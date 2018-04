Brigády jsou pro teenagery přínosné: 7 tipů, jak je o tom přesvědčit

V Česku nabízí krátkodobé pracovní úvazky mladým lidem od patnácti let řada firem, formou brigád nebo stáží mohou získat praxi potřebnou pro budoucí vysokoškolské studium i profesní život. Pokud se váš potomek nehrne do práce sám, poradíme vám, jak správně dítě motivovat a zároveň mu práci neznechutit.

1. Dejte mu konkrétní důvod

Kdo může na brigádu? Na brigádu může jít ten, kdo ukončil základní vzdělání a dosáhl věku 15 let. Do 18 let je práce omezena na 40 hodin týdně buď na dohodu o provedení práce, nebo na dohodu o pracovní činnosti. Obě tyto dohody je třeba mít písemně, jinak neplatí. V tomto poměru je možné dostat výpověď bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta je 15 dní od doručení výpovědi. Za stejných podmínek je možno ukončit vztah i obráceně.

Statistiky hovoří jasně, děti střední a jižní Evropy nemají o brigády na rozdíl od svých severoevropských vrstevníků zájem. U nás chodí na brigádu stěží každý dvacátý mladistvý. Přitom místa by pro ně byla.



„Chození na brigádu je jedním z důležitých momentů finančního vzdělání a pochopení hodnoty peněz. Pomáhá dětem, aby si nejen uvědomily hodnotu peněz ve chvíli, kdy si šetří třeba na nové kolo, ale přenesly tuto zkušenost i do dalšího života,“ komentuje Pavla Hávová, tisková mluvčí ČSOB.

Konkrétní důvod, kvůli kterému dítě začne pracovat, je dost často silnou motivací. Pokud dítěti slíbíte, že například nové kolo dostane pouze v případě, že si na polovinu vydělá samo, dává mu brigáda větší smysl. Jenže poté, co dosáhne potřebné částky, může chtít s brigádou „seknout“. Myslete na to předem a hledejte další věci, po kterých touží a které do budoucna můžete financovat podobným způsobem. Pochopí, že dlouhodobá brigáda mu dá větší možnosti.

2. Chvalte ho za dílčí úspěchy

Největším úspěchem jsou v jeho očích samozřejmě vydělané peníze. Ale ty by se pro dítě neměly stát jedinou hodnotou. „Motivace vychází jednak z vnějších potřeb – potřebuju peníze, ale také z vnitřních – jsem na sebe hrdý, že jsem to zvládl. Rodiče by měli pracovat s obojím a děti učit, že v práci mohou získat mimo peněz i seberealizaci,“ vysvětluje psychoterapeutka Jana Tamchynová. Chvalte potomka i za další faktory, které brigáda vyžaduje: časné vstávání, obětování volného času, pokora, schopnost vyjít v kolektivu, ustát přísného šéfa a podobně.

3. Učte ho zodpovědnosti

Mnohem snáze se dítě motivuje, pokud brigádničí kvůli lepšímu mobilu nebo vysněnému týdnu na horách s partou. Pokud si má ale odčinit průšvihy a zaplatit třeba škodu, kterou způsobilo, obrňte se trpělivostí a důsledností. Jakmile jednou řeknete, že škoda jde na hlavu vašeho dítěte a odčiní ji do poslední koruny, neustupujte. Je třeba „nechat ho v tom vykoupat“ a vyřešit celou situaci třeba i s ostudou, aby pochopilo, o čem je zodpovědnost a dospělost.

4. Podejte pomocnou ruku

Vaše dítě může mít obavy ucházet se bez zkušeností o práci, není si jisté svými schopnostmi, tím, jak má s důležitou osobou komunikovat. Pomozte mu, poraďte, ukažte mu, že se nemusí stydět na cokoli se zeptat.

V jakém oboru? Protože vašemu potomkovi ještě není osmnáct a zřejmě nemá ani minimální praxi, čeká ho alespoň v případě první brigády nekvalifikovaná práce nebo manuální výpomoc. Přesto byste měli dobře zvážit brigádu tak, aby k ní mělo dítě aspoň částečný vztah a mohlo z ní v budoucnu těžit.



Vše je jednou poprvé a i triviální a úsměvné dotazy jsou jen důkazem toho, že brigádu a hledání práce bere zodpovědně. Snažte se nechat část zodpovědnosti na něm, ale pokud se nebude dařit, nebojte se do toho vložit a zeptat se třeba po známých či v zaměstnání, zda neví o volné pozici. Sice mu brigádu naservírujete pod nos bez práce, ale nemusí si vším projít hned, tuto zkušenost jistě ještě několikrát v životě okusí.

5. S kamarádem to půjde líp

Někdy je dobré podpořit potomka i jeho kamaráda, aby si našli práci společně. Mohou se tam „hecovat“, ale i postěžovat si navzájem. Sdílení jim pomáhá překonat počáteční obavy a malou sebedůvěru.

6. Měřte dětem stejným metrem

“Od dcer matky vyžadují výkon a samostatnější přístup, dcery se také snaží z matčina vlivu rychleji vymanit,“ upozorňuje Jana Tamchynová, proč dívky často začínají brigádu či praxi hledat i bez podnětu rodičů. Co stojí za liknavostí chlapců? „Je to tak trošku spojeno s novodobým fenoménem superochranitelských matek, které se snaží umetat především svým synům cestičku do života a ve značné většině potlačují nátlak otce na to, aby synek vylétl z hnízda,“ dodává odbornice. Pokud nutíte do brigády jednoho potomka, měl by se na spolufinancování svých zájmů a snů podílet i ten druhý. Samozřejmě berte ohled na věk.

7. Nenechte to být

Dali jste potomkovi na nalezení brigády dost času a stále nic? Nebojte se ho postavit před hotovou věc a domluvte mu brigádu sami.

„Je to sice tvrdé, ale účinné. Nikdo přece netvrdí, že dospívání je procházka růžovým sadem a jen tak se děti naučí správně se odpíchnout do života,“ popisuje psychoterapeutka. Pokud dítěti najdete práci, která mu nevyhovuje a reptá, dejte mu prostor, ať si najde samo lepší.