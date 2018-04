Jak dostat dítě do školy? Zvyšte mu kapesné a kupte nové oblečení

Jakkoliv fantaskně to zní, určitě existují dobré důvody, proč se těšit na školu. Není to nové učivo nebo zajímavá možnost ověřit si své znalosti v novém druhu testu. Ty pravé důvody jsou mnohem povrchnější:

Koupíte jim nové oblečení

Je jen málo prázdnin, kterých vaše děti nevyužijí k tomu, aby si vypěstovaly o deset centimetrů delší ruce a nohy a protáhly chodidla o číslo až dvě. Takže vás čekají nákupy školního oblečení, protože na šortky, ve kterých dítě poslední dva měsíce žilo, je už zima a navíc se rozpadají.

Základní kousky kupte podle svého vkusu (tmavé kalhoty, teplá bunda, jednoduchá sukně...) a nechte dětský vkus, ať se vyřádí na doplňcích. Vy totiž nemáte ponětí, bez kterého trička s obrázkem by letos bylo ve škole totálně nemožné, jaký šátek musí mít omotaný kolem krku a jestli se nosí tři náramky tenké nebo dva tlusté.

Kluci to nemají o nic lepší. Téměř každý rok se vynoří nové tenisky, mikiny, čepice a trika, díky kterým bude váš syn frajer a bude se mu od září o něco lépe vstávat.

Mají naději na mobilní telefon

Kdy dostane vaše dítě první mobil, je jen na vás. V některých prvních třídách je mají všichni, jinde je ještě v páté třídě klid a nikomu nic nezvoní v kapse ani aktovce. Nejpraktičtější je pořídit dítěti telefon ve chvíli, kdy začne někam chodit samo a vy ho chcete mít aspoň trochu pod kontrolou.

Malí Češi v průměru získávají první mobilní telefon v osmi letech. Podobně jsou na tom třeba Britové. Psychologové přitom varují, že dítěti je telefon k ničemu a slouží hlavně jako pojistka klidu pro rodiče. Je prý jen hračkou a nástrojem třídní prestiže.

Samy děti tvrdí něco jiného. Podle průzkumu firmy Nestlé se více než tři čtvrtiny dětí díky mobilu cítí bezpečněji, téměř polovina jej používá ve chvíli, kdy se ztratí či zpozdí, a asi osmina dětí už prostřednictvím mobilu nahlásila policii trestný čin.

Zvýší se jim kapesné

Osvědčené pravidlo praví, že dítě má dostat na týden tolik desetikorun, v kolikáté je třídě. Prvňáčkovi týdně desetikačku, páťákovi padesát korun. Se začátkem školního roku se tedy vašemu školákovi zvýší kapesné, a to je další důvod k radosti. Otázka je, jestli dávat dětem peníze týdně (nevýhoda pro vás: musíte mít v pondělí po ruce drobné), nebo měsíčně. Při měsíční výplatě je pravděpodobnější, že zvlášť malé děti utratí peníze naráz a za hlouposti.

Jestli máte doma spořílka, který si místo nákupu lízátek a autíček chce na něco šetřit, zvažte, jestli mu nepořídit dětský účet v bance. Nabízí ho skoro každá a výhodou je hlavně to, že se dítě velmi brzy naučí pracovat s výpisy, kartou, úroky a dalšími "radostmi" dospělého světa.

S tím souhlasí i pražský psycholog Jan Gruber. "Schopnost používat bankovní účet nebo platební kartu je pro budoucnost dítěte obdobně důležitá jako používání mobilního telefonu nebo počítače. Dětských účtů bych se proto nebál. Spíše platí, že čím dříve se dítě s takovou věcí seznámí, tím lépe," míní.

Moderní babičky a dědečkové jim navíc na účet mohou posílat příspěvky k narozeninám místo předávání obligátní obálky.

Nový začátek je nová šance

Dětské kolektivy bývají kruté a mají přísná pravidla. Kdo se jednou špatně zapíše, hodně těžko mění pozici v partě i ve třídě. Se začátkem školního roku, nebo dokonce s nástupem do nové třídy nebo školy má dítě naději tohle všechno změnit.

Pomozte mu a řiďte se v tuhle chvíli jeho přáním. Nechce, abyste ho do školy doprovázeli? Nechoďte. Chce si na den půjčit vaši tašku? Půjčte. Chce si pozvat nové kamarády domů? Povolte to. Na první den v nové škole si přece taky vzpomínáte.

Druhá šance na nový start jsou úplně nové zájmové kroužky. Nikde není psáno, že když vaše dítě dva roky chodí na housle či klavír, nemůže si od letoška zamilovat florbal a s klavírem seknout. Pokud to není výjimečný talent a jeho nechuť jen krátkodobý výstřelek, nechte ho začít s něčím novým.

Dětství je od toho, aby děti vyzkoušely co nejvíc věcí a mohly se rozhodnout, co je bude v životě bavit. Nicméně je dobré trvat na tom, že kroužek, do kterého v září nastoupí, také dochodí až dokonce školního roku. Aby si dítě nezvyklo, že může zájmy střídat jako ponožky a celá rodina si podle toho bude měnit program.

Jsou to všechno trochu zištné a materialistické důvody k radosti, ale takové jsou i naše drahé děti. Tak jim tu školu trochu oslaďte.