Jak hubnou ženy a jak muži?

Každý hubne jinak. Který příklad se hodí na vás?

Běžné rady týkající se hubnutí sice platí, ale u spousty lidí nefungují. Třeba proto, že mají hodně pomalý metabolismus, takže už dneska jedí málo a méně zkrátka jíst nemohou.

Rady "jak hubnout" by proto měly vycházet z toho, jak na tom člověk doopravdy je, kolikrát už v životě zkoušel hubnout a také z toho, za jak dlouho se míní nadváhy či dokonce obezity zbavit.

Muž, 35 let, 178 centimetrů/95 kilogramů

• nesportuje, kouří, preferuje hutnou domácí stravu, rád pije pivo

• kila navíc mu vadí, protože mu lékař řekl, že pokud nezhubne, bude mít problémy se srdcem, které navíc zhoršuje i kouření, s nímž proto rovněž hodlá skoncovat

Jak na to?

• muž by měl zhubnout v ideálním případě o dvacet kilogramů, přičemž si hubnutí může klidně rozložit na celý rok

• měl by změnit jak svůj jídelníček, tak i přístup ke sportu

• pivo v kombinaci s klasickou českou kuchyní rozhodně výrazně přispívá ke vzestupu váhy, proto by měl muž pití piva omezit a jídelníček výrazně odlehčit, červené maso by měl nahradit drůbežím, těžké večeře zeleninovými saláty

• vhodný by pro něj byl individuálně sestavený trénink ve fitness-centru, kde by mu trenér vybral cviky přesně na míru, tak aby odpovídaly jeho aktuální kondici

• je třeba vzít v potaz, že kouření mírně zrychluje spalování energie, a proto pokud muž přestane kouřit, stoupala by beze změn v životním stylu jeho váha ještě výrazněji

Žena, 25 let, 165 centimetrů/70 kilogramů

• má nadváhu, ale ráda by zhubla zhruba deset kilogramů

• přiměřeně se hýbe, již třetím rokem chodí na akvaaerobik, jezdí na kole, zhruba dvakrát týdně, plus o víkendu se věnuje pěší turistice

• snaží se stravovat zdravě, ale jejím problémem je vášeň pro sladkosti, které hodně jí, zejména je-li ve stresu

Jak na to?

• žena má výhodu v tom, že ví, kde dělá v jídle chybu, měla by se proto zaměřit na trénink silné vůle, s tím jí může pomoci psycholog

• bylo by chybou plánovat, že nebude jíst žádné sladkosti, ale měla by se z nich stát občasná pochoutka, nikoli únikové řešení pro chvíle stresu, pro ty bude potřebovat nějaké relaxační techniky

• žena sice cvičí, ale stálo by za úvahu, kdyby zkusila po dobu hubnutí cvičit častěji, případně kdyby obměnila způsob pohybu, protože na její stávající způsob cvičení už se tělo dávno adaptovalo; mohla by zkusit třeba spinning nebo power-jógu

• má pravděpodobně dost pomalý bazální metabolismus, proto by se měla snažit o jeho povzbuzení, například lymfodrenážemi

Muž, 55 let, 185 centimetrů/90 kilogramů

• celý život byl štíhlý, ale poté, co mu lékaři ze zdravotních důvodů (potíže s klouby) zakázali hrát pravidelně volejbal, jde váha nahoru

• jí vcelku zdravě, ale rád se dobře nají, zejména večer

Jak na to?

• jelikož muž přestal sportovat, je zde riziko, že by jeho váha nezadržitelně stoupala i nadále

• má na výběr, buď bude výrazně méně jíst, anebo si zkusí najít náhradní pohybovou aktivitu

• v úvahu připadá třeba jízda na kole, zde jeho problémy s klouby nevadí, je však třeba jezdit s mírou a doplnit jízdu na kole protahovacími a posilovacími cviky, případně plaváním a masážemi

• změnit by měl i jídelníček, zvláště pokud se bude hýbat málo, protože syté večeře by hnaly váhu nahoru

• měl by se naučit jíst více dopoledne a méně odpoledne, zvlášť když mu odpadly večerní tréninky volejbalu

• pozor na pivo, možná by bylo lepší nahradit ho suchým vínem, je méně kalorické, a navíc zdravější

Žena, 50 let, 170 centimetrů/70 kilogramů

• celý život byla víceméně štíhlá, ale v posledních letech jde její váha nahoru

• tuk se jí ukládá v oblasti břicha, ačkoli jinak se jí celý život ukládal zejména na stehnech a hýždích

• jí zdravě, sportuje, avšak nesnídá a jí celkem nepravidelně

• když jeden čas nesportovala, váha šla hned výrazně nahoru

Jak na to?

• náhle přibývající kila i způsob, jakým se jí na těle ukládá tuk, ukazují, že se ženě blíží menopauza

• neměla by rozhodně přestávat s pohybem, může dále hrát tenis, plavat a jezdit na kole, ale měla by dbát i na dostatečný přísun minerálů a vitaminů, aby se její tělo zbytečně nevyčerpávalo

• je třeba počítat s tím, že menopauza znamená zlom, po němž už se přijetí energie víc ukládá ve formě přijatého tuku, a proto i přes pokračující pohybové aktivity je dobré zamyslet se nad jídelníčkem a případně jej odlehčit

• žena by se měla naučit snídat, například malou porci müsli s mlékem, tmavé pečivo, mléčné výrobky a podobně

• měla by se odnaučit jíst ovoce před spaním a nahradit ho raději zeleninou