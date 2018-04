Jak dosáhnout orgasmu? Zapomeňte na stereotyp a měňte polohy

Krátká sprcha, vyčistit si zuby, rozestlat postel. Vypnout televizi, zhasnout světlo, rozsvítit lampičku na nočním stolku. Zatáhnout závěsy, vysvléct se z pyžama, sundat ponožky. Deset minut předehry, patnáct minut na zádech, pět minut nahoře, tři minuty na kolenou. "Bylo to moc hezké, miláčku." A jde se spát.

Skončete se stereotypem

Největším nepřítelem sexu je stereotyp. Každý pohyb naznačuje, co bude následovat, každé otočení je příslibem stejného průběhu. Časem se pak může stát, že vaše milování vypadá jako nacvičená sestava, kterou jste si připravili na mikulášskou besídku. Ačkoli byste za dokonalou synchronizaci mohli vyhrát pytlík bonbónů, sex vám rozhodně nepřinese tolik rozkoše, kolik ve skutečnosti může nabídnout.

Dokonalý sex je jako puzzle

Podle psycholožky Sandry Leiblumové recept na dokonalý sex neexistuje. Nejlepší je totiž takový, který se žádného receptu nedrží. "Každý pár do sebe zapadá jinak. Zkoušejte proto experimentovat a společně přijdete na to, co vám vyhovuje nejvíce," tvrdí odbornice a dodává, že je třeba měnit polohy, jinak se brzy začnete nudit.

Hra na puzzle tak může začít - a to s vědomím toho, že existuje hned několik možných (a příjemných) kombinací. Základem úspěšného experimentu je však vzájemná důvěra a komunikace.

"Když sloučíte nedostatek kreativity s neschopností spolu komunikovat, sex si rozhodně neužijete. Nebojte se proto o svých fantaziích mluvit a neupínejte se na polohy, na které jste zvyklí," komentuje žádoucí rozmanitost milování doktor Dan F. Pollets z Bostonské univerzity na serveru Psychology Today.

Poselství misionáře

Nezůstávejte jen u toho, co dobře znáte. Ani výmluvy, že ostatní k tomu přistupují podobně, vám nepomohou. Podle nedávné studie, která byla zveřejněna v magazínu Everyday Health, například poloha "misionář" rozhodně nepatří k nejužívanějším sexuálním pozicím na světě.

Ačkoli je tato poloha běžná v USA (kde si ji užívá asi 70 % "aktivní" populace), například u východních kultur se přílišné oblibě netěší. Sex, podobně jako cestování, tak nabízí potěšení z objevování. Jen si představte, jaké by bylo jezdit každý rok na stále stejné místo.

Odměna bude sladká

Co vás čeká, když při sexu dáte prostor více polohám? Odměna je více než sladká. Podle doktorky Debby Hebernickové z Indiana University je totiž pro ženu významně jednodušší dosáhnout orgasmu, jakmile během sexu zakusí různorodé aktivity.

Pro sexuální uspokojení se však nemusíte stát zrovna cirkusovou akrobatkou. Nemusíte se stavět na hlavu, dělat stojky ani se cvičit v provazu. Vysvětlení, proč střídání poloh přináší do sexu více rozkoše, je totiž mnohem prozaičtější: "Vícero aktivit během sexu totiž jednoduše znamená, že se celý proces významně prodlužuje - a s tím se i zvyšuje pravděpodobnost ženského vyvrcholení," dodává doktorka Hebernicková.