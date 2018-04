Jak hubnout

19:36 , aktualizováno 19:36

Říká se, že můžete zhubnout tím, že budete jíst desetkrát denně, ale jenom malé porce! Doporučuji jíst většinou bílé maso (kuře,ryby). Mně se o to nepostaralo jídlo, ale stres a nervy (toto nikomu nedoporučuji!!!). Mám to sice už za sebou a osm kilo navíc, ale je to fajn! Pod 65 kilo bych už nešla!