Jak dobře mě znáš? Vyzkoušejte si test

Pro dokonale fungující vztah není ani tak důležité, jestli máte rádi stejné jídlo, stejný sport nebo stejné vtipy, jako fakt, že máte toho druhého pořádně přečteného. „Bez toho, abychom svého partnera dostatečně znali, nemůžeme mu přece udělat radost. A to už nemluvím o tom, že se ho z neznalosti můžeme zbytečně dotknout nebo ho ranit,“ vysvětluje psycholožka Marta Boučková. Podle ní bychom však zároveň neměli podceňovat ani znalost sebe sama.

A KDO JSEM JÁ?



Každý z nás se v průběhu života mění, ale ne vždy si toho jeho okolí postačí v běhu událostí všimnout. A tak, pokud se třeba z tiché hospodyňky náhlým řízením osudu proměníme v milovnici divokých tanečních večírků nebo neohroženou cestovatelku prahnoucí po dobrodružství v dalekých krajích, sluší se změnu netutlat a informovat o ní partnera. Už proto, že on je tou první osobou, která je u toho a která někdy ani nestačí vrtět hlavou údivem.

„Ve zralém vztahu není žádný prostor pro tajemství,“ upozorňuje Marta Boučková. Pokud tedy v našem životě dojde k nějakému obratu o sto osmdesát stupňů, měli bychom to ze všeho nejdřív povědět svému partnerovi. „Žít s někým, kdo je najednou úplně jiný, než jsme byli do té doby zvyklí, je podobné jako sdílet život s cizincem. A to není zrovna legrace, neboť většina z nás ve vztahu podvědomě netouží po změnách a krkolomných zvratech, nýbrž po jistotách, klidu a zázemí.“

POZOR NA PŘEKVÁPKA



Jestli je něco na světě nešikovně zařízeno, tak je to zoufalý nepoměr mezi,ženskou’ touhou po romantice a překvapení a,mužským‘ odporem k témuž. Není nic katastrofálnějšího než vaše dobře míněná snaha o báječný narozeninový večírek pro manžela, na který do vašeho obýváku pozvete sto jeho známých a kolegů a ve tmě a tichu číháte na jeho příchod. Možná, že vám i ostatním bude připadat legrační pohled na manžela vstupujícího do pokoje s kalhotami na půl žerdi a bez špetky podezření. Vemte však jed na to, že on se smát nebude...

CHVÁLA TAJEMSTVÍ



Co by to bylo za život, kdyby se v něm občas nevyskytlo nějaké tajemství. Pokud však chcete, aby tajemstvím taky zůstalo, radši si ho nechte jen pro sebe a nesdělujte ho nikomu kromě svého osobního,cvokaře’, který je povinen si jej nechat pro sebe. Jinak se vám docela dobře může stát, že se vrátí jako bumerang a to ještě z té strany, odkud to budete nejméně čekat. Na méně nebezpečná tajemství je dobré mít důvěrníky - kamarádku, sestru nebo třeba i vlastní kočku, kteří nás vždy ochotně vyslechnou a jsou tu od toho, abychom jim mohli povědět i ty věci, které svému partnerovi říci nechceme nebo nemůžeme.

OTESTUJTE SI VZTAH



Protože víme, že příklady táhnou, oslovili jsme tři naše čtenářky a,jejich muže’ (manžely, partnery, kamarády nebo třeba syna či strýce). Zajímalo nás, jak dobře tihle mužští znají svoji mámu, ženu nebo kamarádku. Na výsledek se můžete podívat na následující stránky a nakonec si můžete stejné otázky položit doma se svým partnerem. „Čas od času je dobré udělat si v páru test, který nám pomůže zjistit, co o tom druhém víme a co je pro nás španělská vesnice,“ souhlasí psycholožka. „Doporučuji však nebrat jeho výsledky jako zdroj případného sporu, nýbrž jen jako zajímavou inspiraci. Když se váš muž netrefí ani v jednom z bodů a nebude vědět, jakou kytku máte ráda, neznamená to, že je váš vztah na odpis, ale že v něm chybí to nejpodstatnější: komunikace.“

Jak dobře by nás měl znát náš životní partner?

