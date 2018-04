Jak jíst a tělu neubližovat? Pravidlo první: mikrovlnka jídlo zabíjí

Hotel Theresa, který se jmenuje podle Stefanovy maminky, je v rakouském údolí Zillertal i leckde jinde stále známější pro svoji kuchyni. Vaří se tu z místních surovin, chemickou náhražku čehokoliv na stole nenajdete ani lupou a každé jídlo promyslel šéfkuchař, který je diplomovaný dietolog.

Stefan Egger (46) Diplomovaný šéfkuchař z hotelu pod Alpami, horský vůdce, lyžařský instruktor a účastník ultramaratonů (běhů delších než 100 km) se zdravou výživou zabývá profesionálně i soukromě. Podle svých zásad krmí sebe, rodinu i hosty ve svém hotelu. Za hlavního nepřítele zdraví nepovažuje máslo, ale chemicky obohacené potraviny, které se v reklamě tváří jako dietní. Tvrdí, že trávení začíná v mozku a největší civilizační problém je, že jíme i tehdy, když nemáme hlad. Stačí vůně hranolek ze stánku nebo někdo, kdo jde proti nám a jí čokoládovou tyčinku.

Devět zlatých pravidel

"Lidské tělo je mistrovské dílo, umí se samo léčit i regenerovat," tvrdí Stefan Egger, "ale špatným jídlem mu zasazujeme rány, které se s časem pořád hůř a hůř hojí." Jak si tedy zbytečně neubližovat?

První pravidlo: Nakupujte u malých dodavatelů nebo na trhu. V regálech velkých marketů se nejčastěji skrývají superlevné potraviny, které obsahují látky, jež byste v původním stavu vysypali akorát do odpadků.

Druhé pravidlo: Omezte příjem sacharidů (uhlohydrátů). Vaše tělo si jich jen malou zásobu uloží do jater a svalů, ale přebytky ukládá do tukových zásob, které se jen těžko likvidují.

Třetí pravidlo: Neodbývejte proteiny (bílkoviny). Ty jsou pro správnou výživu nepostradatelné – jsou základními kameny organismu. Obsažené jsou v mase, rybách, mléce, tvarohu, sýrech, vejcích, luštěninách.

Čtvrté pravidlo: 85 % stravy by mělo být vařené a 15 % syrové. Možná vám to přijde samozřejmé, ale když budete nějaký čas hlídat, co jíte, zjistíte, že skutečně syrové potravy moc nesníte. (Studená neznamená syrová, takže nepočítejte chleba a spol.)

Páté pravidlo: Jezte každé čtyři hodiny a nikdy ne zcela do sytosti. Mozek má totiž svou setrvačnost a vysílá informaci o pocitu hladu ještě ve chvíli, kdy už jste žaludek naplnili.

Šesté pravidlo: Začněte den teplou snídaní. Po ránu je teplé jídlo k organismu šetrnější. Stefan Egger sestavil pro sebe i své strávníky zdravou a kupodivu i chutnou "kaši": směs nejrůznějšího zrní podle chuti (špalda, pohanka, jáhly a bezpluchý ječmen) dejte do hrnečku, zalijte horkou vodou (dvoj- až trojnásobné množství, než je zrní). Povařte asi pět minut, přiklopte a nechte stát do rána, aby se voda vstřebala a zrní změklo.

Ráno odeberte potřebné množství zrní, zbytek uložte do lednice (vydrží klidně 2–3 dny). Zrní v hrnečku opatrně ohřejte, přisypte rozinky (sušené brusinky, křížaly, krájené sušené meruňky, švestky...), nalámejte vlašské ořechy plus dýňová, slunečnicová, sezamová, lněná a jiná semínka, zamíchejte a mlsejte. Jestli chcete "kaši" sladkou, přidejte med nebo marmeládu.

Sedmé pravidlo: Teplé jídlo i pití je vždycky zdravější než studené. Proto šéfkuchař Egger doporučuje hlavně polévky, k pití teplou vodu (minimálně 2 litry denně) a dokonce radí si ohřívat i ovoce. To radí jíst jen takové, které zraje ve vašem pásmu. Tropické a exotické prý tělo spíš rozhodí.

Osmé pravidlo: Mikrovlnná trouba zabíjí v jídle vše dobré. Raději ohřívejte a připravujte jídla v troubě/na sporáku.

Deváté pravidlo: Hýbejte se kdykoliv máte šanci. Choďte, běhejte, lyžujte, plavte.

Staré zdravé časy

Bylo nebylo, kdysi dávno byl cukr drahý. Cukrová třtina nerostla jen tak, do Evropy se musela dovážet, a až když v Belgii přišli na to, jak cukr vyrábět z řepy, začali jsme se jím cpát jako nezavření. Dnes ho zkonzumujeme padesátkrát více než před sto lety. Masa sníme sedmkrát více. A přednost dáváme bílé mouce, která už v sobě nenese skoro žádnou výživovou hodnotu.

Důsledkem je nejen nadváha, ale i civilizační nemoci jako cukrovka, vysoký tlak, zubní kazy nebo zácpa. Alpský šéfkuchař obrazně řečeno radí: "Zpátky na stromy." A ono by nám tam bylo líp.