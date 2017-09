Barevné pásky, které nám pomáhají. Jak funguje tejpování?

Japonský chiropraktik Dr. Kenzo Kase se už v 70. letech minulého století začal zabývat vývojem elastické pásky, která by měla široké spektrum léčebného použití a neomezovala by tkáně a rozsah pohybu – jako je tomu u klasického neelastického tejpu. Kromě samotné elastické pásky současně vyvíjel i metodu aplikace.

„První představení proběhlo v roce 1980 na klinice, kde Dr. Kase působil. O dva roky později vyšla první publikace a v roce 1988 se kinesiotape objevil na letní olympiádě v Soulu,“ líčí historii zázračné nalepovací pásky Petr Strnad, vedoucí fyzioterapeut Barna Medical.

Není páska jako páska Rozdíly v tejpovacích páskách jsou velké. Nejde jen o použitý materiál, ale také o kvalitu lepidla. Zde se opravdu nevyplatí šetřit za každou cenu. Tejp by měl být v označené krabičce opatřen příbalovým letákem, kde bude uveden výrobce a bude zde také uvedeno, že je tejp vyrobený z nealergických materiálů. Na spodní vrstvě, která kryje lepidlo, by měl být materiál, který je více papírový a méně plastový, a i zde bude logo, popřípadě i název výrobce. Nejsem také příznivcem tejpů předpřipravených a předstřihaných, protože každá aplikace by měla být vždy připravena přesně na míru konkrétního pacienta. Na trhu jsou také tejpy s příměsí složek, které vyvolávají teplo, nebo naopak chladí, případně odpuzují vodu. Setkáváme se také s velkým množstvím grafických vzorů, a už ne pouze s jednobarevnými tejpy.



Tehdy šlo o metodu, která byla určena jen pro vrcholové sportovce, veřejnost si jí povšimla až na letní olympiádě v Aténách v roce 2004. Od té chvíle šla popularita zmíněné metody strmě nahoru.

Páska připomíná kůži

Za uplynulých třináct let se kinesiotaping rozšířil bez nadsázky po celém světě. Ukázalo se totiž, že jej lze využívat u širokého spektra diagnóz, například při poranění i bolestech kloubů, vazů, šlach, svalů, páteře, při korekci postavení kloubů a jejich stabilizaci, také při redukci otoku, zlepšení prokrvení a zmírnění napětí tkáně. Jeho použití je také možné v těhotenství, při menstruačních bolestech nebo hojení jizev.

A čím to, že je kinesiotaping tak účinný? Jaký je mechanismus léčebného účinku? Tejpovací páska byla vyvinuta tak, aby co nejvíce připomínala kůži a právě přes kůži i podkoží aktivovala reflexní odpověď organismu.

„Páska vede z bodu A do bodu B přes základ tejpu, který se označuje jako kotva, dále přes střední část, tedy bázi, až na její konec. Díky vlastnostem pásky lze ovlivňovat svalové napětí, takže sval mohu aktivovat nebo zklidnit, mohu zlepšit postavení v kloubu, případně jej upravit. Podle anatomických znalostí mohu vyslat impulz do místa, kam potřebuji, tím, že upravuji přenos informací z tkáně do centrální nervové soustavy, jež následně pošle zpět reakci, kterou přesně cílenou aplikací požadujeme,“ vysvětluje Petr Strnad.

Nezapomínejte cvičit

Přestože je správně umístěný tejp velmi účinnou metodou, jak při potížích pomoci, nemělo by se při rehabilitaci zapomínat ani na cvičení. „Z mého pohledu je ideální kombinace obou přístupů. Pokud před samotnou aplikací absolvuje ošetřovaný fyzioterapii, efekt aplikace tejpu se rozhodně podpoří. Vždy ale záleží na aktuálním stavu,“ dodává Strnad.

I velmi oblíbený kinesiotape je však třeba brát s rezervou, tedy jako jednu z možností léčby, která by se měla kombinovat s fyzioterapií. „Aktivní přístup je vždy základ,“ upozorňuje Petr Strnad.