Na to jsme se zeptali psycholožky Marty Boučkové Na to jsme se zeptali psycholožky Marty Boučkové CO BY MĚL VĚDĚT * kdo jsem, co mě těší a co mě naopak vytáčí

* jaké mám vnímání času: tedy jestli když řeknu, že přijdu večer, znamená to, že dorazím v devět, anebo ve tři ráno

* co od něj očekávám, neumí totiž pravděpodobně číst myšlenky

* čím se zabývám v práci i ve volném čase, i když to se mnou nutně nemusí sdílet CO BY RADĚJI NEMĚL VĚDĚT * i v tom nejvážnějším vztahu by se měla pěstovat určitá intimita, takže nás nemusí vidět, jak si mačkáme beďary nebo si nanášíme na obličej pleťovou masku

* holčičí problémy, svěřování a klevety si ponechme radši na setkání s kamarádkami

* v případě, že se dopustíme nevěry, platí známé,zatloukat!’ - fakt, že to bude vědět, pomůže leda našemu svědomí, jemu jen ublíží

Martina Krejsová, 30 LET, manažerka obchodu

Její život by se neobešel bez psů, tulipánů a květákových placiček

Až neuvěřitelná shoda panuje v manželství Martiny a Dana. On ví nejen to, jaké květiny se jeho ženě líbí, co jí chutná a kde by chtěla trávit dovolenou, ale také co ji rozčílí i co jí udělá radost. Není to snad manžel ideál?

Daniel Krejsa, manžel Martiny, znají se 6 let.

Robert Hudecký, kamarád Martiny, znají se 8 let.

Miro Valigura, strýc Martiny, znají se odjakživa.



Kdyby měla celý den jen pro sebe, jak by ho strávila?

DAN Půl dne by spala, pak by si četla a zbytek ve vaně.

ROBERT Se psem v parku nebo povalováním v posteli.

MIRO Se psem na procházce, četbou.

MARTINA Lenošením, pustila bych si film nebo četla knihu.

Čím by jí muž udělal největší radost?



DAN Kdyby jí dal štěně.

ROBERT Malým dárečkem. Třeba růžovými teniskami.

MIRO Asi kdyby jí koupil štěně.

MARTINA Originálním dárkem.

Kdyby byla zvíře, co by byla?

DAN Pes.

ROBERT Pes.

MIRO Pes.

MARTINA Delfín.

Jakou květinu má nejraději?



DAN Tulipány a slunečnice.

ROBERT Barevné luční kvítí.

MIRO Bílé růže.

MARTINA Slunečnice a tulipány.

Které tři věci by si vzala na pustý ostrov?



DAN Kartáček na zuby, knihu, nůž a určitě by propašovala psa.

ROBERT Mobil, knížku, kartáček na zuby.

MIRO Knihu, zrcadlo, letní šaty.

MARTINA Jídlo, knihu a kartáček na zuby.

Byla by schopná nevěry?



DAN V principu je každý schopen nevěry.

ROBERT Leda ve snu.

MIRO Myslím, že ne. Možná po dvaceti letech manželství.

MARTINA Myslím, že ne.

Kde by nejraději trávila dovolenou?

DAN Kréta, Řecko.

ROBERT V dobrém hotelu u moře.

MIRO U moře a poznáváním památek.

MARTINA Někde v teplých krajích.

Jaké jídlo má nejraději?

DAN Bramborový salát od maminky a květákové placičky od tchýňky.

ROBERT Rajčata, okurky, papriky a pak lasagne.

MIRO Cokoli vegetariánského.

MARTINA Květákové placičky a taky maminčin bramborový salát.

Nosí raději sukni, nebo kalhoty?



DAN Obecně asi kalhoty.

ROBERT Kalhoty.

MIRO Kalhoty.

MARTINA Kalhoty.

Co ji zaručeně rozčílí?



DAN Když někdo nezachází dobře se zvířaty, piráti silnic a nespravedlnost.

ROBERT Lidé, kteří se špatně starají o svého psa.

MIRO Když ji někdo kritizuje.

MARTINA Nespravedlnost a někteří řidiči na silnici.

Kolik měří, váží a jakou má konfekční velikost?



DAN 175 cm, váhu tají jako každá žena, ale asi 55,5 kg a velikost 38.

ROBERT 175 cm, váží málo a konfekční velikost nevím, co je.

MIRO 170 cm, 50 kg, 36.

MARTINA 174 cm, 59 kg, velikost 38-40.

Marie Houšková, 41 LET, PROFESORKA ANGLIČTINY

Má ráda muže se smyslem pro humor, Vancouver a rudé růže Má ráda muže se smyslem pro humor, Vancouver a rudé růže Manžel má Marii celkem přečtenou. Ví, kde se jí nejvíc líbí, že by na pustém ostrově potřebovala plyšáka a že miluje rudé růže. Také syn je celkem v obraze, zato kamarád Honza je sice galantní a vtipný, ale do černého se trefil málokdy. Občas navíc dokonce nechtěně zapůsobil jako,slon v porcelánu’. Daniel Straka, manžel Marie, znají se 4 roky.

