3. místo čtenářské soutěže: Jak jsem partnerovi vytřela zrak

V redakčním mailu se nám sešly desítky zajímavých příběhů ze života, ve kterých jste vzpomínaly na okamžiky, kdy jste to svému partnerovi jednou v životě tak trochu nandaly. Tento příběh nám poslala Helena Kubíčková, které gratulujeme k pěknému třetímu místu.

Jak jsem svému partnerovi vytřela - a málem i vypálila - zrak

Vzpomínám si, jak jsem se před dávnými lety vypravila se svým partnerem v máji na rozkvetlý Petřín. Očekávala jsem romantickou procházku v krásné přírodě, korunovanou okouzlujícím výhledem na zelené město v jarním rozpuku.

Vystoupali jsme skoro až nahoru a cestou potkávali zamilované páry. Usedli jsme na lavičku pod stinným stromem … Když můj přítel vyndal z tašky noviny a začal si číst sportovní přílohu.

Poněvadž byl velký fotbalový fanda, začetl se dychtivě a pozorně do sportovních výsledků a mne a okolní pučící vegetaci přestal úplně vnímat. Chvilku jsem ho pozorovala a pak jsem udělala to, co je částečně omluvitelné jen mladistvou nerozvážností a momentálním afektem.

Vytáhla jsem tiše lahev s čajem, krabičku cigaret a zápalky, tehdy jsem ještě kouřila, a podstrčila jsem nenápadně doutnající sirku pod sportovní přílohu. Pro případ náhlého vzplanutí jsem měla v záloze čaj.

Nikdo si nedovede představit úlek partnera, když mu výsledky utkání začaly pomaloučku černat před očima. Chvíli "kouzlo" nevěřícně pozoroval, ale pak pochopil. A protože měl naštěstí kromě sportu rád i recesi (a asi i mě), zasmál se a den skončil tak, jak měl.