Proměna kamarádek do deště. Výrazné barvy Kristýnu a Báru rozzářily

Čtyřiadvacetiletá Kristýna Tučková za námi přijela z Berouna, o tři roky starší Bára Saurová z Kralup nad Vltavou. A pouhých pár minut poté, co dorazily na místo určení, do pražského kadeřnictví Toni & Guy, se šlo tak říkajíc na věc.

"Rozhodně nechci vlasy moc zkrátit," upozorňovala dopředu Kristýna, která pracuje jako obchodní ředitelka ve firmě, která se zabývá požární ochranou. Barev se prý nebojí, ale za pár dní odlétá na služební cestu do Afghánistánu, takže je třeba zachovat jistou střídmost. "Na druhou stranu budu celou dobu na vojenské základně, takže se mužským pohledům nevyhnu tak jako tak," smála se.

Bára se stříhání nebránila, zato myšlenka, že jí koloristka vlasy zesvětlí na platinovou blond, ji nenadchla: "Už tak je mám dost poničené barvením a odbarvováním. Měla jsem na hlavě snad všechno, dokonce růžovou a fialovou," vysvětlovala.



Po domluvě s vlasovou stylistkou Petrou Zelenou a koloristkou Kateřinou Kavanovou ale jejich vyhlídky vypadaly přece jen trochu jinak. Kristýna svolila k tomu, aby jí Petra radikálně "střihla" rovné mikádo, ke kterému si v duchu aktuální kolekce 50 50 vybrala živý a lehce měňavý zrzavý odstín barvy Igora Royal.



A Bára? "Její současná barva se mi moc nelíbí," přiznala koloristka Katka a místo původně navrhované platinové vybrala blond medovou. "Teplý odstín bude Báře lichotit daleko víc, zvýrazní její rysy. Konečky ještě oživím růžovým sprejem," mnula si ruce. Jak řekla, tak udělala - a její práci dovršila stylistka Petra, která pomocí kulmy vytvořila téměř princeznovské lokny.



Úprava vlasů od mytí po závěrečný styling trvala zhruba čtyři hodiny. Zatímco náš tým prolistoval snad každý časopis v salonu a vypil několik litrů kávy, kadeřnice se činily. Petra s přesností chirurga stříhala, žehlila, natáčela a vybírala vhodné stylingové produkty, Katka zatím alchymisticky míchala barvy i nejrůznější činidla.



Když dámy k večeru dospěly do cílové rovinky, odměnou jim byly nadšené výrazy obou kamarádek. "Změna je to obrovská, ale rozhodně k lepšímu," pochvalovala si Kristýna, která se přiznala, že je jinak zarputilou milovnicí praktických culíků.

O pár dní později jsme ovšem dostali zprávu, že její přítel je novým účesem tak nadšený, že jí pro jistotu schoval sponky a gumičky.



Bára sice zalitovala, že s vyfoukanými vlnami a nádechem růžové nemůže vyrazit hned na večírek, nový odstín blond si však podle vlastních slov musela nechat "rozležet". Nakonec se s ní nejen sžila, dokonce si ji prý zamilovala.



Po účesu přišla na řadu vizážistka Iveta Vrátilová, absolventka profesionálního kurzu Master Pro A-Z v Make-Up Institute Prague. A jako pravý profík si během chvilky vytvořila představu, jakým líčením účesy doplní: "Barevné stíny a složitou modelaci vynecháme, holky jsou mladé a minimalismus jim bude slušet mnohem víc," prohlásila rozhodně.



Báře, kterou trápí mastná pokožka se sklonem k akné, pleť barevně sjednotila pomocí lehkého make-upu, který zafixovala a zmatnila transparentním pudrem. S korektorem šetřila: "Je určitě lepší přiznat nějaký ten pupínek, než ho zakrýt nepřirozenou vrstvou korektoru. V případě mastné pleti bych byla opatrná i s rozjasňovačem, může zbytečně upozornit na lesklá místa," podotkla.



Oběma dívkám zvýraznila oči jen tenkou černou linkou a řasenkou. "Zvlášť u večerního líčení mě baví upoutat pozornost na rty. Výrazná rtěnka v dobře zvoleném odstínu často působí svěžeji než přezdobené oči," myslí si Iveta. Báře proto orámovala rty rtěnkou v módním sytě oranžovém odstínu, pro Kristýnu pak vybrala klasickou třešňově červenou.



Nezbývalo nám, než se přesunout do Postele. Podle velkého písmene možná tušíte, že jsme ještě nešli do hajan, naopak jsme vyrazili do baru s příjemně ospalým názvem. Tam nás čekalo doličování, převlékání, focení a natáčení.

Obě kamarádky pózovaly statečně a s elánem. A radost celému týmu udělaly prohlášením, že do proměny by šly kdykoli znova. Ovšem, slovy Báry, "zase jenom s parťákem".

Která proměna se vám líbí víc?

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 21. listopadu 2013. Anketa je uzavřena. Proměna Báry 284 Proměna Kristýny 233

Poděkování



Bára s Kristýnou měly na sobě oblečení a doplňky od brněnské návrhářky Elišky Judové, která tvoří pod značkou ELAJEDIOVA, pražské šperkařky Zdeny Zingopi a značek F&F, Lindex a Converse.

O jejich vlasy se staraly stylistka Petra Zelená a koloristka Kateřina Kavanová ze salonu Toni & Guy Dlouhá.

Líčila Iveta Vrátilová / Make-Up Institute Prague.

Závěrečné focení proběhlo v prostorách pražského baru PosteL.