VIDEO: Návod, jak dokonale vyprat podprsenku. Bez prášku i teplé vody

0:30 , aktualizováno 0:30

Za kvalitní prádlo utratíte i tisíce korun, ale doma ho klidně hodíte do pračky? To je přinejmenším škoda. Praní v pračce delikátním kouskům škodí a zkracuje jejich životnost, takže investice nakonec může přijít nazmar. Zkuste si raději z ručního praní udělat smysluplný rituál. Bra-fitterka Hana Zajícová předvádí, jak na to.