Martin Houška, syn Marie, znají se 21 let.

Jan Dvořák, kamarád Marie, znají se 8 let. Čím by jí muž udělal největší radost?



DAN Kdyby jí zaplatil cestu do Kanady.

MARTIN Vlídným slovem a květinou.

HONZA Jak který, u některého by stačilo, že ho neuvidí.

MARIE Když se mnou bude jednat jako se sobě rovnou a bude mít smysl pro humor. Kdyby byla zvíře, co by byla?



DAN Myšáček.

MARTIN Laň.

HONZA Slon.

MARIE Jako první mě napadl lev, ani nevím proč. Jakou květinu má nejraději?



DAN Červené růže.

MARTIN Rudé růže.

HONZA Fialové lilie.

MARIE Tmavě červené růže. Které tři věci by si vzala na pustý ostrov?



DAN Telefon, plyšáka a mě, protože neumí být sama. MARTIN Manžela, mě a bráchu.

HONZA Lehátko, slunečník a knížku.

MARIE Nůž (z důvodů praktických), plyšáka (z důvodů emocionálních) a růžové natáčky (z důvodů estetických). Který film může vidět pětkrát? DAN Dirty Dancing

MARTIN Rainman

HONZA Shrek

MARIE Dirty Dancing a Rainman Byla by schopná nevěry?



DAN Ne.

MARTIN Dnes už asi ne.

HONZA Každý je schopen nevěry, proč by ona měla být výjimkou?

MARIE Ano, ale naštěstí už to nemám zapotřebí. Kde by nejraději trávila dovolenou?



DAN Na jihočeské Albeři a v kanadském Vancouveru.

MARTIN V Kanadě ve Vancouveru.

HONZA Na volejbalovém táboře.

MARIE Ve Vancouveru, nejlépe celoživotně. Co ji zaručeně rozčílí?



DAN Nespravedlnost.

MARTIN Já, brácha a Dan.

HONZA Prudiči.

MARIE Nespravedlnost, lhaní a taky lidská malost a omezenost. Kolik měří, váží a jakou má konfekční velikost? DAN 158, 68 kg, M.

MARTIN 158, 62, dětskou.

HONZA Samozřejmě všechno ideální.

MARIE 158, 68 kg, velikost asi 44 alias L.

Linda Hušková, 24 LET, GRAFIČKA

Miluje oranžové gerbery a chtěla by být kočka

Svoji přítelkyni Lindu Petr docela dobře zná. Ví, že ji nemá po ránu rozčilovat vtípky, že je jí nejlíp na chaloupce a že občas dává přednost tichu před hudbou.

Petr Čtvrtečka, přítel Lindy, znají se 1 rok.

Tomáš Nedvěd, kamarád Lindy, znají se 6 let.

Kdyby měla den jen pro sebe, jak by ho strávila?

PETR Malováním, výletem do přírody, houbařením...

TOMÁŠ Relaxovala by a stihla věci, na které nemá čas.

LINDA Někde v přírodě, sama. Možná bych si pár hodin povídala s přáteli.

Kdyby měla celý život poslouchat jednu kapelu, která by to byla?



PETR Dala by přednost tichu, žádná kapela se nedá poslouchat tak dlouho.

TOMÁŠ Kdyby měla celý život poslouchat jen jednu, asi by jí to brzy vadilo.

LINDA Taková není.

Kdyby byla zvíře, co by byla?



PETR Kočka.

TOMÁŠ Třeba tygřík.

LINDA Kočka.

Jakou květinu má nejraději?

PETR Oranžové tulipány.

TOMÁŠ Nevím.

LINDA Oranžovou gerberu.

Kde by nejraději trávila dovolenou?



PETR Na svojí chaloupce.

TOMÁŠ Na nějakém zajímavém místě, kde ještě nebyla.

LINDA Na chatě a bez plánů.

Co ji zaručeně rozčílí?



PETR Hloupý vtip po ránu.

TOMÁŠ To bych radši nezkoušel zjistit.

LINDA Většinou nic. Po ránu všechno.

Kolik měří, váží a jakou má konfekční velikost?



PETR 160 cm, 60 kg, velikost netuším.

TOMÁŠ 160 cm, 60 kg, v konfekčních velikostech se nevyznám.

LINDA 160 cm, 60 kg, velikost nevím, oblečení si zkouším.