pro radost a když se mi zrovna chce. Je to super a je to JEDINÁ cesta, jak být štíhlá a krásná. Opravdu!