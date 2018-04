Jak hubnout a nehladovět? Vše o jídle během diety

A také s tím, že zvyšujete šanci na nějakou z nemocí srdce a cév, vysoký krevní tlak nebo v krajním případě i infarkt či mozkovou mrtvici.

Bez zeleniny prostě pravděpodobně budete mít nadváhu a budete žít o několik let méně. Pokud lékaři upozorňují, že je třeba jí denně sníst 400 gramů (a 200 gramů ovoce), mají k tomu mnoho důkazů v podobě studií.

Stejné důkazy potvrzují i škodlivost tučného a sladkého jídla. Proto je lepší si je dopřát výjimečně a raději si neznechucovat zdravé potraviny. Je samozřejmě těžké začít se zdravou výživou v padesáti letech poté, co jste snídali bílý chléb s paštikou, sádlem nebo škvarky.

Se správnou motivací však změna životosprávy půjde snáz. Řekněte si: opravdu chci posledních deset let života strávit po nemocnicích? Chci se bát operace srdce? Chci mít cukrovku a být odkázán na inzulin? Nebo budu lépe jíst a občas se hýbat?

Jestliže si to srovnáte v hlavě, pak bude možná snazší vyměnit sádlo za olivový olej, rohlíky za celozrnný chléb a koblihy za bílý jogurt.

Nejezte, co vám nechutná

Ano, je dost možné, že to nebudete možná ze začátku jíst s velkou chutí. Proto je dobré se netrestat tím, co ze zdravého jídla nesnášíte, a spíš si vybírat suroviny, které vám chutnají.

Nemáte rádi rajčata - zvláště ta zimní, co nemají mnoho chuti? Sáhněte raději po ledovém salátu a udělejte si na něj jogurtovou zálivku s česnekem. Nechcete chroupat ke svačině mrkev? Nastrouhejte si ji s jablkem a ochuťte citronem nebo i cukrem. Pořád bude zdravější než koláč.

Zvykejte si na zdravé a nízkokalorické potraviny postupně. Nevzpomínejte na chléb se škvarky jako na nejlepší pochoutku, ale jako na to, co vám zkracuje život. Půjde to lépe.





Plánujte si jídlo na celý den

Chcete zhubnout a už nikdy nepřibrat? Pak musíte začít jíst! A opravdu pravidelně. To je základní pravidlo, bez kterého se snižování váhy neobejde.

Proč? Jestliže budete mít prázdný žaludek a velký pocit hladu, tak u diety dlouho nevydržíte. Navíc pokud si vaše tělo zvykne, že se střídají období dostatku jídla s obdobími hladu, začne si víc nebezpečných tuků ukládat.

Je to logické, tělo si prostě myslí, že už nikdy najíst nedostane, a tak si dělá zásoby. Zpomalíte si svůj metabolismus a každé hubnutí bude složitější.

Proto je tak důležité jíst pětkrát denně. Základem správné výživy je kromě pravidelnosti snídaně. Nevynechávejte ji! Dodá vám energii na první část dne a vyhnete se takzvanému vlčímu hladu. Jde o stav, kdy je hladina krevního cukru nízká a vy byste snědli cokoli.

Je výhodné mít hladinu krevního cukru vyrovnanou po celý den. Toho docílíte konzumací správných potravin, zejména zeleniny a ovoce.

Denně byste měli sníst 400 gramů zeleniny a 200 gramů ovoce. Vybírejte si druhy, které vám budou chutnat. Někdo dává přednost okusování mrkve, jiný jí během dne ledový salát, někteří si připraví v práci zeleninový salát s olivovým olejem. To je ta nejlepší varianta. Kvalitní tuky pomáhají při vstřebávání vitaminů ze zeleniny.

Kromě pojídání zeleniny si naplánujte i další jídla. Doma se nasnídejte, a pokud nechodíte na obědy, vezměte si s sebou jídlo do krabičky, rychlé občerstvení ani housku s majonézovým salátem během hubnutí vážně jíst nemůžete.

Chodíte-li do restaurace, tak si k obědu vybírejte zeleninu s masem nebo velký salát například s tuňákem. V poledne si můžete dát třeba i těstoviny, ale rozhodně ne porci, kterou vám běžně přinesou v pizzerii nebo naloží v čínském bistru. Musíte se rozdělit s kolegou nebo si dát polovinu jídla do ledničky.

Ale večer ji nedojídejte. Sáhněte opět po zelenině a kvalitní bílkovině - sýru, libovém masu či šunce.