Víte, že… … tejpy propouštějí vzduch i tekutinu, pot se tedy vylučuje i přes tejpovací pásky? Pokud je páska nalepená dobře, neuvolní se ani při sportu. … tejpu neuškodí ani denní sprchování? Přilnavost pásky je však v mokrém stavu trochu horší, proto se utírejte ručníkem opatrně a vyhněte se tření okrajů pásek, mohly by se totiž uvolnit. … pokud by vás mokrý tejp studil, je dobré ovinout ho na chvíli ručníkem

Kinesiotaping podle něj hodně spočívá v praxi. Samotné aplikaci tejpu musí předcházet diagnostika, aby se vyzkoušelo, zda bude mít aplikovaný tejp ten správný efekt.

Placebo efekt funguje

Právě extrémní obliba této metody, která navíc není časově náročná a její efekt je okamžitý, může být někdy kontraproduktivní. Při opakované aplikaci tejpovacích pásek bez přestávek může například dojít ke kožním problémům.

„Pásky jsou sice vyrobeny z materiálů, které by neměly alergické reakce vyvolávat, ale pokožka musí také po aplikaci regenerovat. Případné kožní problémy jsou v 99 % způsobeny tím, že byl tejp při aplikaci moc natažen,“ říká Petr Strnad. Podle něj při aplikaci pásek hraje roli u relativně velkého množství ošetřených i placebo efekt.

„Dotyčný má pocit, že sportovní výkon prostě nezvládne bez této pomoci. Tým naší kliniky se účastnil dvou ročníků běžeckých závodů po celé republice. Jednou z náplní naší práce bylo i tejpování běžců před závody. Více než třetina aplikací tejpu byla provedena i přes to, že ze zdravotního hlediska aplikace nebyly nutné, ale sportovci se jich i přes vysvětlení dožadovali,“ vzpomíná Petr Strnad.

Nechte se ošetřit odborníkem

Když vás otejpuje (byť zbytečně) odborník, pochopitelně vám neuškodí, horší je to v případě, že čekáte pomoc od někoho, kdo tejpovat neumí, protože si metodu nastudoval na nekvalitním kurzu nebo jen podle videa.

„Z videí na internetu se sice dozvíte o umístění tejpovací pásky, ale v mnoha případech není možno odhadnout správný tah a chybí zde také diagnostika, která k tejpování neodmyslitelně patří. Část videí sice vytvářejí profesionálové, takže v krajním případě tuto variantu nezavrhuji. Pro samotnou aplikaci to může být dostačující, otazník je však v získání chtěného účinku,“ upozorňuje Petr Strnad.

Správně nalepený tejp 1. Koriguje funkci svalů. Působí při stimulaci a tlumení svalového napětí, je výborný pro regulaci svalové únavy a předcházení křečím. 2. Zlepšuje lymfatický a krevní průtok. Redukuje tlak vzniklý v postižené oblasti. 3. Snižuje vnímání bolesti a zvyšuje kloubní stabilitu.

Také kurzů tejpování se dá najít na internetu velké množství. Důležité ale je, kdo tuto akci pořádá a zaštiťuje. „Kurz tejpování se zakládá na anatomických a pohybových znalostech načerpaných během studia fyzioterapie nebo medicíny. Nejsem si jistý, zda víkendové kurzy pro veřejnost mohou nahradit čas, který studiu věnují budoucí lékaři a fyzioterapeuti. Pokud by se však amatér rozhodl, že přece jen tuto techniku vyzkouší, doporučuji knihu Terapeutické využití kinesiotapu,“ radí fyzioterapeut.

Jsou ale případy, kdy by se amatér, byť se základními znalostmi tejpování, do aplikace sám pouštět neměl. Platí to například tehdy, kdy jde o korekce postavení, nejrůznější nestability, akutní úrazy třeba na palci u nohy, klenbě nožní, hleznech nebo kolenním kloubu. Při těchto problémech je rozhodně nutná osobní instruktáž vystudovaného odborníka, který rozhodne, jaký postup je v dané chvíli nejvhodnější.

„Laik může chybovat jak při diagnostice a přípravě, tak i při samotné aplikaci tejpovací pásky. Ideální je proto vyhledat odborníka, který absolvoval kurz v rámci celoživotního vzdělávání. Ten musejí absolvovat všichni lidé, kteří chtějí vykonávat zdravotnickou profesi,“ uzavírá Petr Strnad, vedoucí fyzioterapeut Barna Medical.

Článek vyšel v zářijovém vydání časopisu Zdraví.